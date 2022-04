Biografia • Un calcio alle farmacie

Zdenek Zeman nasce a Praga il 12 maggio 1947. Il padre Karel è primario in un ospedale mentre la madre, Kvetuscia Vycpalek, è casalinga. Sarà lo zio materno Cestmir, ex allenatore della Juventus, a trasmettergli la passione per lo sport.

Nel 1968 il boemo si trasferisce a Palermo dallo zio, ma proprio in questo periodo l'URSS invade la sua patria: decide allora di rimanere in Italia. Qui otterrà la cittadinanza nel 1975 la sua laurea (all'ISEF di Palermo con una tesi sulla medicina dello sport) con il massimo dei voti. In Sicilia conosce Chiara Perricone, sua futura moglie, che gli darà due figli, Karel ed Andrea.

Le sue prime esperienze come allenatore avvengono in squadre dillettantistiche (Cinisi, Bacigalupo, Carini, Misilmeri, Esacalza) per poi prendere il patentino di allenatore professionista a Coverciano nel 1979; allenare poi le giovanili del Palermo fino al 1983. Dopo delle ottime stagioni a Licata, viene ingaggiato prima dal Foggia e poi dal Parma, ma tornerà in Sicilia alla guida del Messina.

Dopo una buona stagione viene ingaggiato nuovamente dal Foggia, neopromosso in serie B. Nasce quindi, nel 1989, il Foggia dei Miracoli: la squadra, dopo una bellissima promozione in serie A, si salverà con tranquillità per ben tre stagioni nella massima serie (due 12° e un 9° posto).

In poco tempo, quello che sembrava solo un integralista del calcio perchè "fedelissimo" del 4-3-3 e del gioco offensivo e spumeggiante, diventa l'allenatore del momento: pare che anche il Real Madrid gli abbia fatto una offerta, ma approda alla Lazio. Con i biancoazzurri ottiene un secondo e un terzo posto, per poi essere esonerato il 27 gennaio 1997. Ma Zeman non rimane disoccupato a lungo: il presidente Sensi gli offre, per la stagione successiva, la panchina della Roma e Zdenek accetta volentieri.

Dopo un buon quarto posto condito a un ottimo gioco, nel luglio del 1998 Zeman lancia la sua accusa violenta nei confronti del mondo del calcio: nasce l'ombra del doping. Le sue dichiarazioni arrivano a coinvolgere la Juventus e i suoi personaggi simbolo, come Alessandro Del Piero. Le polemiche anche con l'allenatore bianconero Marcello Lippi non si risparmiano.

Secondo molti, queste dichiarazioni gli causerrano non pochi problemi per gli anni successivi; rimane con la Roma, ma arriva quinto e non viene confermato per la stagione successiva. Dopo le esperienze negative con il Fenerbahce e il Napoli, Zeman torna in B sempre in Campania, prima con la Salernitana (un sesto posto e un esonero) e poi con l'Avellino.

Personaggio scomodo per il mondo del calcio, Zeman ha pagato a caro prezzo le profetiche dichiarazioni sul doping nel mondo del calcio.

Nel 2003 è passato ad allenare la squadra di San Giorgio di Brunico (Bolzano).

Nel 2004 Zeman è tornato in serie A sulla panchina del neo promosso Lecce.