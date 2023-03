Biografia • Danzando tra i pali

Il portiere polacco Jerzy Dudek nasce il 23 marzo 1973 nella città di Rybnik.

La sua carriera inizia con le squadre Concordia Knurow e Sokol Tychy (1995); dopo poco tempo passa alla più nota squadra del Feyenoord di Rotterdam. Durante il periodo olandese il suo nome diventa per tutti Jurek Dudek.

Il 31 agosto 2001 firma con il Liverpool, per rimpiazzare il portiere Sander Westerveld. In questo periodo è anche titolare indiscusso della squadra nazionale polacca. Il suo debutto internazionale con la Polonia avviene contro Israele, nel febbraio 1998.

Dai campionati mondiali del 2002 di Corea e Giappone, Dudek torna sofferente e stressato. Le sue cattive performance con il Liverpool nella Premier League inglese gli costano il posto da titolare. Riconquista il ruolo di prima scelta, per perderlo nuovamente quando al Liverpool arriva il giovane portiere spagnolo Jose Reina, classe 1982. Dudek conserva comunque la maglia con il numero 1.

187 centimetri per 78 chilogrammi, lo stile di Dudek è noto per essere piuttosto esibizionista e spesso esagerato. Questo è anche il motivo per cui probabilmente si è trovato a commettere parecchi errori. Ma per gli stessi motivi sarà anche ricordato nella grande storia della Champions League: il 25 maggio 2005 Dudek sarà uno degli eroi del Liverpool che alla fine conquisterà la prestigiosa coppa in una storica finale contro i rossoneri del Milan. Alla fine del primo tempo il 3-0 a favore degli italiani sembra rassicurarli su una vittoria certa. Ma la sorpresa è la bellezza dello sport, e il Liverpool in 45 minuti recupera lo svantaggio pareggiando 3-3.

Negli ultimi minuti dei tempi supplementari Jerzy Dudek si rende protagonista salvando la propria porta da un bellissimo tiro del campione ucraino Andriy Shevchenko, che se si fosse trasformato in gol, il Liverpool difficilmente avrebbe potuto recuperare.

La finale termina ai calci di rigore: Dudek salva la porta per ben due volte e il Liverpool porta in Inghilterra la coppa.

Forse molti ricorderanno (o forse sarebbe meglio dire, molti non si dimenticheranno) la pantomima di Dudek, prima di ogni rigore che doveva essere calciato dal Milan, che si realizzava in una varietà di movimenti scomposti e buffi, che avevano il chiaro obiettivo di distrarre e innervosire l'avversario di turno. Il giorno dopo questi movimenti sarebbero stati chiamati "Dudek Dance".

Nei giorni seguenti la vittoria, Dudek ha avuto modo di dichiarare che la scelta di provare a distrarre gli avversari con la sua "danza", proveniva dall'esempio del portiere Bruce Grobbelaar, ex Liverpool. Grobbelaar in passato fu eroe di un'altra finale di Coppa Campioni, quella del 1984, giocata e vinta ancora una volta contro una squadra italiana, la Roma di Ciccio Graziani, anche lui vittima delle distrazioni provocate dal portiere inglese.

Jerzy Dudek ha sposato la moglie Mirella nel 1996; nello stesso anno è nato il figlio Alexander.