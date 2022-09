Biografia • Analisi religiose

Joseph Ernest Renan nasce a Tréguier (Francia), nella regione della Bretagna, il 28 febbraio 1823.

Si forma nel seminario di Saint-Sulpice a Parigi ma lo abbandona nel 1845 in seguito a una crisi religiosa per proseguire gli studi filologici e filosofici, con particolare riguardo per le civiltà semitico-orientali.

Nel 1852 consegue il dottorato con una tesi dal titolo "Averroès et l'averroisme" (Averroè e l'averroismo). Nel 1890 pubblica "L'avvenire della scienza" (L'avenir de la science) scritto già nel 1848-1849, un lavoro in cui Renan esprime la fiducia positivistica nella scienza e nel progresso. Il progresso è interpretato da Renan come cammino della ragione umana verso la propria consapevolezza e realizzazione.

Viene poi nominato nel 1862 professore di lingua ebraica al Collège de France; viene sospeso in seguito al duplice scandalo provocato dalla sua lezione introduttiva e dalla pubblicazione della sua opera più nota, la "Vita di Gesù" (Vie de Jésus, 1863) scritta in seguito a un viaggio in Palestina (aprile- maggio 1861). L'opera fa parte della "Storia delle origini del cristianesimo" (Histoire des origines du christianisme, 1863-1881), pubblicata in cinque volumi, di impostazione nettamente anti-cattolica. Renan nega la divinità di Gesù, anche se lo esalta come "uomo incomparabile".

A quest'ultima opera fa seguito la "Storia del popolo di Israele" (Histoire du peuple d'Israël, 1887-1893). Cospicuo il suo lavoro epigrafico e filologico, nonché gli studi archeologici. Interessanti anche i "Saggi di morale e di critica" (Essais de morale et de critique, 1859), "Questioni contemporanee" (Questions contemporaines, 1868), i "Drammi filosofici" (Drames philosophiques, 1886), "Ricordi d'infanzia e di giovinezza" (Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883).

Renan fu un grande lavoratore. A sessanta anni di età, avendo completato le "Origini della Cristianità", cominciò la già citata "Storia di Israele", basata su una vita di studi sul Vecchio Testamento, e sul Corpus Inscriptionum Semiticarum, pubblicato dalla Académie des Inscriptions sotto la direzione di Renan a partire dal 1881 e fino alla sua morte.

Il primo volume della "Storia di Israele" appare nel 1887; il terzo nel 1891; gli ultimi due postumi. Come storia di fatti e teorie, l'opera mostra molte pecche; come saggio dell'evoluzione dell'idea religiosa, è di straordinaria importanza nonostante alcuni passaggi di frivolezza, ironia e incoerenza; come riflessione sulla mente di Ernest Renan, è l'immagine più viva e realistica.

In un volume di saggi collettivi, "Feuilles détachées", anch'esso pubblicato nel 1891, si può ritrovare la stessa attitudine mentale, un'affermazione della necessità di una pietà indipendente dal dogma.

Durante gli ultimi anni di vita riceve numerose onorificenze e viene fatto amministratore del "Collège de France" e Grande Ufficiale della Legione d'Onore. Due volumi della "Storia di Israele", la corrispondenza con la sorella Henriette, le sue "Lettere a M. Berthelot", e la "Storia della Politica Religiosa di Filippo il Bello", scritta negli anni immediatamente precedenti al suo matrimonio, appariranno durante gli ultimi otto anni del XIX secolo.

Personaggio dallo spirito sottile e scettico, Renan rivolge la sua opera a un ristretto pubblico d'élite, affascinato dalla sua cultura e dallo stile brillante; avrà una grossa influenza nella letteratura e nella cultura francese del suo tempo anche grazie alla reazione che avrebbero avuto le posizioni politiche di destra alle sue idee.

Ernest Renan muore a Parigi i 2 ottobre 1892; è seppellito nel Cimitero di Montmartre a Parigi.