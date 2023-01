Biografia • Tentazioni coi tacchi a spillo

Eva Riccobono nasce a Palermo il 7 febbraio 1983, da padre italiano e madre tedesca.

Top model a livello internazionale, ha debuttato al cinema nel 2008 con il film "Grande, grosso e Verdone" del regista Carlo Verdone.

Sul piccolo schermo aveva giù debuttato nel 2002, affiancando Fiorello nel programma "Stasera pago io". Ma Eva Riccobono è conosciuta soprattutto come la nuova Laetitia Casta delle passerelle, almeno così è stata definita dal "Corriere della Sera" nel 2000, quando la giovanissima Eva muoveva i primi passi nell'esclusivo mondo delle sfilate d'alta moda.

A scoprirla sono i fotografi Marco Glaviano e Bruce Weber, che la incontrano in Sicilia e le suggeriscono di traferirsi a Milano, lei segue il consiglio e in breve si trasforma in una delle modelle più richieste del mondo. In poco tempo conquista anche le copertine delle più importanti riviste.

Il suo carattere non è quello di chi si monta la testa. Nel 2003, dopo lo show in tv, viene immortalata nel Calendario Pirelli. Poi, dopo un fidanzato storico palermitano, un flirt col produttore di moda Enzo La Deda, arriva una bella storia d'amore seria col dj Matteo Ceccarini. Poi il cinema. Infine nel 2009 debutta nel mondo musicale con il brano "Labbra", prodotto dal compagno.

Eva Riccobono

Torna in passerella dopo oltre un anno e mezzo di assenza sfilando nel alla fine del mese di settembre 2011 a Parigi chiudendo la sfilata di Vivienne Westwood. Poche settimane dopo dà vita a un suo sito-blog personale (evariccobono.it) dichiarando di volersi lanciare in questo campo come "fashion blogger" professionista.

Nel mese di aprile 2012 debutta come conduttrice tv su Rai Due con il nuovo programma "Eva".

Il 30 maggio 2014 diventa mamma dando alla luce il figlio Leo, nato dalla relazione con Matteo Ceccarini, con cui Eva vive a Londra. Il 29 luglio 2020 Eva Riccobono diventa mamma per la seconda volta quando nasce la figlia Livia.