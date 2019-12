Jorn Barger, un commerciante statunitense appassionato di caccia, apre una propria pagina web personale per condividere i risultati delle sue ricerche riguardo al suo hobby: è il primo blog della storia.

Una banda armata fa irruzione nell'appartamento di Deng Xiaoping per attentare alla sua vita, ma trova delle guardie armate che la fermano.

Il film "Il buono, il brutto, il cattivo" viene proiettato per la prima volta in pubblico.

86 anni fa

Adolf Hitler pronuncia un discorso sulla Gioventù hitleriana (in tedesco: Hitler-Jugend, abbreviata in HJ). Essa fu un'organizzazione giovanile fondata dal partito di Hitler nel 1926 per accogliere i giovani a partire dai 10 anni. Questi venivano preparati a servire nelle forze armate e divenire "buoni cittadini", attraverso un sistema di addestramento militare e paramilitare.