Biografia

William Congreve fu un drammaturgo inglese, unanimemente considerato come il maggior autore della Commedia della Restaurazione. Nacque a Bardsey, nello Yorkshire, il giorno 24 gennaio 1670, figlio di William Congreve e Mary Browning.

L'educazione e gli studi

La sua formazione si sviluppa fra l'Inghilterra e l'Irlanda. Proprio in Irlanda il padre, arruolato nell'esercito, si era trasferito con la famiglia. Il giovane William si dedica inizialmente agli studi giuridici. Presto però prevale in lui l'entusiasmo per il mondo letterario grazie anche a frequentazioni illustri come quella con John Dryden.

I primi lavori di William Congreve

L'esordio letterario risale al 1691 con il romanzo Incognita. In ambito teatrale l'esordio invece avviene al Theatre Royal Drury Lane nel marzo 1693. E' addirittura trionfale la rappresentazione della sua commedia The Old Bachelor.

La seconda commedia di William Congreve, The Double Dealer, si rivela invece un insuccesso di pubblico. Tuttavia la critica apprezza molto l'opera. Anche in questo caso i pareri, con quello di John Dryden in testa, sono positivi.

Ad ogni modo, Congreve reagisce male alle critiche e risponde con un deciso attacco nella prima edizione letteraria della commedia stessa.

Nuovi successi

Il ritorno al successo avviene nel 1695 ed è segnato dalla rappresentazione di Love for Love. Due anni dopo è la volta di The Mourning Bride (La Sposa in Lutto), l'unica ed acclamata tragedia, da cui è tratto il celebre detto:

Gli ultimi lavori

Nel 1699 inizia la stesura di The Way of the World, la cui prima rappresentazione ha luogo il 12 marzo dell'anno successivo. E' questa l'ultima commedia di William Congreve.

Il suo distacco dal mondo teatrale non avviene però in modo totale. Il drammaturgo inglese mantiene comunque i legami con questo mondo. L'ultima parte della sua vita di è segnata da problemi di salute. William Congreve muore il 19 gennaio 1729, a Londra, pochi giorni prima di compiere 59 anni.

Opere di William Congreve