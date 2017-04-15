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Nancy Coppola

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Biografia

Nancy Coppola, il cui nome vero è Nunzia, nasce il 21 luglio del 1986 a Napoli. Sin da bambina si appassiona alla musica, e nel 2004, ad appena diciotto anni, dà vita a "21 luglio", il suo primo lavoro discografico, così intitolato in onore della data del suo compleanno.

Conquistata una certa popolarità a livello regionale, Nancy nel 2006 realizza il suo secondo album, intitolato "Guerra e core", che contiene al proprio interno "Vamos", brano destinato a diventare un tormentone estivo.

Un paio di anni più tardi è la volta de "Il cuore della musica", che si rivela un altro successo. Successivamente Nancy Coppola comincia a farsi conoscere anche nel resto d'Italia grazie a Youtube, dove pezzi come "A mamma cchiù importante" e "Ragazza madre", che abbinano una componente autobiografica a temi di denuncia sociale, ottengono numeri importanti dal punto di vista delle visualizzazioni.

Nel frattempo la giovane artista partenopea decide di ampliare i propri orizzonti, e, pur non abbandonando la musica, si dedica anche al teatro, con la sua prima messa in scena che si intitola "21 luglio 'na storia over".

Sposata con Carmine, Nancy è diventata mamma nel 2009.

Nancy Coppola negli anni 2010

Nel 2010 incide "Canto pe' tutt'è nnammurate", il suo quarto disco in studio, senza rinunciare alle esperienze teatrali vissute insieme con la compagnia di Alfonso Abbate. Dopo aver registrato "Classica Nancy", nel 2012 produce "Tracce d'amore", per poi celebrare nel 2014 il suo decimo anniversario nel mondo dello spettacolo con un concerto al Teatro Palapartenope di Fuorigrotta.

I dischi "Indelebile" e "Nancy in concerto/Indelebile" confermano un successo che si amplifica nel 2016 con "Mi chiamo Nancy", disco che contiene al proprio interno il brano "Il mio uomo perfetto". Il videoclip ufficiale di quest'ultimo brano ha come protagonista Francesco Monte, tronista di "Uomini e Donne" che contribuisce a far crescere il numero di views e condivisioni sui social network.

Nel 2017, dopo alcune comparsate in televisione ("Il boss delle cerimonie", "Coming out", "L'erba dei vicini" e "Teo Teoloxi"), Nancy Coppola ha la sua prima importante esperienza sul piccolo schermo. E', infatti, una delle concorrenti del reality show "L'isola dei famosi", presentato da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5.

Ero in macchina, stavo andando a lavoro. Arrivò una telefonata da Milano attraverso la quale la produzione Magnolia mi comunicò di essere interessata a un appuntamento con me per un programma nazionale, per motivi di privacy non mi svelarono il nome della trasmissione. Accettai con gioia. Dopo 4 - 5 giorni appresi che il programma in questione era l'Isola dei Famosi.

Spedita in Honduras con il resto del cast, giunge fino alle fasi finali del programma, avendo modo di farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale.

È possibile seguire il suo account su Instagram, nancycoppola86.

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