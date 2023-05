Biografia

Adriana Volpe nasce a Trento il 31 maggio del 1973. Dopo aver concluso il liceo scientifico, decide di trasferirsi a Roma e di dedicarsi completamente alla carriera da modella, già avviata un paio di anni prima. Ha modo di sfilare, tra l'altro, a Tokyo, Zurigo, Parigi e Milano.

Gli anni '90

Nel 1993 lavora come valletta per "Scommettiamo che...?", programma in onda il sabato sera su Raiuno e condotto da Fabrizio Frizzi, mantenendo tale ruolo per un paio di anni. Nel frattempo affianca il presentatore romano anche nella striscia quotidiana "Prove e provini a Scommettiamo che...?", trasmissione legata alla Lotteria Italia.

Nel 1995 Adriana Volpe esordisce al cinema, apparendo sul grande schermo in due film diversi: "Viaggi di nozze", per la regia di Carlo Verdone, e "Croce e delizia", diretto da Luciano De Crescenzo. L'anno successivo passa a Tmc2, dove presenta "The Lion Trophy Show", game show per ragazzi in onda nel preserale, che a partire dal 1997 viene ribattezzato "Lion Network".

Conclusa l'esperienza, nel 1999 Adriana fa ritorno in Rai e diventa, su Raidue, una delle presentatrici di "Mezzogiorno in famiglia", programma di Michele Guardì in onda tutti i week-end.

In questo periodo compare in un episodio di "Un posto al sole", soap opera in onda su Raitre, e nel film di Stefano Calvagna "Arresti domiciliari". Una curiosità: è tifosa della Lazio.

Adriana Volpe negli anni 2000

Nel 2001 appare in una puntata della fiction "Non lasciamoci più", mentre a partire dal 2003 entra nel cast di "Mattina in famiglia". L'anno seguente conduce un reportage dal Festival del Fitness di Rimini trasmesso su Raidue, intitolato "In forma Rimini Fitness". Realizza poi un calendario sexy che viene distribuito con il settimanale "Panorama".

Dopo essere entrata a far parte dell'Albo dei giornalisti, nell'estate del 2006, su Raidue, Adriana presenta al fianco di Sasà Salvaggio lo show di moda "La notte delle sirene". In seguito è accanto a Max Tortora alla guida di "Notte mediterranea". Nella primavera del 2007 fa parte del cast dei concorrenti di "Notti sul ghiaccio", talent show presentato da Milly Carlucci in onda su Raiuno.

Il 6 luglio del 2008 si sposa con l'imprenditore Roberto Parli. L'anno seguente - è ill 2009 - lascia "Mezzogiorno in famiglia" per approdare a "I fatti vostri", altro programma di Guardì, trasmesso sempre su Raidue, ma dal lunedì al venerdì, al fianco di Marcello Cirillo e di Giancarlo Magalli.

Gli anni 2010

Nell'estate del 2011 Adriana Volpe diventa madre di Gisele, nata l'11 agosto a Mendrisio, in Svizzera. Nel 2012 si laurea in Lettere presso l'Università degli Studi eCampus.

Nel 2016 torna al cinema, con il film di Cristian Scardigno "Teen Star Academy", che viene presentato in anteprima al Marché du Film del Festival di Cannes, oltre ad apparire nel film di Tonino Zangardi "My father Jack".

In estate conduce, insieme con Lorena Bianchetti, la diciassettesima edizione del "Festival Show", rassegna organizzata da Radio Bella & Monella e da Radio Birikina che prevede una serie di concerti nel Nord-Est.

L'anno successivo è protagonista dei videoclip "Un messaggio per te", di Marco Santilli, e "Ninnananna", di Marco Profeta. Tuttavia nel 2017 fa parlare molto di sé - salendo agli onori delle cronache - a causa di un forte dissidio con Giancarlo Magalli, suo collega a "I fatti vostri". Nel corso di una puntata in diretta rivela l'età di Magalli (in procinto di compiere 70 anni), il quale la apostrofa come una "rompipalle". Il video del battibecco viene rilanciato dalle testate online e sui social network, diventando virale e scatenando una reazione a catena. Sia Adriana Volpe che Giancarlo Magalli tornano sull'episodio, e il conduttore lascia intendere con un suo commento su Facebook che la Volpe riesca a lavorare in Rai solo per merito di raccomandazioni speciali.

A quel punto Adriana, dopo aver rilasciato un'intervista alle "Iene", decide di querelare il collega.

All'inizio del 2020 è tra i personaggi celebri protagonisti del Grande Fratello VIP, quarta edizione, condotta da Alfonso Signorini. Torna nel programma nel settembre 2021 - Grande Fratello VIP 6 - questa volta come opinionista, affiancata nel ruolo da Sonia Bruganelli.