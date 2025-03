Biografia

Jelena Noura Hadid nasce il 23 aprile del 1995 a Los Angeles, negli Stati Uniti, figlia dell'ex modella Yolanda Van den Herik e dell'investitore immobiliare palestinese Mohamed Hadid. Inizia la sua carriera da modella alla tenera età di due anni, dopo essere stata scoperta da Paul Marciano, designer di moda, uomo d'affari, investitore e filantropo.

Comincia a posare per Baby Guess, ma in seguito si ferma per concentrarsi sugli impegni scolastici. È solo nel 2011 che riprende la carriera da modella, tornando a lavorare con Marciano e diventando il volto della campagna di Guess nel 2012.

La carriera di modella di Gigi Hadid

L'anno successivo decide di trasferirsi a New York e firma un contratto con la IMG Models. Debutta alla New York Fashion Week del febbraio del 2014 scendendo in passerella per Desigual. In questi stessi mesi appare sulla copertina del "CR Fashion Book", mentre a luglio è al fianco del modello e attore Patrick Schwarzenegger - figlio di Arnold - per la campagna autunno inverno Eyewear di Tom Ford.

Successivamente a settembre conduce il Daily Front Row dei Fashion Media Awards a New York. Dopo aver partecipato al videoclip della canzone "Surfboard" dell'australiano Cody Simpson (suo compagno dal novembre del 2013) e in quello di "Simplethings" di Miguel, Gigi Hadid viene immortalata dalla rivista "Sports Illustrated Swimsuit Issue".

Sfila per Chanel, per Sonia Rykiel e per Jean Paul Gaultier alla Paris Fashion Week.

Curiosità e misure di Gigi Hadid

È alta 1 metro e 78 centimetri.

Le sue misure sono: 86 - 65 - 88

La sua taglia è: 34 (UE)

Taglia di scarpe: 38 e 1/2 (UE)

Tra le relazioni e i flirt le si attribuisce anche una breve storia con il campione di Formula 1, Lewis Hamilton.

Gigi fa parte di una famiglia allargata. Ha due fratelli minori, Bella - anche lei celebre modella - e Anwar Hadid, anch'egli modello. Ma ha anche due sorellastre più grandi da parte del padre, ovvero Mariella e Alana. I genitori si sono poi separati e la madre Yolanda ha sposato il produttore musicale David Foster. Dalla nuova relazione sono arrivate per Gigi altre cinque sorellastre: Sara, Erin, Amy, Jordan e Allison.

Gigi pratica molto sport per mantenersi in forma: la sua passione è la pallavolo.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 esordisce sul Calendario Pirelli fotografata da Steven Meisel e viene scelta come volto Maybelline. In questo periodo sfila, tra gli altri, per H&M, per Marc Jacobs, per Emilio Pucci, per Tommy Hilfiger, Jean Paul Gaultier, Chanel, Michael Kors, Tom Ford, per Jeremy Scott, per Dolce e Gabbana, per Anna Sui, Max Mara e Moschino.

Finita in copertina sull'edizione australiana di Vogue del mese di maggio, Gigi Hadid fa parte del cast del videoclip del brano di Taylor Swift "Bad blood" (la Swift, per altro, è una delle amiche a cui è più legata), prima di diventare la protagonista delle campagne pubblicitarie di Max Mara e di Balmain per l'autunno inverno.

Ad agosto appare nel videoclip di "How deep is your love", brano di Calvin Harris & Disciples, e a novembre appare sulla copertina dell'edizione di "Vogue" dei Paesi Bassi. Nello stesso periodo prende parte al Victoria's Secret Fashion Show per la prima volta nella sua vita, grazie al suo agente Luiz Mattos. Dirige inoltre il video del brano "Cake by the ocean", cantato da DNCE, gruppo di cui fa parte Cody Simpson (nel frattempo diventato suo ex ragazzo).

All'inizio del 2016 esordisce sulla copertina di "Vogue" della Gran Bretagna e, insieme con Joan Smalls e Lily Aldridge, viene scelta come testimonial delle campagne pubblicitarie realizzate da Mario Testino di Stuart Weitzman per la primavera estate. Affianca Raquel Zimmermann e Natasha Poly, inoltre, per la campagna di Versace.

Dopo aver partecipato al videoclip di "Pillowtalk", canzone di Zayn (Zayn Malik, il suo nuovo fidanzato, è un ex front man degli One Direction), la modella americana sfila alla Settimana della Moda di Milano inaugurando la sfilata di Versace. Quindi prende parte alla sfilata di Balmain a Parigi e viene premiata per la categoria "Best look" agli Mtv Awards.

In estate, la rivista "Forbes" inserisce la supermodella nella classifica delle modelle più pagate al mondo, piazzandola in quarta posizione grazie ai suoi guadagni di nove milioni di dollari, accanto a Rosie Huntington-Whiteley.

Dopo aver preso parte al Victoria's Secret Fashion Show andato in scena a Parigi a novembre del 2016, con l'inizio del nuovo anno Gigi Hadid rinnova i contratti per i profumi di Tommy Hilfiger, di Tom Ford e di Versace. Partecipa, inoltre, alle campagne pubblicitarie primavera estate di Fendi e di Moschino insieme con la sorella Bella Hadid.

A marzo del 2017 appare sulle copertine di ben quattro edizioni di "Vogue": quella cinese, quella britannica, quella statunitense e quella dell'Arabia Saudita, al suo debutto. Nello stesso periodo è in copertina anche sul "CR Fashion Book", su "Jolie" e su "The Daily".

Successivamente viene immortalata sulle cover di maggio di "Glamour", di "Cosmopolitan" e di "Vogue" in edizione olandese, per poi apparire sulla copertina dell'"Harper's Bazaar" di giugno e luglio. Quindi apre gli show di Jeremy Scott e di Anna Sui in occasione del Fashion Month di New York, Milano e Parigi per le collezioni autunno inverno, sfilando anche per Balmain, per H&M, per Missoni e per Alberta Ferretti.

Sul suo account Instagram vanta quasi 35 milioni di follower (al mese di giugno 2017).

Il 24 settembre 2020 diventa mamma dando alla luce una bambina, avuta con il compagno Zayn Malik. Nell'ottobre dell'anno successivo la coppia si separa: la notizia arriva dopo che Yolanda Hadid, madre di Gigi, rivela di essere stata aggredita da Malik.

Nel 2024 il suo compagno è l'attore Bradley Cooper.