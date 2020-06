Biografia

Phineas Taylor Barnum nasce il 5 luglio del 1810 a Bethel, nel Connecticut, figlio di un sarto di nome Philo. Dopo aver iniziato a lavorare in un negozio, all'età di diciannove anni si sposa con Charity Hallett, per poi avvicinarsi alla politica locale. Nello stesso periodo scrive per "The Herald of Freedom", un giornale settimanale che viene pubblicato a Danbury.

Nel 1835 P. T. Barnum comincia a esibirsi in qualità di showman con l'esibizione di una donna, di nome Joice Heth, cieca e completamente paralizzata. Secondo Barnum ella avrebbe più di 160 anni (cosa non vera, ovviamente).

Con il Barnum's Grand Scientific and Musical Theater, Phineas ottiene un notevole successo. Dopo qualche anno di difficoltà migliora la propria attrazione denominandola Barnum's American Museum, dopo aver acquistato lo Scudder's American Museum, che nel giro di breve tempo diventa una location molto frequentata. Con il passare degli anni integra sempre più esibizioni nelle proprie proposte.

Phineas Taylor Barnum in Europa

Nel 1844, nel corso di un tour in Europa con Tom Thumb (Pollicino), ha modo di farsi conoscere dalla Regina Vittoria, che rimane estasiata dalla sua maestria. Proprio in occasione di questo viaggio in Gran Bretagna viene a conoscenza della popolarità di Jenny Lind, la cui carriera in quel momento è all'apice in tutto il continente europeo, grazie a una voce da soprano cristallina. P. T. Barnum le propone di cantare in America per una paga di mille dollari a sera, per 150 sere.

Si offre inoltre di pagare tutte le spese, pur essendo consapevole del rischio che sta correndo. Lei risponde chiedendo di essere retribuita in anticipo, e così accetta l'offerta, anche con l'obiettivo di creare un'associazione benefica per aiutare i bambini poveri in Svezia.

Per raccogliere i soldi, Barnum persuade il sindaco di Philadelphia, che ritiene che la Lind potrà avere una notevole influenza sui costumi americani, a prestargli 5mila dollari, per poi trovare gli altri soldi con molteplici espedienti.

Il tour della Lind si rivela un successo e permette a Phineas Taylor Barnum di affrontare nuove sfide.

L'invenzione del circo e dello show business

Quella più impegnativa lo vede coinvolto nel tentativo di modificare l'attitudine del pubblico nei confronti del teatro: proprio per questo motivo fa costruire la Moral Lecture Room, un teatro moderno con il quale intende sconfiggere il moralismo imperante a New York, inaugurandolo con "The Drunkard", seguito da farse, rappresentazioni storiche e melodrammi.

Nei primi anni Cinquanta Barnum inizia a investire in East Bridgeport, nel Connecticut, per sviluppare la città, ma ben presto deve far fronte a consistenti perdite economiche a causa della bancarotta della Jerome Clock Company, a cui aveva concesso molti soldi.

Nel 1860, P. T. Barnum introduce nei propri spettacoli William Henry Johnson, l'uomo scimmia, un nano microcefalo con la pelle nera che parla un linguaggio misterioso. Un paio di anni più tardi scopre un nuovo Tom Thumb (Pollicino, un nano), di nome Commodore Nutt, e la gigantesca Anna Swan.

Nel 1882 si unisce a James Anthony Bailey, il suo rivale più temibile, dando vita a una struttura di dimensioni rilevanti in cui lavorano più di mille persone e in cui sono presenti leoni, cavalli, orsi ed eleganti.

Phineas Taylor Barnum muore il 7 aprile del 1891 a Bridgeport, all'età di 80 anni.

Al cinema

Nel 2017 è stato realizzato un film biografico che racconta la storia di P. T. Barnum. Il titolo è "The Greatest Showman". Diretto da Michael Gracey, vede nei panni del protagonista l'attore australiano Hugh Jackman.