Biografia

Francesca Cipriani nasce il 3 luglio del 1984 a Popoli, in provincia di Pescara. Il suo nome completo è Francesca Cipriani D'Altorio. Nel 2005, poco più che ventenne, esordisce in televisione in qualità di inviata e conduttrice del telegiornale di un'emittente abruzzese, Onda Tv.

L'anno successivo - è il 2006 - entra nel cast dei concorrenti della sesta edizione del "Grande Fratello", reality show di Canale 5. Tra il 2006 e il 2007 presenta su Sky la rubrica "Show television". Quindi realizza, sempre per "Show Television", il suo primo calendario sexy, per poi passare a Telelombardia a "Qui studio a voi stadio".

Partecipa in seguito a "Finalmente a casa", film tv di Canale 5 con Gerry Scotti, ma anche alla sitcom di Raidue "Piloti", accanto a Enrico Bertolino e Max Tortora.

Dopo aver recitato in "Medici miei", sitcom di Italia 1 con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, nell'autunno del 2009 Francesca Cipriani è inviata di "Domenica Cinque", trasmissione presentata da Barbara d'Urso su Canale 5.

Francesca Cipriani negli anni 2010

Successivamente è al cinema con il film "Un neomelodico presidente" (2010), di Alfonso Ciccarelli, prima di essere scelta come concorrente de "La pupa e il secchione - Il ritorno", reality show di Italia 1 in cui raggiunge il primo posto in coppia con Federico Bianco.

Celebre per il suo modo di fare stralunato e per il suo seno prosperoso, nell'autunno del 2010 Francesca partecipa a "Colorado", varietà comico di Italia 1. Poche settimane più tardi è al fianco di Enrico Papi in "Trasformat", game show trasmesso nell'access prime time di Italia 1.

Nel dicembre del 2011 è accanto ad Alfonso Signorini e a Marco Ceriani in "Kalispéra!", come inviata del programma di Canale 5. Dopo essere apparsa nel videoclip della canzone di Marco Milano "Il bagnino Gino", nel 2014 è una delle inviate di "Mattino Cinque", trasmissione condotta da Federica Panicucci.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 realizza un calendario sexy per il settimanale "Eva Tremila" ed è nel cast di opinionisti di "Grand Hotel Chiambretti", accanto a Piero Chiambretti. Nel 2017 Francesca Cipriani è di nuovo a "Colorado", dove interpreta una svampita Sailor Moon ed è titolare di una rubrica di assurde previsioni del tempo.

Nel gennaio del 2018 è una delle concorrenti del reality show di Canale 5 "L'isola dei famosi", dove ritrova Paola Di Benedetto, una delle ballerine di "Colorado". È presente su molti canali social, tra cui il suo account Instagram, dove è molto seguita grazie alle sue foto. Tre anni più tardi, nel settembre 2021, è di nuovo concorrente a un reality: il Grande Fratello VIP 6.