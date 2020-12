Biografia

Jonathan Kashanian nasce il 15 gennaio del 1981 a Ramat Gan, una cittadina del Distretto di Tel Aviv in Israele. In realtà Jonathan non è il suo vero nome: esso è Yehonatan. Nipote di nonni originari dell'Uzbekistan e figlio di genitori ebrei iraniani, all'età di tre anni si trasferisce con la famiglia a Milano. A diciannove anni, nel 2000, decide di intraprendere un viaggio in Oriente, vivendo in Thailandia, in Nepal, in India, nel Laos e in Cambogia.

Tornato in Italia, dopo essersi diplomato come stilista, lavora tra showroom e sfilate, mantenendosi grazie alle lezioni private che impartisce e alla sua attività di calligrafo, in virtù della quale scrive a mano inviti per boutique di prestigio.

La fama e la notorietà

Nel 2004 è uno dei concorrenti della quinta edizione del "Grande Fratello", reality show in onda su Canale 5 di cui viene proclamato vincitore. Poco prima di uscire dalla casa del Grande Fratello da vincitore, scrive su di un muro un aforisma:

Successivamente è ospite di numerose trasmissioni e viene scelto come giurato di "Sei un mito - Questa notte è per te", programma di Canale 5 presentato da Teo Teocoli e Roberta Capua. Autore e presentatore di "Modeland", trasmissione dedicata alla moda e proposta da All Music tra il 2005 e il 2008, a partire dal 2006 è inviato de "La vita in diretta", in onda su Raiuno, per poi passare a "Festa italiana", sempre sulla prima rete Rai, e a "Mezzogiorno in famiglia", su Raidue.

La seconda metà degli anni 2000

Dal 2005 Jonathan Kashanian è nel cast, con Alvin, di "Verissimo", rotocalco rosa del sabato pomeriggio di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Inizia come ospite fisso poi diventa in seguito inviato ed esperto di moda.

Dopo aver recitato al cinema nella commedia "2061 - Un anno eccezionale" (2007) , al fianco di Diego Abatantuono e Sabrina Impacciatore, per la regia di Carlo Vanzina, entra nel cast di "Markette". Abbandonato il ruolo di opinionista del programma di Piero Chiambretti su La7, passa su Italia 1, sempre al seguito del conduttore piemontese, per "Chiambretti Night". Qui Jonathan Kashanian suona il pianoforte gestendo gli intermezzi musicali del programma ed è inviato all'estero.

Nel 2009 è uno dei giurati - insieme con Raffaella Fico, Sofia Bruscoli, Alba Parietti e Thais Wiggers - della finale italiana di "The Look of the Year".

Curiosità

Jonathan è alto 1 metro e 85 centimetri e pesa 65 chilogrammi.

E' presente sui principali social network, tra cui:

Jonathan Kashanian negli anni 2010

L'anno seguente - siamo nel 2010 - torna al cinema con un cameo nella commedia di Paolo Costella "A Natale mi sposo". Nel frattempo continua a lavorare a "Verissimo", ma è anche docente di un corso di personal shopping. Partecipa inoltre come ospite a diversi programmi tv, tra cui "Caduta libera!", su Canale 5, e "Bring the Noise", su Italia 1.

A quattordici anni di distanza dalla vittoria del Grande Fratello è uno dei concorrenti dell'"edizione 2018 dell'Isola dei Famosi", reality show di Canale 5 in cui trova altri due "colleghi", anch'essi ex concorrenti del "Grande Fratello": Francesca Cipriani e Filippo Nardi.