Biografia

Gianni Sperti nasce il 12 aprile del 1973 a Manduria, in provincia di Taranto. Il suo nome vero è Giovanni Sperti. Cresciuto a Pulsano, si dedica sin da ragazzo allo studio della danza. In un primo momento si cimenta con il rock acrobatico, per poi concentrarsi, dai sedici anni in poi, sulla danza classica e moderna.

L'esordio in tv

Notato dal coreografo Garrison Rochelle, nel 1995 esordisce in televisione facendo parte del corpo di ballo di "La sai l'ultima? Vip", in onda su Canale 5. Sempre sulla stessa rete appare in "Stelle sull'acqua", con la conduzione di Carmen Russo. Successivamente Gianni Sperti è nel corpo di ballo de "Il grande bluff", con protagonista Luca Barbareschi, prima di tornare a "La sai l'ultima?". Nel 1996 viene scelto come ballerino di "Buona domenica".

Gianni Sperti

L'esperienza al cinema

Poco dopo esordisce anche al cinema, prendendo parte al film "Milonga", con Giancarlo Giannini e Claudia Pandolfi. Nel 1997 è il primo ballerino di "Ballo amore e fantasia", con Iva Zanicchi. Mentre prosegue la sua avventura a "Buona domenica", Gianni Sperti è in televisione anche sulla Rai, dove compare nel 1999 ne "L'ultimo valzer", presentato da Fabio Fazio in compagnia di Claudio Baglioni.

Nel 1998 nel frattempo si è sposato con Paola Barale.

Gianni Sperti negli anni 2000

Nel 2000, poi, è coreografo e ballerino di "Stelle a quattro zampe". Lascia in seguito "Buona domenica" ed entra nel cast di "Uomini e donne", trasmissione pomeridiana di Canale 5 presentata da Maria De Filippi, diventandone opinionista accanto a Tina Cipollari.

Due anni più tardi (nel 2002) si separa da Paola Barale. Nel 2005 è uno dei concorrenti della seconda edizione de "La talpa", reality show di cui Gianni Sperti è alla fine vincitore. A partire dal 2006 è ballerino per "Amici di Maria De Filippi", su Canale 5.

Gli anni 2010

Negli anni seguenti continua la sua partecipazione televisiva a "Uomini e donne".

Nel 2017 si laurea presso l'Università Telematica Pegaso in Economia Aziendale con una tesi intitolata "Insegnamento di metodologia e determinazioni quantitative d'azienda". È presente su Instagram con un profilo ufficiale al quale poterlo seguire: giannispertiofficial.