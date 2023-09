Biografia

Eleonora Giorgi nasce il 21 ottobre del 1953 a Roma, figlia di madre ungherese e di padre romano. Esordisce al cinema in qualità di comparsa nel film di Federico Fellini "Roma", accanto a un ancora sconosciuto Renato Zero. Il debutto come attrice protagonista risale al 1973, anno in cui Eleonora fa parte del cast del film "Storia di una monaca di clausura", pellicola di genere erotico-conventuale di cui fa parte anche Catherine Spaak, per la regia di Domenico Paolella.

L'anno seguente compare in un altro film erotico, intitolato "Appassionata", in cui questa volta è affiancata da Ornella Muti, il cui padre, interpretato da Gabriele Ferzetti, si innamora proprio della seduttrice minorenne impersonata da Eleonora Giorgi.

Nello stesso periodo la giovane attrice romana posa in un nudo integrale per l'edizione italiana di "Playboy". Rimane poi profondamente colpita dal lutto dovuto alla morte di Alessandro Momo suo fidanzato dell'epoca: l'attore diciottenne perde la vita in seguito a un incidente stradale verificatosi mentre è alla guida della moto che la stessa Eleonora gli ha prestato.

Nel 1975 Eleonora Giorgi recita per Pasquale Festa Campanile in "Conviene far bene l'amore". Poco dopo appare nel film di Romolo Guerrieri "Liberi armati pericolosi" e in quello di Aldo Lado "L'ultima volta". Nel 1976 lavora con Giuliano Montaldo in "L'Agnese va a morire" e per Alberto Lattuada in "Cuore di cane"; abbandona, così, il genere erotico per avvicinarsi ai film impegnati, tra cui anche "Una spirale di nebbia", diretto da Eriprando Visconti.

Eleonora Giorgi negli anni 2010

Alla fine degli anni Settanta appare nella pellicola di Alfredo Rizzo "Suggestionata" e viene diretta da Bitto Albertini in "6000 km di paura"; dopo aver recitato per Gianni Crea in "Non sparate sui bambini", è accanto a Michele Placido e Giuliano Gemma in "Un uomo in ginocchio", per la regia di Damiano Damiani, e di Erland Josephson e Mariangela Melato in "Dimenticare Venezia", film candidato agli Oscar come migliore pellicola straniera e vincitore del David di Donatello.

Il matrimonio, gli anni '80 e le commedie

Nel 1979 si sposa con l'editore Angelo Rizzoli: il matrimonio contribuisce a salvarla dalla dipendenza dall'eroina. Diventa mamma dando alla luce Andera Rizzoli il 12 marzo 1980.

Eleonora Giorgi con Angelo Rizzoli

In seguito Eleonora Giorgi diventa protagonista di numerose commedie di successo: dopo aver affiancato Renato Pozzetto e Lia Tanzi in "Mia moglie è una strega", dove interpreta una fattucchiera proiettata ai giorni nostri (per lo stesso film registra anche la canzone "Magic", scritta da Detto Mariano, che fa parte della colonna sonora), recita accanto a Carlo Verdone in "Borotalco", con un'interpretazione che le permette di conquistare un David di Donatello.

Nel 1981 incide il 45 giri "Quale appuntamento/Messaggio Personale": il lato A è scritto da Pino Presti, Corrado Castellari e Cristiano Malgioglio; mentre il lato B è l'adattamento italiano di "Message Personnel", pezzo di Françoise Hardy curato dallo stesso Malgioglio.

Insieme con Adriano Celentano, invece, Eleonora è protagonista di "Mani di velluto" e "Grand Hotel Excelsior", commedia quest'ultima in cui compaiono anche Enrico Montesano, Diego Abatantuono e lo stesso Verdone. Nel 1983 recita per Steno in "Mani di fata" e per Bruno Cortini in "Sapore di mare 2 - Un anno dopo", ma è al cinema anche con "Vediamoci chiaro", per la regia di Luciano Salce.

Nel 1984 si separa dal marito Angelo Rizzoli, nel frattempo coinvolto dallo scandalo della P2 e finito anche in carcere. L'anno seguente viene diretta da Marco Colli in "Giovanni Senzapensieri"; poi da Maurizio Ponzi ne "Il volpone". È il 1988, anno in cui fa parte del cast di "Compagni di scuola", commedia corale che vede tra i protagonisti anche Massimo Ghini, Christian De Sica, Nancy Brilli, Maurizio Ferrini, Alessandro Benvenuti e Angelo Bernabucci.

Gli anni '90

Alla fine degli anni Ottanta la Giorgi decide di allontanarsi momentaneamente dal set anche a causa dei giudizi morali che è costretta a subire per la vicenda con l'ex marito (il tribunale le aveva attribuito anche cinque miliardi di lire, pari a metà dei proventi derivanti dalla vendita della quota delle azioni di Rizzoli dell'ex consorte), ma anche con l'obiettivo di abbandonare l'etichetta di sex symbol.

Si dedica, così, alla sua storia d'amore con il suo nuovo compagno, l'attore Massimo Ciavarro. Nel 1991 dalla coppia nasce Paolo Ciavarro. I due si sposano nel 1993 e iniziano assieme un'attività nel campo della produzione cinematografica. La separazione arriva però nel 1996.

Eleonora Giorgi con con Massimo Ciavarro nel 2016

Eleonora Giorgi negli anni 2000

Il suo compagno in questo periodo è lo scrittore Andrea De Carlo. Nel 2003 debutta come regista dirigendo il film "Uomini & donne, amori & bugie", in cui compare Ornella Muti, che le vale una candidatura ai Nastri d'Argento come migliore regista esordiente. A teatro è sul palcoscenico nel 2008 con la commedia di Jean Pierre Gredy e Pierre Barillet "Fiore di cactus", affiancata da Remo Girone, per la regia di Guglielmo Ferro.

L'anno successivo produce e dirige "L'ultima estate", il suo secondo film da regista.

Gli anni 2010

Nel 2011 partecipa come concorrente al talent show di Raiuno "Lasciami cantare!". Nel 2016 è al cinema con "Attesa e cambiamenti", di Sergio Colabona, e con "My Father Jack", commedia diretta da Tonino Zangardi che vede nel cast anche Francesco Pannofino e Matteo Branciamore.

Nel 2016 dà alle stampe un libro autobiografico intitolato "Nei panni di un'altra".

Due anni dopo è al fianco di Costantino della Gherardesca in una delle quattro puntate di "Le spose di Costantino", trasmissione in onda su Raidue che vede anche la partecipazione di Valeria Marini, Paola Ferrari ed Elisabetta Canalis. Successivamente, sempre nel 2018, Eleonora Giorgi entra nel cast di concorrenti del talent show di Raiuno "Ballando con le stelle", giunto alla tredicesima edizione, in cui sfida - tra gli altri - Cesare Bocci e Giovanni Ciacci.