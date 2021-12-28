Nicola Zingaretti
Biografia
Nicola Zingaretti nasce l'11 ottobre del 1965 a Roma. Politico di spicco della sinistra, è fratello minore del celebre attore Luca Zingaretti. Sposato con Cristina, ha due figlie. Da adolescente milita nelle file del Partito Comunista Italiano, e nel 1982 avvia il proprio impegno nell'associazionismo entrando a far parte del movimento per la pace. Nello stesso periodo contribuisce a fondare "Nero e non solo", associazione di volontariato contro il razzismo che si impegna a favore di una società multiculturale e multietnica e per le politiche dell'immigrazione.
A partire dal 1985 Nicola Zingaretti è Segretario comunale di Roma, per poi diventare membro del Direttivo Nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana, a quel tempo guidata dal segretario Pietro Folena.
Gli anni '90
All'inizio degli anni Novanta viene scelto come Segretario Nazionale della Sinistra Giovanile, mentre nel 1992 entra nel consiglio comunale di Roma: con tale incarico si impegna a difesa della legalità e dell'ambiente e per supportare lo sviluppo sostenibile. Tra l'altro, organizza diverse iniziative in omaggio a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Organizza anche il primo Campeggio Giovanile Antimafia che si svolge in Sicilia, a San Vito Lo Capo.
Nel 1995 Nicola Zingaretti diventa il presidente della IUSY, l'Unione Internazionale della Gioventù Socialista, ed è anche vice presidente dell'Internazionale Socialista. Dopo la sottoscrizione degli accordi di Dayton del dicembre del 1995, in qualità di Rappresentante nel Comitato delle Nazioni Unite, interviene all'Assemblea Generale dell'Onu in occasione dell'Anno mondiale della Gioventù. Intanto, si impegna per la ricostruzione delle organizzazioni progressiste e democratiche in Bosnia.
A trentatré anni, nel 1998, Zingaretti entra nella Commissione che ha il compito di elaborare Progresso Globale, la piattaforma politica dei socialisti in vista del nuovo secolo: ne fanno parte, tra gli altri, Ricardo Lagos, Shimon Peres e Martine Aubry, mentre il presidente è Felipe Gonzales.
Impegnato nella ricerca della pace tra Palestina e Israele attraverso l'organizzazione di iniziative per il dialogo tra la gioventù di Al Fatah e i giovani laburisti israeliani, a partire dal 1998 è impiegato presso la Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra in qualità di responsabile delle Relazioni Internazionali. Nello stesso anno si occupa dell'organizzazione del Congresso dei Socialisti Europei a Milano.
Nel 1999 Zingaretti si reca in Birmania insieme con Walter Veltroni e altri esponenti di una delegazione dei Democratici di Sinistra per supportare il Movimento per la democrazia: nell'occasione ha modo di incontrare Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace nel 1991.
Nicola Zingaretti negli anni 2000
Dopo essersi occupato dell'organizzazione del viaggio a Roma del Dalai Lama Tenzin Gyatso, nel 2000 Zingaretti viene eletto Segretario dei DS nella Capitale. L'anno successivo promuove la candidatura di Veltroni a sindaco. Nel 2003 contribuisce al successo del centrosinistra nella Capitale, tornato a essere la prima coalizione.
L'elezione come parlamentare europeo
Nel 2004 viene candidato per la Circoscrizione Italia Centro nella lista Uniti nell'Ulivo al Parlamento Europeo: con circa 213mila voti viene eletto eurodeputato, per poi essere nominato presidente durante la prima riunione di delegazione.
Membro della commissione Affari Legali e della commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori, Nicola Zingaretti fa parte degli intergruppi parlamentari Tibet, Diritti delle persone omosessuali, Disabilità e Volontariato, oltre che delle delegazioni interparlamentari per i rapporti con la penisola coreana e con Israele.
Nel 2005 si occupa della relazione del rapporto d'opinione sul futuro dell'abbigliamento e del tessile, suggerendo alla Commissione di accertare che i suoi partner commerciali rispettino gli impegni previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Dall'Europa alla provincia
Dopo essere stato eletto Segretario dell'Unione regionale del Lazio dei Democratici di Sinistra, a partire dal mese di dicembre del 2006 contribuisce alla formazione degli assessori delle giunte comunali, delle giunte provinciali e delle giunte regionali delle Marche, della Toscana, dell'Umbria e del Lazio. L'anno seguente viene eletto Segretario regionale dei DS nel Lazio con oltre l'85% delle preferenze.
Il 28 aprile del 2008 Nicola Zingaretti viene eletto presidente della Provincia di Roma.
Gli anni 2010
Nel 2011 inaugura il centro per l'orientamento Porta Futuro al Testaccio, per poi dimettersi il 7 dicembre del 2012 con l'intenzione di candidarsi Presidente della Giunta regionale del Lazio: il suo posto viene preso dal Commissario prefettizio Umberto Postiglione. Nel 2013, dunque, in occasione delle regionali di febbraio, sconfigge Francesco Storace, candidato del centrodestra, venendo eletto presidente della regione Lazio.
Con la sua Giunta, tra l'altro, viene approvata la prima legge sulla geotermia; sono istituiti il fondo regionale a favore dei soggetti interessati da sovra-indebitamento e usura; e il Registro Tumori regionale; inoltre, viene approvata la legge regionale per la coltivazione della cannabis per scopi ambientali, alimentari e produttivi, ma viene istituito anche il nuovo sistema integrato dei servizi sociali regionale. Con Nicola Zingaretti presidente, si istituisce l'Agenzia regionale di Protezione Civile, che si propone l'obiettivo di raccordare il lavoro delle associazioni di volontariato e delle forze di polizia. Viene istituito anche un Centro funzionale multi-rischio, insieme con il Comitato regionale di protezione civile.
Chi ha responsabilità pubbliche e politiche lo fa non per gli altri e per una missione, ma lo fa per far carriera, per fare i soldi, per occupare una poltrona [...] e la morte [...] della politica è quando la politica diventa questo.
Nell'ambito dell'inchiesta denominata Mafia Capitale, Zingaretti viene indagato per turbata libertà degli incanti e corruzione dalla procura di Roma: il 6 ottobre del 2016, tuttavia, la stessa procura chiede che il caso venga archiviato, e nel 2017 il giudice per le indagini preliminari procede all'archiviazione definitiva.
In occasione delle elezioni del marzo 2018 Nicola Zingaretti si candida di nuovo come Presidente della regione, in una coalizione di centrosinistra che include il Partito Democratico e Liberi e Uguali. Viene rieletto grazie al successo ottenuto nei confronti di Stefano Parisi, candidato del centrodestra.
Alle primarie del Pd che si svolgono all'inizio del mese di marzo 2019, viene eletto nuovo segretario del partito. In pieno periodo pandemico, il 4 marzo 2021 si dimette a sorpresa dal suo ruolo di segretario. Continua a lavorare come governatore del Lazio.
Frasi di Nicola Zingaretti
In Italia la famiglia è il valore prezioso che sta alla base di ogni comunità. Non c'è solo il familismo amorale.
Mi pare che i 5 stelle, in quella che io chiamo la loro istituzionalizzazione, abbiano capito che il vaffa non è un buon metodo di governo: hanno cavalcato la rabbia, vedremo se sanno anche governarla. La destra pensa invece che la rabbia abbia bisogno di un colpevole da punire: il nero, l'immigrato, il diverso. Noi [Partito Democratico] dobbiamo stare all'opposizione per elaborare una proposta rigenerante che torni ad offrire un orizzonte alla rabbia, la trasformi in progetto politico, in una nuova speranza.
Diciamo che sono il fratello [Luca Zingaretti] di un attore amatissimo che mi ha sempre aiutato in ogni campagna elettorale. Noi Zingaretti offriamo un'idea di famiglia molto unita e molto italiana. Non credo che dipenda dal momento in cui Luca va in onda, ma certo è vero che siamo percepiti come "gli Zingaretti", uniti come una canzone: uno è la musica e l'altro le parole.
Noi siamo persone serie. Siamo consapevoli del percorso fatto, ma sappiamo anche che tanti aspetti della nostra sanità devono essere ancora migliorati. Abbiamo cominciato in questi anni a edificare una “sanità di prossimità”, più vicina alle esigenze dei cittadini.
Abbiamo messo in piedi la più grande stabilizzazione attraverso concorsi della storia della sanità del Lazio: alla fine del 2017 sono stati stabilizzati i primi 1.000 precari distribuiti in tutte le province del Lazio. Professionisti che attendevano da anni di avere un contratto a tempo indeterminato: una svolta per le loro vite e per quelle delle loro famiglie, ma anche per le persone, perché il personale è il fattore indispensabile per far funzionare bene ospedali e strutture sanitarie.
[Grazie alla Costituzione] si rifiuta la cultura del lavoro che è un favore da chiedere a qualcuno: al politico, al potente di turno. Non è un favore da chiedere, il lavoro, è un diritto sancito dalla Costituzione.
La scuola è anche il luogo nel quale quando un ragazzo/una ragazza esce, esce da cittadino, cioè cosciente di quello che è, cosciente delle proprie possibilità, cosciente del fatto che ha dei diritti e che ha dei doveri, e in questo le nozioni sui libri a volte non bastano.
Oscar Luigi Scalfaro [...] uomo molto anziano, lucidissimo nella mente, un po' affaticato nel fisico, che pure trova il tempo e la voglia di re-incontrare i giovani e di dirgli "Oh, state in campo e combattete".
[La Costituzione] permette oggi a tutti noi (e questa è la seconda cosa) di fare delle cose che ora ci sembrano normali: uscire, comprarsi un giornale, scegliere un giornale, andare a votare o non andare a votare, dire Zingaretti è un cornuto [...], ma non per questo se lo dico qualcuno mi arresterà o mi picchierà, costruirmi una mia associazione, decidere di non costruirla, cioè tutte cose che, grazie a loro [coloro che l'hanno scitta], per noi sono normali, sono conquiste [...].
