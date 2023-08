Biografia

Sergey Michailovic Brin nasce il 21 agosto del 1973 a Mosca, in Unione Sovietica, da genitori ebrei: il padre Mikhail è un professore di matematica all'Università del Maryland, mentre la madre Yevgenia è ricercatrice al Goddard Space Flight Center della Nasa. Cresciuto in Russia, nel maggio del 1979 lascia la terra natia col resto della famiglia, trasferendosi negli Stati Uniti.

Frequenta le scuole elementari alla Montessori School di Adelphi, nel Maryland, per poi iscriversi alla Eleanor Roosevelt High School di Greenbelt. Nel settembre del 1990 Sergey Brin inizia a seguire i corsi dell'Università del Maryland, dove si laurea nel 1993 in informatica.

Successivamente studia alla Stanford University, dove conosce Larry Page. Trascorrendo molto tempo insieme, i due scoprono una significativa affinità intellettuale e diventano amici, lavorando a progetti comuni: pubblicano un paper intitolato "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine".

Sergey Brin

L'invenzione di Google

La coppia sviluppa l'algoritmo PageRank, finalizzato a convertire i dati backlink raccolti da BackRub in un'unità di misura della rilevanza delle pagine web. Tale algoritmo viene utilizzato per dare vita a un motore di ricerca molto più efficace rispetto a quelli disponibili fino a quel momento. Il nuovo algoritmo si basa su un tipo di tecnologia inedito che esamina la rilevanza dei backlink che collegano le pagine web tra di loro, e permette al numero dei link e al loro valore di determinare la rilevanza delle pagine.

Coniugando le rispettive idee, e usando la camera di Larry come laboratorio, Sergey Brin e Larry Page creano Google, la cui versione iniziale vede la luce nell'agosto del 1996 sul sito web dell'Università di Stanford. Da quel momento, inizia la storia di Google.

Larry Page con Sergey Brin

Sergey Brin negli anni 2000

Nel 2002 Brin e Page vengono nominati dal MITTechnology Review TR100 tra i primi cento innovatori al mondo sotto i trentacinque anni di età. L'anno successivo ricevono dalla IE Business School un MBA onorario per impersonare lo spirito imprenditoriale necessario per la creazione di nuove imprese.

Successivamente viene loro attribuito il Premio della Fondazione Marconi, il riconoscimento più prestigioso al mondo in ambito ingegneristico. Nel 2004 Brin e Page vengono nominati persone della settimana da "Abc World News Tonight", mentre nel gennaio del 2005 il solo Sergey Brin viene inserito tra i giovani leader mondiali del World Economic Forum.

Nel maggio del 2007 Brin si sposa alle Bahamas con Anne Wojcicki, imprenditrice e analista biotecnologica che l'anno successivo lo rende padre del suo primo figlio (i due avranno un'altra bambina nel 2011). Nel 2008 l'imprenditore dona una somma di denaro consistente alla University of Maryland School of Medicine dove è in cura sua madre, malata di Parkinson, dopo aver scoperto che anche lui probabilmente contrarrà la patologia a causa di una mutazione genetica.

Nel giugno del 2008 Sergey Brin investe quattro milioni e mezzo di dollari in Space Adventure, società di turismo spaziale che ha sede in Virginia: tale somma funge da acconto per la prenotazione di un volo nello spazio in programma per il 2011. Nel novembre del 2009 viene inserito insieme a Page nella top five delle persone più potenti al mondo secondo "Forbes".

Gli anni 2010

Nel 2012 Brin è coinvolto nel programma Project Glass, che si pone l'obiettivo di sviluppare un display per la realtà aumentata, utile per mostrare informazioni senza dover tenere dispositivi in mano. Nello stesso periodo si dedica al progetto di auto senza pilota di Google, preconizzando che entro il 2017 veicoli di questo tipo saranno a disposizione dei consumatori. Nel 2013 si separa dalla moglie dopo aver iniziato una relazione sentimentale con un'altra donna: la coppia divorzia ufficialmente due anni più tardi.