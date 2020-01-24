Giancarlo Giorgetti
Biografia
Giancarlo Giorgetti nasce il 16 dicembre del 1966 a Cazzago Brabbia, in provincia di Varese. Dopo le scuole superiori, si iscrive all'Università Bocconi di Milano dove si laurea in Economia. Successivamente diventa revisore contabile e commercialista professionista. Divenuto sostenitore della Lega Nord, nel 1996 viene eletto parlamentare alla Camera dei deputati.
Gli anni 2000
Nel 2001 viene confermato in Parlamento, eletto nel collegio maggioritario di Sesto Calende. Dopo essere stato consigliere di Credieuronord e revisore contabile del Comune di Varese, Giancarlo Giorgetti guida come sindaco il proprio paese di origine a capo della Lista per Cazzago - Lega Nord Padania, mantenendo tale incarico fino al 2004.
A partire dal 2002 è segretario nazionale della Lega Lombarda: conserverà questo ruolo per dieci anni, fino al 2012.
A livello di politica nazionale, è l'autore principale della Legge 40/2004, relativa alla procreazione assistita. È presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione tra il 2001 e il 2006.
La politica è sacrificio. È come una malattia, ma alla base c'è un atto di presunzione che ti fa credere che le cose che pensi e che fai tu, facciano bene anche agli altri.
La seconda metà degli anni 2000
Nel 2006 il politico varesino viene confermato in Parlamento, eletto deputato nella circoscrizione Lombardia 1 come secondo candidato della lista Lega Nord Padania - Movimento per l'autonomia. Nello stesso anno rifiuta un finanziamento da 100mila euro garantitogli dal banchiere Gianpiero Fiorani, il quale viene invitato dallo stesso Giancarlo Giorgetti a fornire quei soldi alla società di calcio del Varese, per consentire la sua iscrizione al campionato di Serie C2.
Nel gennaio del 2008 prende parte al summit che si svolge al Grott dal Prévat di Bosco Luganese tra la Lega dei Ticinesi e la Lega Nord, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Como Leonardo Carioni, del deputato svizzero Norman Gobbi, del Consigliere di Stato svizzero Marco Borradori, del Presidente dei leghisti ticinesi Giuliano Bignasca e del segretario federale della Lega Nord Umberto Bossi: l'evento viene definito una "piccola Yalta leghista".
Il futuro è dei giovani come Giorgetti, ma non diciamolo troppo forte perché sennò si monta la testa. (Umberto Bossi)
Sempre nel 2008, Giorgetti viene eletto ancora in Parlamento.
Giancarlo Giorgetti negli anni 2010
Nel 2011 è relatore della manovra economica correttiva che viene approvata alla Camera in via definitiva il 15 luglio con 316 voti favorevoli, 3 astensioni e 284 voti negativi in seguito alla questione di fiducia posta dal governo.
Nel 2013 è capogruppo per la Lega Nord alla Camera dei Deputati per la XVII legislatura e diventa Presidente della commissione parlamentare permanente: in virtù di tale incarico viene invitato da Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, a far parte del cosiddetto Gruppo dei Saggi che ha il compito di predisporre iniziative di legge in ambito sociale ed economico.
Nel corso della stessa legislatura è anche Presidente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
La seconda metà degli anni 2010
Dal 27 marzo 2018 Giancarlo Giorgetti torna ad essere capogruppo per la Lega Nord alla Camera dei Deputati per la XVIII legislatura. Considerato a tutti gli effetti il N°2 del suo partito (dopo Matteo Salvini), è inoltre uno dei principali soggetti coinvolti nel tentativo della Lega di trovare un accordo per un governo con il Movimento 5 Stelle che non escluda Forza Italia dopo il responso delle elezioni del 4 marzo e le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
In questo periodo, il nome di Giorgetti è tra i possibili candidati al ruolo di Presidente della Camera (ruolo che poi verrà attribuito al pentastellato Roberto Fico) o addirittura Presidente del Consiglio. Dal 1° giugno 2018, con la nascita del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, a Giorgetti viene affidata la carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
Giancarlo Giorgetti Ministro
Il 12 febbraio 2021, con la nascita del nuovo governo Mario Draghi, Giancarlo Giorgetti è chiamato a guidare il Ministero dello Sviluppo Economico (succedendo a Stefano Patuanelli il quale nella nuova formazione di governo viene spostato al Ministero delle Politiche Agricole).
Dopo le elezioni politiche del 2022 ricopre la carica di ministro dell'Economia nel governo Meloni.
Frasi di Giancarlo Giorgetti
Non mi piace apparire e non mi metto in prima fila. Sono convinto che quando la politica diventa schiava della comunicazione non si vada in profondità nelle cose. Questo vale anche per il giornalismo. Oggi si preferisce un tweet a ragionamenti e riflessioni, e questo penalizza l’approfondimento. Tutto diventa uno slogan.
Da sindaco di una lista civica mi sono ritrovato nella Lega quasi senza accorgermene.
Il sentimento che si sente in giro, tra la gente, molto più di quello che è intercettato dai media e dai sondaggi, è un forte vento di protesta che sta virando più verso il centrodestra che verso i 5 stelle. Non escludo affatto, anzi pronostico, una larga vittoria del centrodestra che ci porterà direttamente al governo con qualsiasi legge elettorale. [Settembre 2017]
Se ne parla poco, ma stiamo assistendo a una progressiva desertificazione di molti borghi con la maggioranza dei giovani che lasciano il Sud in assenza di qualsiasi prospettiva. Mi convinco sempre più che l'autonomia e il federalismo differenziato serva al Nord, ma farà bene anche al resto d'Italia.
Non abbiamo perso il Nord. C’è stata una evoluzione verso un partito delle autonomie, una sorta di partito federalista. Ci aveva già provato Bossi nel 1993 con Lega Italiana federale. Ebbe uno scarso successo. Ora i tempi sono cambiati. Dovremo fare attenzione alla classe dirigente perché ci sono abitudini diverse nelle regioni dove non siamo mai stati presenti. Al Sud avremo belle soddisfazioni perché la maggioranza delle persone sono sfiduciate e deluse e in tanti voteranno il Movimento cinque stelle, ma diverse sceglieranno Salvini.
Mio padre, come mio nonno e tante generazioni indietro nel tempo, faceva il pescatore. Un lavoro un po’ solitario in cui passi tante ore a pensare e poco a parlare.
Sono tanti anni che faccio politica e le persone le conosco tutte. Volendo andare al Governo, con i poteri forti bisogna avere a che fare, ma non in modo supino.
Abbiamo bisogno di una politica che sappia le cose e che risponda al potere popolare e non a quello finanziario o tecnocratico. In questi anni la politica ha abdicato al suo compito e va troppo al rimorchio di decisioni prese altrove. Questo sta condizionando anche le persone e alimenta quel sentimento di antipolitica che cresce da tempo. Il vantaggio della Lega è che non prende ordini da nessuno. Neanche dai russi.
Bossi è stato in difficoltà e alcune persone ne hanno approfittato. Lui è una persona buona e paga per questo. [...] La sua statura politica deve trovare un importante riconoscimento e credo che il percorso per l’autonomia vada intestato a lui.
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Foto e immagini di Giancarlo Giorgetti
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Giancarlo Giorgetti. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Giancarlo Giorgetti.
Dear Minister Giorgietti,
I would like to insert your name on the list of the most important Italian politicians who was master mind of the revolutionary ideas that changed and cancelled many old clichéd that were destroying the Italian society. Hope that you will continue your battle for better tomorrow and that Italians will understand it.
Prof. Sanja Mihaljinac Marinovic
Director of Web TV New Immigration
(www. newimmigration. eu)
ALL’EGR. ON. GIANCARLO GIORGETTI
Egr. Sottosegretario,
nella generale riforma della giustizia, un ruolo importante riveste l’urgente e necessaria riforma della giustizia tributaria, che da anni attendono i cittadini-contribuenti ed i loro difensori per la tutela dei diritti di difesa.
Oggi, purtroppo, la giustizia tributaria dipende esclusivamente dal MEF, che è una delle parti in causa, con giudici non professionali che percepiscono euro 15 nette a sentenza depositata, un euro di rimborso spese a sentenza depositata e nulla per le sospensive!!!
In sostanza, oggi, la giustizia tributaria è considerata di serie B e crea grossi problemi ai contribuenti ed alle aziende, che rischiano il fallimento ed i suicidi perché le cause spesso sono di notevoli importi.
Appunto per questo, mi permetto segnalare per informazione la mia relazione “La riforma della giustizia tributaria” (pagg. 60) inviata alla Commissione Permanente Finanze e Tesoro del Senato, dove sono stati assegnati i disegni di legge nn. 243 e 244 del 10 aprile 2018 del Sen. Luigi Vitali (Forza Italia) sulla riforma della giustizia tributaria e sulla definizione delle liti fiscali pendenti (c.d. pace fiscale), che hanno integralmente ripreso le mie proposte legislative già pubblicate sul mio sito (www.studiotributariovillani.it).
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Prof. Avv. Maurizio Villani
Prof. Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione
Studio Legale Tributario
Via Cavour, 56 Lecce
Telefono e fax: 0832 - ------
Cell.: 338/-------
www.studiotributariovillani.it
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