Biografia

Carlo Cottarelli nasce il 18 agosto 1954 a Cremona. Iscrittosi all'Università di Siena, si laurea in Scienze Economiche e Bancarie, per poi frequentare la London School of Economics, dove ottiene un master in Economia.

A partire dal 1981 lavora presso il Dipartimento monetario e settore finanziario del Servizio Studi della Banca d'Italia, mentre nel 1987 passa all'Eni. L'anno successivo Carlo Cottarelli lavora per il Fondo Monetario internazionale, dapprima come vicepresidente del Dipartimento europeo, e poi nel Dipartimento monetario e dei capitali.

Carlo Cottarelli

Successivamente, sempre all'interno del FMI, fa parte del Dipartimento Strategia, Politica e Revisione, assumendone la vicepresidenza e dedicandosi alla riforma della videosorveglianza.

Carlo Cottarelli negli anni 2000

Dopo aver lavorato per il Dipartimento Affari Fiscali, nel 2001 è al Dipartimento Europeo in qualità di senior advisor e responsabile per la supervisione delle attività del Fondo in diversi Paesi. È inoltre capo delegazione in Gran Bretagna e in Italia.

Nel novembre del 2008 torna al Dipartimento Affari Fiscali, questa volta come direttore.

Nel novembre del 2013 Carlo Cottarelli viene scelto come commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica (indicata spesso in inglese come: spending review) del governo di Enrico Letta. Cottarelli è chiamato a tagliare le spese degli enti pubblici, delle pubbliche amministrazioni e delle società controllate.

Il 1° novembre dell'anno successivo diventa direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale, nominato da Matteo Renzi, abbandonando così l'incarico di commissario per la spending review.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 pubblica per Feltrinelli il volume "La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare", seguito l'anno successivo dal libro "Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene". Nell'autunno del 2017 Carlo Cottarelli diventa direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Alla fine del 2018 riceve l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un governo tecnico. La decisione arriva dopo oltre 80 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo, in cui l'intesa tra i partiti vincitori delle elezioni - ma nessuno con numeri sufficienti per governare in modo autonomo - non ha trovato un esito positivo. Dopo pochi giorni le forze politiche fanno marcia indietro e si accordano per un governo politico guidato da Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio dei Ministri.