Biografia

Harry Edward Kane nasce il 28 luglio del 1993 a Chingford, vicino Londra. Nel 2011 gioca con la squadra di calcio del Leyton Orient, esordendo il 15 gennaio e mettendo a segno la sua prima rete una settimana più tardi. Ad agosto, invece, fa il proprio debutto in Europa League: per il primo gol in ambito continentale è necessario aspettare il mese di dicembre e la partita contro lo Shamrock Rovers.

Nel gennaio del 2012 Harry Kane passa al Millwall, che milita nella seconda divisione inglese: in ventidue partite totalizza sette reti, che si aggiungono ai due gol siglati in FA Cup (Football Association Challenge Cup, la principale coppa inglese). A settembre viene ceduto in prestito al Norwich City, dove però gioca appena tre volte senza mai segnare; così nel febbraio del 2013 cambia di nuovo squadra e passa al Leicester City, con due gol in quindici match disputati.

Harry Kane

Intanto segna tre reti nelle partite di qualificazione per gli Europei Under 21. Nell'estate dello stesso anno passa al Tottenham: nella prima stagione segna tre reti in dieci partite in campionato, mentre l'anno seguente si rifà, con una tripletta in Europa League contro l'Asteras Tripolis e una doppietta in Premier League contro il Chelsea.

Un giovanissimo Harry Kane con David Beckham

Harry Kane nella seconda metà degli anni 2010

In campionato la prima tripletta arriva a marzo del 2015, contro la sua ex squadra, il Leicester. Kane conclude la stagione 2014-2015 con ben ventuno reti in campionato, secondo nella classifica cannonieri solo all'attaccante del Manchester City Sergio Aguero.

Nell'estate del 2015 prende parte agli Europei Under 21, ma l'Inghilterra si ferma alla fase a gironi. L'anno successivo, invece, è il primo marcatore della Premier League, con venticinque gol, grazie a cui il Tottenham riesce ad arrivare terzo in classifica.

Nel 2016 Harry Kane viene convocato per gli Europei di Francia, dove gli inglesi sono eliminati dall'Islanda agli ottavi di finale. Nella stagione 2017-18 Kane è ancora più bravo: ventinove reti in trenta partite, con sette gol nelle ultime due, e secondo posto per il Tottenham, che mai nella sua storia aveva totalizzato così tanti punti (ottantasei). In questa stagione gli viene assegnato per la seconda volta consecutiva il riconoscimento Premier League's Golden Boot (scarpa d'oro).

Harry Kane con il premio Golden Boot, assegnato in Inghilterra al miglior marcatore della Premier League

Vita privata e curiosità

Harry è considerato in patria un classico bravo ragazzo. Non gli piace frequentare le discoteche; tra i suoi hobby c'è il gioco del golf. È sposato con Katie Goodland, sua fidanzata sin dai tempi del liceo: la coppia ha due figli. Hanno anche due bellissimi labrador che si chiamano Brady e Wilson. Il profilo Instagram di Kane è @harrykane.

Di lui Zinedine Zidane ha detto:

Non sembra un giocatore forte ma lo è. È un giocatore completo, bravo a far tutto. Non sta mai fermo, cerca sempre lo spazio, la profondità.

Hurricane: un uragano ai mondiali di Russia

Per il suo straordinario bottino di gol ma soprattutto per l'assonanza del suo nome è soprannominato Hurricane - che in italiano significa Uragano. Il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate non può che convocare Harry Kane per i Mondiali di Russia 2018, dove tra l'altro guida la nazionale in qualità di capitano.

Nelle primissime partite si candida già a diventare capocannoniere del torneo: mette a segno una doppietta nella prima partita contro la Tunisia, seguita da una tripletta contro Panama e da un altro gol contro la Colombia negli ottavi di finale.