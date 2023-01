Biografia

Claudia Nahum, in arte Baby K, nasce il 5 febbraio del 1983 a Singapore da genitori italiani. Trasferitasi ancora bambina a Londra con il resto della famiglia, si stabilisce poi a Roma, dove rimane definitivamente. Grazie alla Harrow School of Young Musicians che frequenta, ha l'opportunità di esibirsi in tutta Europa.

Avvicinatasi all'MC'ing (una delle discipline del genere hip hop), conduce in radio alcune trasmissioni dedicate all'hip hop.

Baby K

L'esordio

Nel 2007 Baby K collabora con il rapper Amir per il pezzo "Non sono pronti", che rappresenta il suo esordio sulla scena musicale. Successivamente lavora con Rayden, con Vacca, con Bassi Maestro e con lo stesso Amir. L'anno seguente, nel 2008, debutta in qualità di solista con l'EP "S.O.S.", pubblicato da Quadraro Basement: il lavoro contiene sei brani. Nel 2010 dà alle stampe un altro EP: si intitola "Femmina Alfa" e contiene il brano omonimo.

Baby K negli anni 2010

L'anno successivo (2011) all'Alcatraz di Milano prende parte all'Hip Hop TV Birthday Party, per poi aprire i concerti di Guè Pequeno e di Marracash. Nel 2012 Baby K porta a termine "Lezioni di volo", il suo terzo EP che si avvale delle collaborazioni di Ntò, di Brusco e di Ensi.

Nel frattempo canta il brano "Lasciati toccare", presente nell'album di Max Pezzali "Hanno ucciso l'Uomo Ragno 2012". Viene chiamata ad aprire la data italiana del Pink Friday Tour di Nicki Minaj. Nel 2013 pubblica il suo primo full-length album, intitolato "Una seria": nel disco è presente il brano "Killer" in cui duetta con Tiziano Ferro. Nello stesso anno è opening act a Milano per il tour di Azealia Banks; ottiene anche una candidatura agli "Mtv Italia Awards" nella categoria Best New Artist, aggiudicandosi il riconoscimento.

Poco dopo Claudia Nahum collabora con i Two Fingerz per il brano "Mi piace" e con Manuel Rotondo per "Bad Boy", in occasione della trasmissione tv di Sky Uno "Top-dj". Nel novembre del 2014 pubblica "Come diventare femmina Alfa", il suo primo libro, edito da Mondadori.

L'account Instagram di Baby K è @babykmusic

La seconda metà degli anni 2010

L'anno seguente - nel 2015 - collabora con Caneda, Emis Killa, Gemitaiz e Rocco Hunt nel brano "Seven". Nel settembre del 2015 Baby K pubblica il suo secondo album "Kiss Kiss Bang Bang", anticipato dal singolo "Anna Wintour" e dal duetto con Giusy Ferreri "Roma-Bangkok", brano con cui prende parte alla serata di apertura e alla serata di chiusura della terza edizione del "Summer Festival".

Il videoclip di "Roma-Bangkok" è il primo nella storia delle canzoni italiane a superare i cento milioni di visualizzazioni su Youtube. A ottobre, intanto, è la volta del terzo singolo "Chiudo gli occhi e salto".

A marzo del 2016 Baby K propone "Light It Up - Ora che non c'è nessuno", versione italiana del brano dei Major Lazer; a giugno viene pubblicato il videoclip di "Venerdì", il quarto singolo estratto di "Kiss Kiss Bang Bang". Nel 2017 canta con Andrès Dvicio "Voglio ballare con te", che anticipa gli altri due singoli "Aspettavo solo te" e "Da zero a cento" (quest'ultima scelta poi come brano-tormentone pubblicitario da Vodafone). Grazie a "Voglio ballare con te", Baby K nel 2018 si aggiudica il Premio Multiplatino Singolo dei "Wind Music Awards".

Nel 2019 pubblica alcuni singoli inediti, tra cui "Playa", presentato alla fine del mese di maggio. A marzo 2020, in pieno periodo di pandemia, esce "Buenos Aires". Verso la fine del mese di giugno 2020 esce il singolo "Non mi basta più", realizzato in collaborazione con la regina delle influencer Chiara Ferragni. Nel mese di agosto successivo raggiunge un traguardo numerico straordinario: il suo canale YouTube sfonda il record del miliardo di visualizzazioni.