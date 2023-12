Biografia

Fabio Piccolrovazzi nasce il 18 gennaio del 1994 a Milano. Cresciuto nel quartiere di Lambrate, poco più che ventenne si fa conoscere sul web grazie al proprio canale YouTube, in cui carica video comici che diventano virali tramite Instagram e Facebook.

Nel 2015, ad appena ventuno anni, collabora con J-Ax per la trasmissione di Raidue "Sorci verdi", trasmessa in seconda serata, che però raccoglie riscontri tiepidi; nel frattempo lavora alla realizzazione di video musicali per Fred De Palma e Merk & Kremont.

Fabio Rovazzi

Il successo

È il 28 febbraio del 2016 quando pubblica il video di una canzone da lui interpretata, realizzata con la collaborazione di Danti dei Two Fingerz e intitolata "Andiamo a comandare". Il brano diventa un tormentone estivo: grazie alla popolarità conquistata, viene pubblicato dall'etichetta discografica Newtopia di Universal Music Group sulle piattaforme di streaming.

Il 29 luglio il brano di Fabio Rovazzi arriva al primo posto della classifica dei singoli più venduti, conquistando il primo disco d'oro italiano ottenuto solo con lo streaming e poi diventando quintuplo disco di platino. Rovazzi in questo periodo prende parte al "Coca-Cola Summer Festival"; inoltre compare nel videoclip del brano di Gabry Ponte "Che ne sanno i 2000" e in quello di Fedez e J-Ax "Vorrei ma non posto".

Fabio Rovazzi con Fedez e J-Ax

Fabio Rovazzi in televisione

Nel settembre del 2016 entra nel cast di "Quelli che il calcio", trasmissione televisiva della domenica pomeriggio di Raidue condotta da Nicola Savino. Dopo aver partecipato come ospite a "Bring the Noise", in onda su Italia 1, il 2 dicembre del 2016 Rovazzi pubblica "Tutto molto interessante", il suo secondo singolo.

Nel 2017

Il 19 maggio dell'anno successivo (2017) pubblica la canzone "Volare", che vede la partecipazione di Gianni Morandi. Dopo aver interpretato "Solo se ci sei te", brano musicale ideato per uno spot pubblicitario dell'azienda Big Babol, Rovazzi si dedica alle riprese del suo primo film da protagonista, intitolato "Il vegetale", per la regia di Gennaro Nunziante, già papà dei film di Checco Zalone campioni di incassi. La pellicola, però, non ripete gli exploit del comico di "Zelig".

L'anno 2018

A maggio del 2018 Fabio Rovazzi abbandona la Newtopia per presunti dissidi con Fedez. A luglio pubblica il suo quarto singolo, intitolato "Faccio quello che voglio", in cui cantano anche Emma Marrone, Nek e Al Bano. Il videoclip del brano, invece, vede la partecipazione - tra gli altri - di Carlo Cracco, di Massimo Boldi, di Diletta Leotta e di Fabio Volo. Nello stesso periodo l'artista milanese compare nella serie tv "The Generi", di Maccio Capatonda (Marcello Macchia).