Niccolò Moriconi
Biografia
Niccolò Moriconi, conosciuto con il nome d'arte di Ultimo, nasce il 27 gennaio del 1996 a Roma, nel quartiere di San Basilio. All'età di quattordici anni comincia a scrivere canzoni e nel 2016 è il vincitore di "One Shot Game", un concorso di musica hip hop organizzato dall'etichetta discografica indipendente Honiro, che poi lo produce.
Nella primavera del 2017 Niccolò Moriconi viene scelto per aprire il concerto romano di Fabrizio Moro, e a settembre in occasione dell'Honiro Label Party sale sul palco al MACRO Testaccio. Il suo singolo di esordio si intitola "Chiave", e anticipa "Ovunque tu sia" e "Sabbia".
Il primo disco
Nel mese di ottobre del 2017 esce "Pianeti", il primo album di Ultimo, che arriva al secondo posto nella classifica di iTunes. Il 15 dicembre, durante "Sarà Sanremo", viene scelto come uno dei concorrenti per la categoria Nuove proposte del "Festival di Sanremo" 2018, con la canzone "Il ballo delle incertezze".
Sul palco dell'Ariston arriva in prima posizione tra i giovani, e viene premiato anche con il Premio Lunezia per il miglior testo.
Il secondo disco di Ultimo
Il 9 febbraio viene pubblicato il suo secondo album in studio, intitolato "Peter Pan". Ad aprile Ultimo collabora con Fabrizio Moro, vincitore (in coppia con Ermal Meta) dell'ultimo "Festival di Sanremo", per il brano "L'eternità (il mio quartiere)". Nel mese di maggio Niccolò Moriconi - Ultimo dà il via al tour promozionale del suo disco, con date sold out e esibizioni anche al Palalottomatica di Roma e al Forum di Assago, in provincia di Milano.
Ti ho portato due fiori, uno sono io e l'altro sei tu | E vorrei essere anch'io bello come sei bella tu (da: Poesia senza veli)
Dopo aver collaborato con Sercho per "Tenebre" e con Mostro per "E fumo ancora", pubblica il singolo "Poesia senza veli". Intanto il suo album "Pianeti" si aggiudica il disco d'oro; "Il ballo delle incertezze" raggiunge poi il disco di platino, oltre a vedersi assegnato il Premio RTL 102.5 come miglior canzone radiofonica.
Gli anni 2020
La sua compagna, fino al 2020, si chiama Federica Lelli. La sua nuova fidanzata, in seguito, è Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi.
Nel 2023 torna a Sanremo con la canzone "Alba".
Nell'estate del 2024, il 25 giugno, annuncia sul palco dello stadio Olimpico di Roma annuncia che diventerà papà.
Frasi di Niccolò Moriconi
E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu | Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più
E' difficile restare calmi | Sei la certezza in cui ripararmi | La luce filtra tra gli alberi spogli | Ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi | Tu sei la prima missione compiuta | Sei il desiderio che muta è riuscita | È una poesia senza veli
Io vivo con i tuoi piedi | Io vivo e grazie a te se sto in piedi | E non ci credi? | Prova ad aspettarmi nel fiore | Più nascosto del mondo | E sarò li prima di te
Non è amore, è solo conoscerti a fondo | Scusa il disordine, è che mi confondo
Tu sei troppe cose insieme | Non riesco a scrivere bene | Non riesco e scrivo quello che viene
Io lo capisco | Che a volte ti manca tuo padre | Io nei tuoi occhi lo leggo | Vorresti avere avuto un Natale | Non tanto per un regalo | Ma per sentirti un regalo | Che per qualcuno vali | E sei il diamante più raro | Per me sei questo
Non nascondere le lacrime | Che tanto scendono in basso | Tu falle cadere fino | A che non diventano fango
Vorrei che ti guardassi con i miei occhi | Vorrei che ti ascoltassi con i miei sogni | Sai la mia vita è soltanto un insieme di sogni | E tu sei l'unica parte reale che voglio nei giorni
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Niccolò Moriconi
Foto e immagini di Niccolò Moriconi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Niccolò Moriconi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Niccolò Moriconi.
Ciao una mia amica è una tua grande fan io ti trovo veramente fantastico però ti chiedo questo favore per il suo compleanno: farle un video dove la saluti e gli mandi un abbraccio, grazie si chiama anna ciao grazie mille
Vorrei fare un regalo a mio figlio per il suo compleanno che compie 11 anni
Buona sera Niccolò vorrei chiederle un favore grosso purtroppo volevo portare mio figlio a vedere il tuo concerto a Milano o a Roma ma non ho trovato il biglietto peccato, se lo meritava tantissimo lui e un fan di te... spero che prima o poi riusciamo a venire a vederti cmq volevo sapere se era possibile fargli un regalo un video di auguri sarebbe un regalo enorme per lui. Il mio numero è 380------- fratini Paola (la mamma) grazie mille
Ti prego regala un sorriso a mia nipote
Ciao Nic.. Ti scrivo per dirti che ho una nipotina di 8 anni ricoverata al genicolo bambino gesù, per un sarcoma 😭sta già facendo la chemio, io con mio marito abbiamo acquistato il biglietto per venirti a vedere con lei l’hanno prossimo, ma se tu gli faresti un grande regalo di fargli una sorpresa non saprei come ringraziarti. Purtroppo starà lontana da casa molto probabilmente per 2/3 anni 💔da zia ho il cuore a pezzi, i medici dicono che le possibilità di guarigione della chemio sono al 35%. E già diventata stempiata, lei…lei che amava i suoi bellissimi capelli lunghi dorati… Ma come si fa a spiegare ad una bimba di 8 anni il perché? Mi sento che mi hanno strappato il cuore dal petto e calpestato 10000 volte. Spero che farei felice la mia nipotina 💔😭🫂anche con un semplice video messaggio🙏🏻
Grazie mille per le sue canzoni
Buongiorno Niccolò. Chi le scrive è una mamma di una ragazza di 17 anni, disabile.
Vorrei tanto ringraziarla per aver dato gioia e spensieratezza a mia figlia Jennifer. Da quando la segue è sempre allegra. Il 2023 e stato un brutto anno per lei. Molto pesante.
L'abbiamo portata a un suo concerto, Padova. Non l'avevamo mai vista così emozionata, un intera giornata dedicata alla sua passione, al suo cantante.
Grazie mille per le sue canzoni, per quella bella persona che Lei è. Grazie di cuore ❤️
Giorgia la piccola stella che brilla lassù
Siamo Angela e Ruggiero, i genitori di Giorgia, una ragazza di 23 anni volata in cielo il 17 Luglio a causa di una Leucemia mieloide acuta.
Giorgia era una ragazza piena di gioia di vivere, di sogni e di amore da donare.
Un giorno in ospedale ci ha chiesto di ascoltare una canzone che tanto le piaceva: Piccola Stella.
Nel giro di pochi secondi il viso sofferente di Giorgia si è illuminato.
In quegli istanti era come se Giorgia fosse fuori da quell' ospedale, il viso era sorridente e con la sua flebile voce cantava un canto di speranza per la sua guarigione.
Purtroppo non è stato così: dopo due giorni Giorgia è volata in cielo.
Conserviamo gelosamente il video di quel giorno in cui la nostra Giorgia era libera di volare come una farfalla sulle note di Piccola Stella.
La malattia di Giorgia ha mobilitato la città nella donazione del sangue che tanto le serviva.
Grazie per aver scritto una canzone che è una vera poesia.
Giorgia ora è una piccola stella che illuminerà le nostre giornate nelle notti più bui.
Mamma Angela e papà Ruggiero
Richiesta importante
Ciao mi permetto darti del tuo nonostante da abitudine di lavoro do sempre del lei a chiunque. Sono una infermiera e ti scrivo per chiederti un enorme favore visto la tua umiltà nei video pubblicati tra noi gente comune. Mio compagno ha perso il papà e tu sei il suo idolo vorrei tanto, capisco l’enorme favore che ti chiedo, ma se potessi cantare questa poesia che io ho scritto per lui. Vorrei tanto capisse che lui è di una forza più dell’assoluto come gli dico spesso. Ti ringrazio anche se avrò o meno riscontro al messaggio e ti faccio i complimenti perché la tua musica ci guarisce l’anima. Grazie
Ileana
La mia tempesta
Non posso dirti che sarò diversa
O che affogherò i mei tanti complessi
E non sarà nemmeno tanto semplice
Tenere stretto il mio senso di possesso...
Ma so che manterrò ogni mia promessa
Sarò il tuo rifugio negli attimi confusi
Ti sosterò nel bene e nel male più profondo
Perché tu sei il sole che guida il mio mondo
Ti sceglierò ogni giorno ed invecchierò con te
Ricordati amore e stato il destino ad unire te e me. (Ileana Hapca)
Ciao niccolò, io e la mia amica ti adoriamo ti prego invitaci a un concerto tu e la tua ragazzza siete bellissimi
Forse questo mio messaggio non giungerà mai a te, ma tentar non nuoce. Ciao ultimo io e la mia compagna veniamo al tuo concerto il 24 giugno la mia compagna e al 8 mese di gravidanza ed è una tua grande fan pensi che una foto prima del concerto o anche dopo la faresti molto felice e faresti felice anche me nel vederla felice ti ringrazio poi quando hai voglia con più calma ti aspettiamo al ristorante da Giacobbe che anche il tuo amico Eros già è venuto a trovarci grazie mille
Hai cantato in pieno inverno donando la primavera al mio bimbo
Ciao Niccolò, sono la mamma di Aaron, un bimbo di 6 anni e mezzo, che ti adora!!!
Forse questo mio messaggio non giungerà mai a te, ma tentar non nuoce...
Con le tue canzoni hai aiutato il mio bambino, nato il 22 settembre 2017 con un cromosoma in più, a guarire senza farmaci da un intervento molto delicato che l'ha costretto a letto per ben 7 mesi... La tua musica è stata la sua medicina nel vero senso della parola, quindi, desidero ringraziarti con tutto il cuore per avergli donato la primavera cantando in pieno inverno, proprio come dici in una delle tue meravigliose canzoni.
Io e il suo papà gli abbiamo promesso che, non appena sarebbe stato abbastanza grande, lo avremmo portato ad un tuo concerto e finalmente il 2 giugno potrà ascoltarti dal vivo... Non so cosa darei perché Aaron potesse vederti da vicino, penso che impazzirebbe di gioia!!!
Grazie per ciò che, anche se inconsapevolmente, hai fatto per lui!!!
Compleanno Noemi
Ciao, sono Annamaria la mamma di Noemi.
Lei adora le tue canzoni e adora te. Il 27/05 compirà 8 anni e il tema del compleanno sei TU.
Mi piacerebbe poterle far avere un video messaggio o anche un tuo semplice messaggio di Auguri.
Spero di poterle fare questo regalo.
Grazie
Richiesta a Niccolò di una mamma
Ciao Niccolò, sono Roberta, scusa del disturbo, ieri ti ho scritto, per chiederti col cuore una cosa. Greta, è una ragazzina di 16 che vive qui a Perugia, dove vivo da 10. Io sono di Roma, sono nata sulla Tiburtina ed ora vivo qui a Perugia. Greta desiderava molto venire al tuo concerto a Trieste ma il papà, per lavoro non può accompagnarla. Lei ci teneva molto e mi dispiace molto che stia così. In cuore mio, mi sono detta, Chissà se posso fare qualcosa ? Sarei felicissima se il 29 maggio le potessi fare questo regalo, farle vedere un tuo video messaggio di auguri.
Il mio numero è 346-------. mamma Roberta. p. s la mia bimba Elisa di 10 anni ti saluta tanto. e ti abbraccia forte. Um caro saluto Niccolò, spero legga il mio messaggio
Vorrei parlarti di Greta, una ragazzina che ti stima profondamente
Ciao Niccolò, sono Roberta, sono di Roma e vivo a Perugia... Ti stimo molto come cantante, uno perché sei romano come me e poi perché rappresenti la nostra anima... tu racconti la nostra vita e la vita di ognuno di noi... Ti stimo profondamente... Ti scrivo perché, come mamma, mi sento un po' la mamma di tutti. Greta, una ragazzina di quasi 16 anni, una dolce bambina, che ti segue sempre. Ti scrivo questo perché Greta voleva venire a Trieste per vederti, ma il papà non la può portare. Lei vive come me a Perugia. Sarei felicissima se tu, potessi mandarmi un video messaggio, così che glielo possa fare vedere il giorno del suo compleanno, il 29 maggio. Credo, che sarebbe per lei una grandissima sorpresa ed un immenso regalo. Ti saluto con tanto affetto come fossi la tua mamma, spero tu possa rispondermi... Sarei felicissima. Ciao Niccolò, non cambiare mai... sarà il mondo a farlo... te li garantisco! Tu entri nei nostri cuori... Ciao, Roberta
Dedica alla mia ragazza
Ciao Ultimo, ascolta voglio chiederti un grossissimo favore, vorrei fare una sorpresa alla mia fidanzata, perché è una tua grandissima fan, vorrei che tu le mandassi un saluto o magari dedicargli una canzone mandandole un reel con una delle tue canzoni.. tipo ULTIMA POESIA e una canzone che in macchina mette tutte le volte che ci vediamo, così come 22 settembre, Alba, occhi lucidi
Se potessi farmi e fargli questa sorpresa te ne sarei veramente grato
Lei si chiama ANGELICA GUALTIERI se potessi fargli questa sorpresa e strapparle un sorriso te ne sarei veramente grato
@angelica_gualtieri questo è il suo account se puoi taggarla così capirà che è prettamente dedicato a lei
Non so se leggerai questo messaggio, ma spero vivamente di si
Te ne sarei veramente grato
Ciao ultimo avrei bisogno del tuo aiuto per una ragazza speciale che verrà al tuo concerto di torino.. anche solo un autografo una foto.. mi aiuteresti davvero tanto.. spero tu mi risponda è davvero importante per me...
Disabilità divenuta Vita
Ciao mio poeta, 4 anni fa nasceva il nostro secondo figlio, Tommaso, un bambino meraviglioso e pieno di vita.
Verso i due anni gli venne diagnosticato un disturbo dello spettro autistico molto importante.
Fu distruzione per me e mia moglie.
Grazie alle tue meravigliose poesie stiamo
Riuscendo a vivere insieme alla sua disabilità in una maniera grandiosa, nonostante momenti di alti e bassi nelle nostre menti ad ogni tua nuova uscita musicale troviamo sempre nuove cariche emotive.
Ogni tua canzone per noi è dedicata a lui.
Il 24 giugno saremo di nuovo allo stadio olimpico ad ascoltarti, quel giorno sarà anche il nostro anniversario di matrimonio, ormai spento in un amore avvelenato dalla sofferenza ma con tanta speranza che si riaccenda proprio in quel
Giorno, grazie a te!
Ho bisogno di abbracciarti
Ciao Niccolò, sono una fan atipica, potrei essere tua mamma per l'età, ho 49 anni e sei identico a mio figlio.
Ho combattuto e continuo a combattere contro il mostro del secolo, la chemio mi ha distrutto dentro e fuori... sai quante lacrime e quante volte avrei mollato tutto? Ma poi tu, con le tue canzoni e la tua musica, mi hai dato e continui a darmi la forza che mi serve. Sei il mio angelo in terra. Ti ho seguito a Roma, 5 GG prima del mio primo intervento, sarò il 28 giugno a Messina, nel prato Gold e a luglio affronterò il secondo intervento... ma tu sarai il mio step da raggiungere ed io ci sarò. Voglio solo abbracciarti Niccolò e dirti grazie, grazie perché mi hai davvero salvato o almeno ci stai provando. Spero questo messaggio arrivi a te e il 28 giugno potrai cercare il mio nome tra migliaia di nomi... è un mio grande sogno e desiderio abbracciarti forte
Ultimo, la mia salvezza
18 anni fa le mie lacrime si sono esaurite a causa della perdita dei miei genitori, un omicidio/suicidio grave da digerire per una figlia. Da allora, sono arrivate altre perdite, delusioni, eventi che ti "impongono" di versare lacrime, ma nulla, nemmeno se mi avessero spremuta! Ma ascoltando le parole di Cascare nei tuoi occhi (e poi mi parli di tuo padre. Quanto è stronzo a cena) le lacrime scendono! Tu puoi tutto, emozionare, divertire... e in me succedono tutte queste cose, perciò il 28 Giugno sarò a Messina, dal mio posto in tribuna vorrò piangere con te!
Grazie!
Auguri di compleanno
Ciao Ultimo.
Spero che tu legga questo messaggio.
Sono Giusy, la mamma di una ragazza che il 24/04/2024 compirà 18 anni.
Poiché sei il suo cantante preferito mi piacerebbe farle una sorpresa, se fosse possibile entrare negli studi di registrazione, oppure un tuo video messaggio dove gli fai gli auguri di compleanno. Il 9 giugno siamo al tuo concerto a Napoli.
Ti ringrazio, intanto, se riuscirai a trovare un momento per leggere questo messaggio, e a fare ancora più felice la mia ragazza.
Giusy
Vorrei incontrarti solo per un abbraccio
Ciao nic, mi chiamo flora e non so se questo messaggio ti arriverà mai, voglio dire non sono l' unica persona innamorata della tua musica.
Io ti stimo tantissimo, ti seguo da quando avevo 7 anni (ora ne ho 13) e da quel giorno ho fatto un patto con il sangue, per vivere avrò la tua musica, ovunque vada e in qualsiasi condizione sia.
Ogni singola volta che vado a fare un giro in centro a Roma mi porto dietro una penna con il desiderio di incontrarti, abbracciarti e avere il miglior ricordo di sempre.
Ho scoperto qualche giorno fa che con questo sito era possibile avere una piccola probabilità di avere una tua risposta e oggi mi sono convinta a scriverti; spero che tu legga questo messaggio.
18 anni Benny
Ciao Ultimo.
Non so se mai riuscirai a leggere questo messaggio perché immagino ne riceverai a migliaia ogni giorno, ma io ci provo.
Sono Elisabetta, mamma di una ragazza che il 27/12 raggiungerà un traguardo molto importante, compirà 18 anni. Poiché tu sei il suo cantante preferito e ti segue praticamente da sempre, vorrei farle una sorpresa inaspettata… un breve messaggio da parte tua, video, audio o semplicemente scritto dove le fai gli auguri di compleanno. Non oso immaginare la sua faccia se mai riuscissi a farlo ma sicuramente sarebbe il regalo più grande che lei possa ricevere.
Abbiamo visto il tuo concerto a Catania qualche anno fa insieme io e lei ma dalle tribune; adesso so che il suo ragazzo le sta regalando i biglietti per il tuo concerto di Milano del 16 giugno ma dal parterre cosa che ha sempre sognato fare.
Ti ringrazio intanto se riuscirai mai a trovare un momento per leggere questo messaggio e a fare ancora più felice la mia ormai non più bambina.
Elisabetta
Videomessaggio
Buonasera volevo sapere cortesemente se fosse possibile avere un video messaggio da Utimo
Per un 18.mo
Grazie
Ti vorrei incontrare per una foto e una foto
Ciao ultimo sono il tuo fan, ti vorrei incontrare, e vederti per la prima volta per abbracciarti, e fare una foto insieme a te.
Ho scoperto 8 ottobre del tuo concertino a londra... Io vivo a Londra da 4 anni.. sono di San Basilio.. ho 66 anni e consoco la tua famiglia da quando aveva la ferramenta su via Casal sa Basilio. Volevo fare un regalo a mia moglie.. ma già quando ho schiacciato il pulsante per prenotare alle 13 precise del 5 era tutto già preso.. ma come e successo. mi puoi aiutare ad avere due biglietti. grazie. Adriano
Ciao ultimo ho bisogno del tuo aiuto... il 18 maggio 2024 io e Martina ci sposiamo... e mi piacerebbe se e possibile avere un tuo videomessaggio come sorpresa... noi siamo tuoi grandissimi fun...
Sei tu
Questa è una di quelle volte in cui qualcuno chiederà il tuo aiuto.
Mi sto giocando il tutto e per tutto.
Probabilmente se non risponderai, perché magari neanche arriverà questo messaggio, dovrò inventarmi qualcos'altro, ma non posso permettere di non riuscire a conquistare la donna che amo.
L'unica donna che in qualche modo ama le mie follie.
Sto puntando ad un per sempre con lei, perché credo che i "per sempre", anche se dicono il contrario, esistono ancora.
Il mio piano è tanto semplice, tanto stupido, tanto impossibile, ma non posso arrendermi.
Posso chiederti aiuto?
Sei tu, sei tu che l'accompagni, sei tu che le parli, sei sempre stato tu.
Ed immagino era questo uno dei tuoi obbiettivi quando hai iniziato a cantare, esserci nelle persone.
E poi non ho ancora mai capito come hai fatto, a scrivere parole e frasi, come quelle che hai scritto, da scrittore di poesie ti faccio i complienti che neanche io sono mai riuscito ancora a ricevere.
Posso chiedere il tuo aiuto?
Paura mai
Ciao Niccolò, non sono una teenager ma una donna di 48 anni e mamma di un ragazzo di 20. Sto attraversando un terribile momento legato alla mia salute, con te sono entrata in sala operatoria e grazie a te ho affrontato e affronto le mie giornate... io ho bisogno di incontrarti, di abbracciarti e di dirti grazie, perché solo con te e la tua musica io riesco a combattere, sperando di vincere, per me stessa e per i miei figli. Ho tanto tatuaggi che parlano di te, e con un cancro addosso sono persino venuta all'olimpico a Roma per vedere il tuo concerto (io vengo dalla Sicilia) e ho già acquistato i biglietti per giugno a Messina... e sono una di quelle che nel tanti anni fa aaveva il tuo biglietto conservato. Ti prego NICCOLÒ, io ho bisogno di te anche solo per un istante. Dominga
Fateme sognà
Ciao Niccolò, ho provato a inviare molte mail ma senza riuscirci, vorrei che leggessi alcune frasi che ho provato a mettere giù. Ovviamente non ho la minima presunzione che tu possa leggerle ma come dici tu: fateme cantá!!! Io dico: fateme sognà !!! Grazie
Ciao Niccolò, nonostante sei giovane hai tanto da dire e mi ritrovo spesso nelle tue canzoni. Ho buttato giù di getto alcune frasi tipo: non è la vita che volevo ma vi credevo!!!
Ho inviato anche mail alla tua casa discografica ma tornano indietro. Comunque sei un grande grande uomo.
Angela Ceglia
Un sogno che hai realizzato
Ciao ultimo grazie si grazie per aver fatto felice un bambino di 11 anni tuo grandissimo fans. Grazie per la gioia che con un semplice autografo gli hai regalato. Spero che lui un giorno possa incontrarti perché mio figlio vede in te e nella tua musica una guida. Grazie ultimo grazie
Semplicemente grazie... di avermi aiutato!
Ciao Nic, non so se questo messaggio ti arriverà mai, ma spero proprio di sì. Ti scrivo semplicemente per dirti GRAZIE!!! Il 17 luglio ero a Milano e ho provato a gridare a squarciagola, ma tra tutta quella folla era impossibile farmi sentire. Vorrei davvero che questo mio Grazie ti arrivi perché mi hai salvato la vita.
4 anni fa ho dovuto affrontare una bruttissima malattia. È stato davvero molto difficile, a tal punto che volevo smettere di lottare. Ma qualcuno ha cercato di farmi arrivare un messaggio e ha utilizzato te per questo. Quel qualcuno era la mia mamma.
Attraverso le tua canzone mi ha aiutato a trovare la forza di riprendere in mano la mia vita. La canzone di cui parlo è Rondine al guinzaglio.
Portami con te, dove tutto si trasforma (la malattia prende un altra forma e diventa più facile da combattere)
Dov'è il mondo non mi tocca (dove il mondo non mi giudica e non mi fa male)
Dove esisti e non ci sei (anche se non c'è e comunque è al mio affianco)
Perché non c'è risposta alle cose passate
Tu portami ad amare le cose mai amate
(Di non guardare più il passato, che ciò che è successo a lei non sarebbe per foza capitato anche a me, e continuare a guardare il futuro e amare la vita anche per lei)
Queste sono le note più significative che mi hanno fatto ritrovare la luce e la serenità di cui avevo bisogno. Lei era lì con me! E questo è solo grazie a te! Ma non è l'unico modo con cui si è fatta sentire. Non so se ricordi due anni fa Grugliasco hai cantato per due signori, esattamente davanti al mio negozio. Questi signori abitavano dove è cresciuta mia mamma, un paese di nome Castel ludica che si trova a Catania, e sicuramente non è uno dei paesi più conosciuti. Tu ti chiederai cosa c'è di strano??? può essere una coincidenza!!! no???
Probabilmente è così, ma esattamente pochi giorni prima mi era stata diagnosticata una macchia al fegato, e di conseguenza il giorno dopo avrei dovuto affrontare un controllo con estrema urgenza. Inutile dirti come potevo sentirmi in quel momento, ma tutto è stato più semplice quanto ho aperto facebook è ho visto che la sera eri stato lì. Ho respirato forte ed ero sicura che tutto sarebbe andato bene. Ed in effetti grazie a Dio non era ciò che si pensava.
Ci tenevo a scriverti non solo per ringraziarti, ma per dirti continua così. Continua ad aiutare le persone in difficoltà che attraverso le tue parole possono volare esattamente come è successo con me.
Grazie Ultimo!!!
Solo tu puoi fare l’impossibile…
Sei la colonna sonora della nostra storia…gioie e dolori…rivissuti in ogni tua canzone…abbiamo provato ogni emozione grazie a te…e vorrei che mi aiutassi ad uscire dal momento più brutto che stiamo vivendo…vorrei poter fare il regalo più bello al mio compagno…e vivere l’emozione di incontrarti, insieme…sperando sia il modo più bello per dimostrargli il mio amore…e l’importanza di tutte le emozioni vissute e ritrovate nella tua musica…
L’estate scorsa abbiamo passato una settimana al mare, a svegliarci e andare a vedere l’alba…poi è uscita la tua canzone…puoi immaginare cosa ha significato per noi…pensando che magari mente tu la componevi, noi la stavamo vivendo…
SOLO tu puoi fare l’impossibile…
Grazie di cuore.
Marina
Canzone per Simona
Ciao Niccolò! Non sono un abitudinaria in questo genere di cose ma avevo il piacere di scriverti per chiederti una cosa se possibile. Da poco più di un mese é morta la mia compagna ed insieme a lei é andata via una parte di me grandissima. Quando stavamo insieme la musica era un elemento fondamentale della nostra vita! Entrambe passavamo il tempo a suonare il pianoforte e la chitarra! Le tue canzoni e soprattutto i tuoi testi hanno fatto da sfondo a gran parte dei nostri momenti! L’altro giorno al tuo concerto allo stadio olimpico mi era venuto in mente che sarebbe stato fantastico se una canzone fosse stata dedicata a lei. Ora ti chiedo: ti andrebbe di scrivere una canzone per Simona? So che tu scrivi solo ciò che vivi e senti però ci ho voluto provare lo stesso e spero che almeno questo messaggio riesca ad arrivarti! Ti saluto dicendoti che sei un piccolo grande Genio!
Una mamma che vorrebbe fare qualcosa di speciale. Per favore leggi
Ciao Niccolò mia figlia sarà al tuo concerto lunediv17 a Sassari... avrei dovuto accompagnarla ma non posso... ma siccome che sta vivendo una situazione particolare... molto difficile... ti volevo chiedere un favore... per farla sentire speciale... prima di una tua canzone se fosse ti dedico il silenzio sarebbe il top... potresti dire... RebeccaCaterina di Cologno al Serio questa canzone te la dedica tua mamma anche se non ha potuto vivere questo momento con te... Mi faresti una cosa GRANDISSIMA... GRAZIE una mamma che vorrebbe fare qualcosa dj speciale
Grazie di tutto Nic
Ciao Nic,
Ho pensato molto se fosse una pazzia scriverti e sicuramente lo è e non so nemmeno se leggerai ma voglio provarci.
Non so neanche bene cosa voglio dirti, ma penso che la parola che sto cercando sia solo Grazie!
Grazie perché con le tue parole dai voce ai miei pensieri, a quello che vorrei dire ma non so mao come, Grazie perché anche se non ci conosciamo, quello che scrivi mi rispecchia talmente tanto che è come se tu fossi il mio migliore amico e mi conoscessi da sempre.
Ogni tua canzone ha un valore, un significato speciale. Io sono come te, iper sognatrice già da bambina, sensibile e timida e per questo venivo bullizzata e presa in giro a scuola, ora non sono più tanto bambina, ma non sono cambiata nessuno può impedirmi sognare.
Tu scrivi tutto questo nelle tue poesie, ed è quando le ascolto che trovo il rifugio perfetto e non mi sento più sbagliata.
Scusa per questa lungo messaggio.. senza molto senso... ma non sono mai stataBrava con le parole, Io come te vivo coi sogni appesi e le nuvole in testa.. sabato ero al concerto e.. che dire sei stato immenso.. quando canti i tuoi verso mi sento finalmente capita e non sbagliata.
Grazie di tutto Nic❤️
Ti prego come una mamma
Buongiorno, sono una mamma come tante, ti scrivo per chiederti un grande grande favore, so che sei super impegnato e che forse non leggerai mai questo mio messaggio... ma io ci provo lo. stesso. Lunedì 17 Luglio i miei ragazzi accompagnati dal loro papà saranno al tuo concerto di Milano. Ti scrivo x mio figlio più grande (affetto da handicap) che ti segue sempre sei il suo idolo, ti stima molto, mesi fa x te ha cominciato ha prendere anche lezioni di canto. Ti prego come una mamma che la sera del concerto tu possa chiamarlo e dedicargli una tua canzone. Lui si chiama Stefano Casafina e viene da Torino x vederti. Scusa se ti ho disturbato. Sei un grande ragazzo complimenti.
Concerto del 17 luglio 2023 a Milano
Messaggio per il cantante Ultimo - concerto del 17 luglio 2023 Milano
Buongiorno, so che riceverai tantissime richieste come la mia, però ci provo lo stesso.
Sei l'idolo di due ragazzi Andrea e Michael uniti da una passione sfrenata per la bicicletta e da un'amicizia fraterna.
Purtroppo il 15 agosto del 2018 Michael ebbe un incidente in bici, durante una gara la FIRENZE -EMPOLI Under 23.
Da quel giorno tutto è cambiato. Nulla è più come prima. Michael rimase in coma per diversi giorni e proprio con la voce di Andrea aprì per la prima volta gli occhi. Andrea non lo abbandonò mai. Gli fece una promessa che era di portarlo ad un tuto concerto non appena si fosse ripreso un pochino. Rimase comunque in uno stato vegetativo per circa due anni e mezzo. Spirò il 3 dicembre 2020.
Quest'anno abbiamo deciso di portarlo ugualmente anche se in maniera simbolica. Vogliamo che Michael sia presente al tuo concerto.
Quindi sulle tribune ci saremo io (sono la mamma di Andrea), Andrea, Marina (la mamma di Michael), Mattia (fratello di Michael). .. Avremo la maglia con la foto di Michael così anche lui c'è.
Tutto questo per chiederti se puoi dedicare a MICHAEL la canzone PETER PAN, la sua preferita.
Ti ringrazio e mi scuso per averti disturbato.
BARBARA.
Sogno della piccola Giorgia - Resta nel mio cuore
Riproduco un messaggio che la piccola giorgia ha scritto al suo idolo "ultimo".
"ciao ultimo, mi chiamo giorgia, ho 7 anni, e sono una tua fans. conosco la canzone -vieni nel mio cuore- a memoria e sono stata al tuo concerto a milano il 24 luglio 2022 e mi sono divertita tantissimo. io vivo in puglia ed il mio grande sogno e' incontrarti. so che e' difficile ma penso che con te non e' impossibile. ti prego di non deludermi. io il 23 settembre staro' a roma! ci possiamo incontrare? ti offro un gelato. se fosse possibile saro' vicino a te e cantero "vieni nel mio cuore. ti voglio tanto bene.
giorgia"
la vogliamo rendere felice?
Chiamare un'amica sul palco
Ciao
Una mia amica è una tua grandissima fan e per questo le abbiamo regalato un biglietto per il concerto del 18, ma volevo anche sapere se è possibile chiamarla sul palco a salutarti come sorpresa.
Lei si chiama Aurora Zampini.
Grazie, per lei sarebbe magnifico 🤩
Dedica matrimonio concerto San Siro
Salve io scrivo per una cortesia GIGANTESCA. come faccio a rintracciare Niccolò? 😅🤗😍 i mieo Cognati si sono sposati sabato e lei si è fatta suonare come marcia nuziale Buongiorno Vita con il piano.. il 17 luglio saranno a Milano San siro per il concerto ho visto la scaletta e sarebbe romanticissimo e UNICO se Ultimo prima di cantarla la dedicasse a loro ♡ qualcuno può aiutarmi? ?
Ciao,
sono il papà di Mariachiara, una ragazza di 13 anni innamorata di te e delle tue canzoni.
Le avevo comprato il biglietto x il tuo concerto a Roma il 10 luglio ed era felicissima di poter venire (anche perché era il suo primo concerto). Purtroppo 3 giorni fa, si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico che non le permetterà di essere presente. Sarei veramente contento, e lei più di me, se potessi farle un videomessaggio. Me lo auguro veramente..
Saluti Fabrizio
Compleanno di Weronika alla tappa di Lignano Sabbiadoro
Ciao Niccolò, il tuo primo concerto (01/07) a Lignano Sabbiadoro sarà anche il gg del compleanno della nostra amica Weronika a cui è stato regalato il biglietto x festeggiarlo con te. Noi saremo lì in transenna e sarebbe bellissimo tu potessi farle gli auguri! Sarebbe un compleanno speciale che mai dimenticherà.
Ti ringraziamo tantissimo, le sue amiche Eleonora e Sara
Video messaggio di auguri
Salve, sono un papà di una ragazza che ad ottobre compie 18 anni e mi piacerebbe farle una sorpresa indimenticabile per lei che è il suo idolo, un video messaggio di auguri di buon compleanno da parte di Ultimo il cantante che lei adora le ho provate tutte senza riuscirci, purtroppo non ho potuto portarla ad un suo concerto sarei estremamente grato a voi se potete recapitare questo messaggio a lui o a chi lo conosce personalmente.
Saluti e buona giornata
Tutti si meritano la felicità
Ciao scusa se disturbo.. come già ho letto, riceverai tanti messaggi molto simili e con richieste altrettanti uguali ma comunque ci provano tutti e quindi ci provo anche io..
Il mio ragazzo è un tuo fan … ascoltare le tue canzoni gli ha fatto superare un periodo molto brutto per lui o per meglio dire uno dei periodi brutti della sua vita..
dove il primo è stato perdere sua sorella gemella alla nascita.. si porta dietro questa perdita da tutta la vita.. lo logora il pensiero che lui sia in vita e lei no … il suo compleanno non vorrebbe mai festeggiarlo.. ma quest anno vorrei fargli qualcosa di speciale … a luglio verremo al tuo primo concerto a Milano e mi piacerebbe molto fargli questo “regalo”.. una dedica per lui fatta esclusivamente da te e subito dopo una canzone tra le tue (bellissime) che potrebbe secondo te rappresentare la sua storia..
Anche se forse non leggerai neanche ti ringrazio comunque con il cuore
(Nel caso leggessi ti lascio il mio numero 345-------
Un regalo per federico
Ciao sono Marco,
Ti scrivo questo messaggio per chiederti di fare felice un bimbo., un bimbo speciale!
Si chiama Federico Dal Bianco, il 13 maggio compie 10 anni.
Io e Mita, volevamo fargli una sorpresa e pensavamo non so o a un tuo messaggio che potrebbe arrivare al telefono della sua mamma, o ad una tua telefonata, oppure una cartolina, qualcosa che potrebbe portare un raggio di sole a casa. Lui inoltre verrà a vedere il tuo concerto a Lignano il primo luglio, un regalo sempre per il suo compleanno.
Io posso lasciarti dei contatti dove tu potresti contattarlo, te ne saremo veramente grati, ma soprattutto sarebbe veramente qualcosa di speciale.
Federico Dal Bianco via ------- Codognè 31013 (TV) tel +39 -------
Ti ringraziamo immensamente e se ti servono altri estremi puoi scrivermi
Ciao niccoló tra un anno io e la mia ragazza ci sposiamo... E volevo fargli una sorpresa durante le nozze... Con un tuo videomessaggio... Per rendere la giornata indimenticabile... Sono pronto a fare una donazione benefica dove tu voglia... Grazie
Sorpresa di matrimonio
Ciao niccoló... Ti scrivo per fare una sorpresa di matrimonio alla mia ragazza... Ci sposiamo tra un anno e volevo chiederti se era possibile fare un videomessaggio... E tua fun... Sono pronto a fare una donazione benefica dove tu voglia... Grazie in anticipo
I love you
Ciao mi piacerebbe tanto conoscerti... sei stupendo e mi ritrovo nelle tue canzoni 😍😍😍😍😍😍
Importantissimo
Ciao ultimo spero di riuscire ad arrivare a mettermi in contatto con te, sei la mia ultima speranza, ho bisogno del tuo aiuto più che mai, di seguito ti lascio il mio numero di telefono
338-------
Email: -------
Sorpresa al mio più grande amore
Ciao ultimo immagino che arriveranno milioni e milioni di richieste come questa quindi credo che la mia non sarà mai vista da te ma la speranza e l'ultima a morire e spero in una tua risposta. Io ho conosciuto questa ragazza che per tanto tempo siamo stati semplicemente amici, mentre io provavo dei sentimenti per lei lei non provava invece nulla, mi vedeva solo come un amico ma io non mi sono mai arreso, ora finalmente prova interesse per me e vorrei fare qualcosa per sorprenderla perché il cuore mi dice che è la donna della mi vita con la quale passare ogni singolo giorno, bello o brutto che sia. Lei è una tua grande fan e anche io e il suo più grande sogno è di parlare con te di persona anche fossero 5 minuti ma credo che questo non ti sarà possibile e quindi basterebbe anche un semplice video con una tua dedica spero che questa piccola richiesta di un uomo innamorato ti arrivi e che decida di farmi questo enorme favore. Questo è il mio numero 379-------
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Fabrizio Moro Ermal Meta Heather Parisi Sanremo 2018 Sanremo 2019 Sanremo 2023 Musica
18 anni