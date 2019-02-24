Wanda Nara
Biografia
Wanda Nara nasce il 10 dicembre del 1986 in Argentina, nella città capitale, Buenos Aires. Nel 2006 debutta a teatro con lo spettacolo "Humor en Custodia", mentre l'anno successivo è sul palco con "King Corona", di Jorge Corona. Tuttavia lascia la produzione dopo due mesi per presunti abusi commessi dallo stesso Corona e da sua moglie.
Nel 2007 Wanda Nara partecipa allo show televisivo "Patinando por un Sueno", mentre il 28 maggio del 2008 si sposa con il calciatore argentino Maxi Lopez. Nel 2009 prende parte a "El Musical de tus Suenos", e due anni più tardi è la volta di "Patinando 2011": in questo caso, però, abbandona il programma per trasferirsi in Italia al seguito del marito, e per via della sua gravidanza. A sostituirla in tv arriva sua sorella Zaira Nara - più giovane di due anni - di professione modella.
Il matrimonio tra i due si conclude il 6 novembre del 2013. Wanda Nara e Lopez divorziano dopo l'accusa di tradimento lanciata dal calciatore, a cui la donna risponde sostenendo che lo stesso Maxi Lopez le era stato più volte infedele; i magistrati argentini optano per la versione di Wanda. La donna, quindi, lascia l'Italia per tornare a Buenos Aires in compagnia dei suoi tre figli: Valentino Gastòn Lopez, nato il 25 gennaio del 2009; Constantino Lopez, nato il 18 dicembre del 2010; e Benedicto Lopez, nato il 20 febbraio del 2012.
Poco dopo Wanda intraprende una relazione sentimentale con l'attaccante argentino dell'Inter Mauro Icardi, conosciuto grazie all'amicizia con l'ex marito. Nel mese di aprile del 2014, Icardi e Lopez si sfidano nella partita tra Sampdoria e Inter, ribattezzata "derby di Wanda": Lopez, però, rifiuta di stringere la mano al suo "rivale".
Il 19 gennaio del 2015 Wanda diventa mamma per la quarta volta, con la nascita di Francesca Icardi, seguita il 27 ottobre del 2016 da Isabella Icardi, quinta figlia della Nara e seconda di Icardi. Nel frattempo l'argentina diventa anche procuratrice del compagno e ne cura gli interessi sportivi ed economici, favorendo i suoi rinnovi di contratto con l'Inter a suon di aumenti di stipendio.
Non era in programma che io diventassi la sua manager, in quel periodo lui aveva il suo in scadenza e mi ha chiesto di contattare il Presidente per dirgli che dovevamo trattare il rinnovo di contratto. Inizialmente non ero sicura se era il caso di iniziare quest'attività ma poiché me la cavavo bene abbiamo preso questa decisione. Ora i guadagni di Mauro sono aumentati moltissimo ma questo è dovuto soprattutto al suo talento.
Nel mese di settembre 2017 esce il suo primo libro: "Campione in campo e nella vita", in cui parla del marito Icardi ed è dedicato alla crescita personale e sportiva dei più piccoli. Nell'agosto del 2018, Wanda firma un contratto con Mediaset per partecipare in qualità di opinionista alla trasmissione calcistica di Italia 1 "Tiki Taka", condotta da Pierluigi Pardo.
Nel 2020 è opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Nel 2022 entra a far parte della giuria del nuovo programma argentino ¿Quién es la máscara?, in onda dal 22 settembre.
L'anno seguente, in estate, le viene diagnosticata una malattia: si tratterebbe di una forma di leucemia, ma Wanda Nara non rilascia dichiarazioni ufficiali.
Nel 2023 partecipa come concorrente al programma tv "Ballando con le Stelle": è lei a vincere l'edizione alla fine dell'anno, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca.
Frasi di Wanda Nara
Non mi prendo commissioni come agente, quello che si guadagna poi resta in famiglia, siamo come un’azienda a conduzione familiare. Con Mauro distinguiamo bene il Wanda moglie con la Wanda manager, se ad esempio litighiamo per questioni domestiche ma poi dobbiamo parlare di lavoro, parliamo per un attimo professionalmente e poi ritorniamo ad essere arrabbiati.
Ho dovuto cambiare il mio look per via del mio ruolo da manager. Io non ne ho mai avuto uno perché ho sempre voluto badare in prima persona ai miei interessi, ero pertanto già abituata da prima ad occuparmi di contratti e negoziazioni. Ho nuovi progetti sul tavolo, con il tempo e compatibilmente con i vari impegni farò in modo che si realizzino.
Già tre volte abbiamo rinnovato gli accordi con l’Inter perché quando altri club vogliono Icardi la società fa di tutto per tenerlo con sé, naturalmente migliorando le condizioni economiche. Il rapporto con i dirigenti è ottimo soprattutto a livello personale, ad esempio quando sono nate le bambine la società ci ha fatto un sacco di regali.
A noi come famiglia conviene restare a Milano perché i bambini vogliono restare lì, poi all’Inter Mauro è felicissimo ed è anche il capitano. Non è intenzione nostra lasciare Milano, poi naturalmente se Mauro per lavoro dovesse cambiare città lo seguiremmo.
La Nazionale Italiana ben 2-3 volte aveva provato a convocavare Icardi ma lui ha sempre rifiutato. Mauro aveva le idee chiare e voleva dire di sì solo all’Argentina, era commosso quando è arrivata la convocazione di Sampaoli perché erano anni che sognava di far parte dell’Albiceleste.
Dopo i 30 anni inizio a sentire la fatica di avere cinque figli, ho fatto cinque parti cesarei e non abbiamo in programma di avere altri bambini. Con cinque figli devi essere perfetta nell’organizzazione di ogni cosa altrimenti è il caos, anche perché noi ci teniamo a portare i bambini sempre in giro con noi. Loro hanno un sentimento fortissimo per la bandiera argentina nonostante siano cresciuti in Italia, questo mi rende molto felice.
Nonostante Mauro non sia il padre biologico ha un rapporto splendido con i tre bambini più grandi, è incredibile l’amore che loro nutrono per lui e lui per loro. Anche Mauro cucina tanto a casa, ed è un ottimo cuoco. Non è il classico giocatore discotecaro, è molto tranquillo e preferisce passare il tempo in casa con la famiglia.
Maxi era infedele e io un giorno mi sono stancata. Non è vero che Mauro era molto amico di Maxi, erano compagni di squadra ed in buoni rapporti ma i suoi migliori amici sono in Argentina. Maxi e Mauro si sono incontrati più volte ed è stato tutto molto tranquillo, la vicenda a dire il vero è stata più rumorosa all’esterno che all’interno. Non dimentichiamo che per il bene dei bambini i rapporti provano a essere i più tranquilli possibili.
Nel mio libro parlo dei valori che un bambino deve avere in un campo di calcio, e più in generale di come un bambino deve vivere il calcio. Mi avevano chiesto di scrivere un libro sulla mia vita ma prima di fare questo volevo in realtà scrivere qualcosa per i miei bambini e per tutti gli altri.
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Foto e immagini di Wanda Nara
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Wanda Nara. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Wanda Nara.
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