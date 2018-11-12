Daniela Del Secco d'Aragona
Biografia
Daniela Del Secco nasce il 15 dicembre del 1951 a Roma. Specializzata in comunicazioni multimediali, tra il 1983 e il 1987 organizza e presenta con il patrocinio della provincia di Milano una serie di spettacoli che si svolgono nella Sala Congressi di via Corridoni del capoluogo lombardo. Il 23 settembre del 1992 si iscrive all'Ordine Nazionale dei Giornalisti della Lombardia: in qualità di giornalista collabora, tra l'altro, con "Il Giornale", "L'Umanità", "Il Resto del Carlino", "Il Giorno" e "La Nazione".
Gli anni '90
Negli anni Novanta, appare su una televisione locale del Lazio come venditrice di trucchi e creme, sfruttando la propria esperienza di ex estetista (lei si definisce estetologa). Inoltre, è accanto ad Alessandro Cecchi Paone nella trasmissione "Star 90", in onda su Rete4; affianca poi il giornalista Cesare Lanza su Telelombardia, presentando un talk show in seconda serata.
Nell'autunno del 1991 per "Tg2 Pegaso" realizza un programma dedicato ai Fasti Verolani. Conduttrice de "Il Caffè della Versiliana" insieme con il giornalista Romano Battaglia, nel 1992 Daniela Del Secco d'Aragona è su Canale 5 con "Gente Comune", per poi portare a teatro i suoi talk show a Forte dei Marmi, Pisa e Firenze. Nel frattempo è ospite del programma quotidiano di Cinquestelle "Mezzogiorno è"; su Raidue presenta insieme con Gianfranco De Laurentiis il "Premio Scirea".
Io combatto tutti i giorni: mi sveglio la mattina, mi alzo, mi metto l'armatura e come tutti scendo in campo e qualche volta vinco, qualche volta vinco e qualche volta vinco!
Ancora, conduce il talk show "Tirrenia Chic anni '60", in onda su emittenti locali toscane. Tra il 1994 e il 1996 è alla guida di "Schegge di bellezza", talk show culturale proposto in prima serata su GBR. Docente di dermocosmesi presso la Facoltà di estetologia alla Libera Università Leonardo Da Vinci di Roma, si impegna nella ricerca anti-aging in questo ambito, dando vita a una linea di prodotti per la cura del corpo e del volto.
Origini nobili?
Divenuta nota come marchesa "d'Aragona", non ha alcuna parentela reale con i nobili omonimi della famiglia dei Secco d'Aragona: è lei stessa, infatti, ad aggiungere "d'Aragona" al suo cognome Del Secco. Nonostante ciò, nel corso degli anni si presenta come marchesa e si fa invitare a numerose feste romane, in compagnia della figlia Ludovica, anche se gli aristocratici romani sono ben consapevoli del suo inganno.
Si può nascere o non nascere aristocratici, ma si diventa nobili solo attraverso la virtù.
Gli anni 2000 e 2010
Nel 2008 e nel 2009 è responsabile della pagina di spettacolo della rivista "Fleming Roma". Nel 2012 è su Raiuno come critica di costume a "Unomattina Rosa". Nel 2013, invece, prende parte a Pechino Express, adventure show in onda su Raidue. Successivamente le viene affidata la rubrica di posta del settimanale "Nuovo", diretto da Riccardo Signoretti.
Nel 2014 è opinionista de "La vita in diretta", nel pomeriggio di Raiuno. Nell'estate dello stesso anno la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona è ospite di "Unomattina Sapore di sole", accanto a Ingrid Muccitelli; mentre in autunno è critica di costume a "Torto o ragione - Il verdetto finale", presentato su Raiuno da Monica Leofreddi. In questo stesso anno dà alle stampe il libro "Come diventare marchesa ed esserlo in tutte le occasioni della vita".
Nell'estate del 2015 è opinionista a "Unomattina Estate", con Benedetta Rinaldi e Alessandro Greco, e a "Estate in diretta", con Eleonora Daniele e Salvo Sottile. A settembre dello stesso anno è protagonista di "Tutto va ben... Madama la Marchesa", musical con il Milk & Coffee per la regia di Marco Simeoli. L'anno successivo partecipa a una puntata della settima edizione di "Ciao Darwin", condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, e sulla stessa rete fa parte della giuria di "Selfie - Le cose cambiano", con protagonista Simona Ventura.
Nel 2018 Daniela Del Secco d'Aragona viene scelta per entrare a far parte del cast di concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", presentato su Canale 5 da Ilary Blasi: con lei ci sono, tra gli altri, Lory Del Santo, Enrico Silvestrin, Elia Fongaro e Stefano Sala.
Frasi di Daniela Del Secco d'Aragona
Mio padre diceva: se volete farvi ascoltare dovete parlare talmente piano che la persona con la quale state disquisendo deve zittire per ascoltarvi.
Quello che a me conquista in una persona sia uomo che donna, sia nella vita quotidiana che per quanto riguarda il lavoro, è soprattutto la buona educazione: se non c’è quella, mi dispiace ma io vado via, scompaio.
Rispetto molto la privacy degli altri e sono anche gelosa della mia.
La buona educazione bisogna averla anche con tuo padre: una volta che sei andata via dalla casa dove sei cresciuta, tu non puoi andare li ed aprire cassetti, toccare tutto.
[Sul suo libro: Come diventare marchesa ed esserlo in tutte le occasioni della vita] Bisogna prenderlo metterlo sul comodino perché tiene compagnia, è un estratto di positività, mi hanno fatto sorridere le tante persone che mi hanno detto: "marchesa io prima soffrivo di un po’ d’ansia, di depressione ora leggo due pagine del suo libro e m’addormento senza problemi e preoccupazioni", qualcuno mi farà causa per questo.
Mi definisco autoironica, umile e solidale. Il giorno più bello della mia vita è stata la nascita di mia figlia Ludovica, il più brutto la morte dei miei genitori. Ho dato il mio primo bacio a 15 anni: lui si chiamava Roberto ed era un conte bellissimo. La mia prima volta, invece, è stata durante la prima notte di nozze. Non ci capii granché.
Foto senza veli? Forse farei dei “vedo-non vedo” e sarebbe un gran bel vedere.
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Foto e immagini di Daniela Del Secco d'Aragona
Video Daniela Del Secco d'Aragona
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Daniela Del Secco d'Aragona. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Daniela Del Secco d'Aragona.
Mitoooo!
Finche' in Italia si da credito e si paga profumatamente questi very ignorant person siamo e continueremo a essere uno stato di falliti... secondo me e' parente di Vanna Marchi
Trovo molto meschino spacciarsi per quello che si vorrebbe esser e non si è anche se fatto a scopo di guadagno quando molti non arrivano a fine mese. Ingannare il prossimo con una recitazione da filodrammatica con quel birignao comico credendo di imitare personaggi blasonati è veramente scadente. Spero che che questo episodio deplorevole serva di monito a che pensi di imitarla.
Guglielmo vero medico con 50 anni di seria professione.
Gentile Daniela Del Secco Marchesa d'Aragona,
Perseveri nel proteggere le proprie idee, soprattutto quando sono legate all'identità o al Senso dell'Essere.
La civiltà in cui viviamo è vorace nel dominare il bello. Non si faccia mai corrompere compiacendo.
Io sono dalla sua parte.
Comprendo lo smarrimento del dolore interno alla mortificazione delle sfide.
Sfoderi maggiore eleganza soprattutto nelle condizioni di attacco.
Un ferretto per trattenere i capelli non è da tutti saperlo portare.
Trasformi le attuali sfide in occasione di rivelare la magia del Bon Ton e protegga il Diritto a un' Identità Interna che sia pur esibita, sempre velata dalle Garanzie sulla Privacy.
"in nomina res", risponda così a chi le chiede di dimostrare. Inutile chiedere, perché e come, se dentro il nome c'è il senso.
Dovrebbe piovere poesia dal cielo per aspettarsi che chiunque apprezzi l'altro nella sua bellezza.
Cari Saluti.
Fiorella Antonella Scorrano Aurora Coen
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