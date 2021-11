Biografia

Daniela Del Secco nasce il 15 dicembre del 1951 a Roma. Specializzata in comunicazioni multimediali, tra il 1983 e il 1987 organizza e presenta con il patrocinio della provincia di Milano una serie di spettacoli che si svolgono nella Sala Congressi di via Corridoni del capoluogo lombardo. Il 23 settembre del 1992 si iscrive all'Ordine Nazionale dei Giornalisti della Lombardia: in qualità di giornalista collabora, tra l'altro, con "Il Giornale", "L'Umanità", "Il Resto del Carlino", "Il Giorno" e "La Nazione".

Gli anni '90

Negli anni Novanta, appare su una televisione locale del Lazio come venditrice di trucchi e creme, sfruttando la propria esperienza di ex estetista (lei si definisce estetologa). Inoltre, è accanto ad Alessandro Cecchi Paone nella trasmissione "Star 90", in onda su Rete4; affianca poi il giornalista Cesare Lanza su Telelombardia, presentando un talk show in seconda serata.

Nell'autunno del 1991 per "Tg2 Pegaso" realizza un programma dedicato ai Fasti Verolani. Conduttrice de "Il Caffè della Versiliana" insieme con il giornalista Romano Battaglia, nel 1992 Daniela Del Secco d'Aragona è su Canale 5 con "Gente Comune", per poi portare a teatro i suoi talk show a Forte dei Marmi, Pisa e Firenze. Nel frattempo è ospite del programma quotidiano di Cinquestelle "Mezzogiorno è"; su Raidue presenta insieme con Gianfranco De Laurentiis il "Premio Scirea".

Ancora, conduce il talk show "Tirrenia Chic anni '60", in onda su emittenti locali toscane. Tra il 1994 e il 1996 è alla guida di "Schegge di bellezza", talk show culturale proposto in prima serata su GBR. Docente di dermocosmesi presso la Facoltà di estetologia alla Libera Università Leonardo Da Vinci di Roma, si impegna nella ricerca anti-aging in questo ambito, dando vita a una linea di prodotti per la cura del corpo e del volto.

Origini nobili?

Divenuta nota come marchesa "d'Aragona", non ha alcuna parentela reale con i nobili omonimi della famiglia dei Secco d'Aragona: è lei stessa, infatti, ad aggiungere "d'Aragona" al suo cognome Del Secco. Nonostante ciò, nel corso degli anni si presenta come marchesa e si fa invitare a numerose feste romane, in compagnia della figlia Ludovica, anche se gli aristocratici romani sono ben consapevoli del suo inganno.

Gli anni 2000 e 2010

Nel 2008 e nel 2009 è responsabile della pagina di spettacolo della rivista "Fleming Roma". Nel 2012 è su Raiuno come critica di costume a "Unomattina Rosa". Nel 2013, invece, prende parte a Pechino Express, adventure show in onda su Raidue. Successivamente le viene affidata la rubrica di posta del settimanale "Nuovo", diretto da Riccardo Signoretti.

Nel 2014 è opinionista de "La vita in diretta", nel pomeriggio di Raiuno. Nell'estate dello stesso anno la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona è ospite di "Unomattina Sapore di sole", accanto a Ingrid Muccitelli; mentre in autunno è critica di costume a "Torto o ragione - Il verdetto finale", presentato su Raiuno da Monica Leofreddi. In questo stesso anno dà alle stampe il libro "Come diventare marchesa ed esserlo in tutte le occasioni della vita".

Nell'estate del 2015 è opinionista a "Unomattina Estate", con Benedetta Rinaldi e Alessandro Greco, e a "Estate in diretta", con Eleonora Daniele e Salvo Sottile. A settembre dello stesso anno è protagonista di "Tutto va ben... Madama la Marchesa", musical con il Milk & Coffee per la regia di Marco Simeoli. L'anno successivo partecipa a una puntata della settima edizione di "Ciao Darwin", condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, e sulla stessa rete fa parte della giuria di "Selfie - Le cose cambiano", con protagonista Simona Ventura.

Daniela Del Secco d'Aragona è su Instagram con l'account @marchesadanidaragona

Nel 2018 Daniela Del Secco d'Aragona viene scelta per entrare a far parte del cast di concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", presentato su Canale 5 da Ilary Blasi: con lei ci sono, tra gli altri, Lory Del Santo, Enrico Silvestrin, Elia Fongaro e Stefano Sala.