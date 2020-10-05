Lodo Guenzi
Biografia
Lodovico - detto Lodo - Guenzi nasce il 1° luglio del 1986 a Bologna. Diventato un dee jay di Radiocittà Fujiko, una emittente della città felsinea, nel 2009 dà vita a un gruppo chiamato Lo Stato Sociale. Insieme a lui ci sono due suoi colleghi, Alberto Guidetti e Alberto Cazzola. Guenzi ricopre il ruolo di vocalist, ma suona anche chitarra, pianoforte e sintetizzatore.
Gli anni 2010
Nel 2010 la band debutta con "Welfare Pop", un EP autoprodotto. L'anno successivo viene seguito da "Amore ai tempi dell'Ikea", l'EP che segna l'avvio della collaborazione con Garrincha Dischi.
Sempre nel 2011 il gruppo si amplia con l'arrivo di Francesco Draicchio e Enrico Roberto, trasformandosi in un quintetto. L'anno seguente Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale partecipano al Premio Buscaglione, aggiudicandosi la seconda edizione della manifestazione. Viene così pubblicato l'album "Turisti della democrazia", che anticipa un tour di duecento date in Italia e non solo.
Il successo del primo disco
Nel 2013 il disco viene pubblicato di nuovo in formato doppio CD, per un'edizione deluxe, con gli undici pezzi dell'album reinterpretati da altri cantanti, tra i quali Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi e i 99 Posse.
A questo punto Lodo Guenzi e compagni intraprendono un nuovo tour con "Tronisti della democrazia", uno spettacolo di teatro-canzone con sketch, monologhi e brani musicali. Il disco vale ai ragazzi bolognesi il Premio Siae come migliori giovani talenti dell'anno e la Targa Giovani Mei.
Il secondo disco
Nel 2014 Lo Stato Sociale pubblica su iTunes "C'eravamo tanto sbagliati", che anticipa il disco "L'Italia peggiore", che si avvale della collaborazione di Max Collini degli Offlaga Disco Pax e di Piotta (Tommaso Zanello).
Lodo Guenzi nella seconda metà degli anni 2010
Nel 2016 la band dà alle stampe un romanzo intitolato "Il movimento è fermo", edito da Rizzoli. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 vengono diffusi i singoli "Amarsi male" e "Mai stati meglio", che precedono l'uscita del disco "Amore, lavoro e altri miti da sfatare".
Nel 2018, Lodo Guenzi e soci salgono sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in qualità di concorrenti del 68° Festival della Canzone Italiana; Lo Stato Sociale presenta il brano "Una vita in vacanza" che si classifica al secondo posto della graduatoria finale, grazie anche alla performance della ballerina Paddy Jones che si esibisce sul palco insieme alla band.
La leggerezza è la migliore arma per dire qualsiasi cosa, ma solo se hai qualcosa da dire. Se non ce l'hai devi essere un po' tronfio, serio, devi mostrare un atteggiamento.
Dopo l'uscita della raccolta "Primati", a maggio viene pubblicato il singolo "Facile", realizzato in collaborazione con Luca Carboni. Sempre nel 2018 conduce insieme ad Ambra Angiolini il concerto del Primo Maggio.
A ottobre, Lodovico Guenzi entra a far parte del cast del talent show musicale "X Factor", in onda su Sky; Lodo è il quarto giudice, al fianco di Mara Maionchi, di Manuel Agnelli e di Fedez: nella trasmissione presentata da Alessandro Cattelan prende il posto di Asia Argento, esclusa dalla fase finale del programma a causa dello scandalo relativo al suo rapporto con Jimmy Bennett.
Come l'anno precedente anche nel conduce assieme ad Ambra Angiolini il concerto del 1° maggio.
Frasi di Lodo Guenzi
L'arte del cazzeggio me la porto dietro come una scimmia sulla spalla. Una delle poche cose che mette serenità nella vita è il momento nel quale scopri che, solo se non hai niente da dire, sei autorizzato ad aver paura della leggerezza.
Guardo la cosiddetta televisione spazzatura del pomeriggio, perché mi piace tantissimo l’agone drammatico e l’invenzione linguistica. Mi ricordo che una volta, una concorrente di Amici di Maria De Filippi, disse a un’altra: «Tu non puoi stare qui a raggirare la frittata!». E l’immagine di questa povera e ingenua frittata schiava della truffa, mi accompagna da anni.
Non sono così presuntuoso da pensare che ci sia una fascia elitaria con cui parlare perché loro capiscono, mentre l’uomo della strada non comprenderebbe le nostre idee. Quindi Lo Stato Sociale deve arrivare a più persone possibili. La strada è ancora lunga perché siamo in sette miliardi su questa Terra, ma vogliamo arrivarci con le nostre idee, liberi di sentirci dire “Non mi piacete per niente”. Però vogliamo parlare, da sempre, a tutti. È una delle cose ideologicamente pure da portare avanti.
Proprio dentro il margine di questo sistema ci sono da conquistare degli spazi di libertà per spostare sempre un po’ più in là quello che si può fare.
Prima dell’album di debutto "Turisti della democrazia" era solo un bellissimo cazzeggio.
Hai presente quell’antico motto per cui si racconta che le rivoluzioni dei padri sono destinate a fallire, ma l’apice di richiesta di quegli sconvolgimenti diventa il vertice basso delle rivoluzioni dei loro figli? In pratica negli anni ’70 volevano la libertà sessuale e oggi, la libertà sessuale, è il minimo di quello che chiedono i ragazzi.
Noi la prima volta che abbiamo fatto il Primo Maggio non potevamo cantar Mi sono rotto il cazzo per una questione di fascia oraria. E l’anno dopo ce l’hanno fatta fare. La prima volta non potevamo baciarci tra uomini, mentre l’anno successivo era assolutamente una cosa sdoganata. Diciamo che è un processo di crescita che si fa assieme. Noi proviamo a mettere un po’ di polverina negli ingranaggi e poi, piano piano, si sposta la percezione. Secondo me sono tutte cose abbastanza sensate: che in una tv nazionale non si possano vedere due uomini che si baciano, in prima serata, nel 2015, era forse una cosa un po’ eccessiva no? Anche per un Paese con dentro il Vaticano. Non è mai stata una lotta eh! Ci siamo sempre capiti bene.
Non andrò in campagna a coltivare piante e allevare animali per non allinearmi al sistema. Penso che, nel sistema, ci viviamo tutti quanti: è il mondo che, in qualche maniera, ci siamo anche scelti. E proprio dentro il margine di questo sistema ci sono da conquistare degli spazi di libertà per spostare sempre un po’ più in là quello che si può fare.
Bologna è il posto più bello e umano del mondo. [...] C’è semplicità e ci sono dei conflitti all’interno di una società in cui si comunica molto. Nelle altre città dove ho passato un po’ di tempo, gli ambienti di quelli che fanno le cose per la cultura, sono abbastanza isolati rispetto alla vita normale delle persone. A Bologna questa cosa non c’è. E se io smetto di poter parlare con lo studente che si fa su il panino in Piazza Verdi, smetto di raccontare qualcosa di interessante della mia e della sua vita.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Lodo Guenzi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Lodo Guenzi.
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