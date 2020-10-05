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Biografie

Lodo Guenzi

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Biografia

Lodovico - detto Lodo - Guenzi nasce il 1° luglio del 1986 a Bologna. Diventato un dee jay di Radiocittà Fujiko, una emittente della città felsinea, nel 2009 dà vita a un gruppo chiamato Lo Stato Sociale. Insieme a lui ci sono due suoi colleghi, Alberto Guidetti e Alberto Cazzola. Guenzi ricopre il ruolo di vocalist, ma suona anche chitarra, pianoforte e sintetizzatore.

Gli anni 2010

Nel 2010 la band debutta con "Welfare Pop", un EP autoprodotto. L'anno successivo viene seguito da "Amore ai tempi dell'Ikea", l'EP che segna l'avvio della collaborazione con Garrincha Dischi.

Sempre nel 2011 il gruppo si amplia con l'arrivo di Francesco Draicchio e Enrico Roberto, trasformandosi in un quintetto. L'anno seguente Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale partecipano al Premio Buscaglione, aggiudicandosi la seconda edizione della manifestazione. Viene così pubblicato l'album "Turisti della democrazia", che anticipa un tour di duecento date in Italia e non solo.

Lodo Guenzi

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Il successo del primo disco

Nel 2013 il disco viene pubblicato di nuovo in formato doppio CD, per un'edizione deluxe, con gli undici pezzi dell'album reinterpretati da altri cantanti, tra i quali Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi e i 99 Posse.

A questo punto Lodo Guenzi e compagni intraprendono un nuovo tour con "Tronisti della democrazia", uno spettacolo di teatro-canzone con sketch, monologhi e brani musicali. Il disco vale ai ragazzi bolognesi il Premio Siae come migliori giovani talenti dell'anno e la Targa Giovani Mei.

Il secondo disco

Nel 2014 Lo Stato Sociale pubblica su iTunes "C'eravamo tanto sbagliati", che anticipa il disco "L'Italia peggiore", che si avvale della collaborazione di Max Collini degli Offlaga Disco Pax e di Piotta (Tommaso Zanello).

Lodo Guenzi nella seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 la band dà alle stampe un romanzo intitolato "Il movimento è fermo", edito da Rizzoli. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 vengono diffusi i singoli "Amarsi male" e "Mai stati meglio", che precedono l'uscita del disco "Amore, lavoro e altri miti da sfatare".

Nel 2018, Lodo Guenzi e soci salgono sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in qualità di concorrenti del 68° Festival della Canzone Italiana; Lo Stato Sociale presenta il brano "Una vita in vacanza" che si classifica al secondo posto della graduatoria finale, grazie anche alla performance della ballerina Paddy Jones che si esibisce sul palco insieme alla band.

La leggerezza è la migliore arma per dire qualsiasi cosa, ma solo se hai qualcosa da dire. Se non ce l'hai devi essere un po' tronfio, serio, devi mostrare un atteggiamento.

Dopo l'uscita della raccolta "Primati", a maggio viene pubblicato il singolo "Facile", realizzato in collaborazione con Luca Carboni. Sempre nel 2018 conduce insieme ad Ambra Angiolini il concerto del Primo Maggio.

A ottobre, Lodovico Guenzi entra a far parte del cast del talent show musicale "X Factor", in onda su Sky; Lodo è il quarto giudice, al fianco di Mara Maionchi, di Manuel Agnelli e di Fedez: nella trasmissione presentata da Alessandro Cattelan prende il posto di Asia Argento, esclusa dalla fase finale del programma a causa dello scandalo relativo al suo rapporto con Jimmy Bennett.

Come l'anno precedente anche nel conduce assieme ad Ambra Angiolini il concerto del 1° maggio.

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Biografieonline non ha contatti diretti con Lodo Guenzi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Lodo Guenzi.

Lunedì 5 ottobre 2020 20:57:59

Ciao lodo avrei piacere che ascoltassi mio figlio, il quale ha un suo studio di registrazione che prende il nome sfinge studio i rinnennegati. ha solo vent'anni. se puoi ascoltalo per aiutare questi giovani dai nostri sacrifici. grazie e scusa tanto.

Da: ,Vincenzo

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