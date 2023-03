Biografia

Donato Carrisi nasce a Martina Franca, nella provincia pugliese di Taranto, il 25 marzo del 1973. È dottore in giurisprudenza, laureato con una tesi su Luigi Chiatti e i fatti del mostro di Firenze. Il percorso di studi è poi proseguito con una specializzazione in Criminologia e Scienze del comportamento.

Gli esordi da sceneggiatore per il teatro, l'esperienza in tv

Gli esordi con il mondo della scrittura di Donato Carrisi sono da ricercarsi a teatro. A soli diciannove anni infatti firma la sua prima sceneggiatura, "Molly, Morthy e Morgan". A questa seguono un numero consistente di altre commedie: "Cadaveri si nasce!", "Non tutte le ciambelle vengono per nuocere", "Arturo nella notte" e "Il Fumo di Guzman". Al novero delle opere teatrali scritte, poi, vanno aggiunte due musical: "The siren bride" e, infine, "Dracula".

All'età di 26 anni, Donato Carrisi viene iniziato al mondo della fiction, firmando la sceneggiatura di "Casa famiglia" per la Rai, spin off della serie di successo "Un prete fra noi" sempre con Massimo Dapporto. Ancora per la televisione firma "Era mia fratello", sempre per la Rai. Per Mediaset, invece, collabora come autore alla stesura delle fiction "Nassiryia - Per non dimenticare" e "Squadra antimafia - Palermo oggi". Per Sky, infine, è fra gli autori di "Moana" miniserie biografica sulla vita di Moana Pozzi, interpretata da Violante Placido.

Il successo al cinema: Donato Carrisi miglior regista esordiente

Altro grande capitolo della produzione di Donato Carrisi è il cinema. In particolare, firma la regia e sceneggiatura dell'adattamento sul grande schermo del suo sesto romanzo, "La ragazza nella nebbia". Il film gli vale divrese nomination e la vittoria nella sezione Miglior regista esordiente al David di Donatello nel 2008. Nel prestigioso cast del film, fra gli altri, Jean Reno, Toni Servillo e Alessio Boni.

Editoria: 9 libri in 10 anni e un posto nel gotha del thriller

Fra cinema, tv e insegnamento (Donato Carrisi tiene nel 2018 una cattedra di scrittura di genere alla Iulm), il suo core business resta la scrittura per l'editoria. Un lavoro che gli fa produrre ben nove romanzi in circa 10 anni, tutti editi da Longanesi.

L'esordio, in particolare, è datato 2009 con "Il suggeritore".

Il romanzo, che narra le vicende di una Squadra speciale impegnata nelle ricerca di bambine scomparse, vale a Carrisi il premio Bancarella. Inoltre, "Il suggeritore" viene tradotto in 26 Paesi e vende oltre un milione di copie in tutto il mondo. Questa prima creatura, poi, ritorna a vivere con il suo sequel nel 2013 ovvero "L'ipotesi del male".

Donato Carrisi

Intanto nel 2011 esce "Il tribunale della anime", da cui poi il sequel nel 2014 con "Il cacciatore del buio", e nel 2012 "La donna dei fiori di carta". Nel 2015 il grande successo con "La ragazza nella nebbia" da cui Carrisi stesso trae la sceneggiatura del suo primo film da regista.

Seguono nella lista della produzione da scrittore: "Il maestro delle ombre" nel 2016, sequel de "Il cacciatore del buio", "L'uomo del labirinto" del 2017 e "Il gioco del suggeritore" del 2018, legati entrambi al romanzo d'esordio.

I cicli

In sintesi, come spesso avviene nella letteratura di questo genere, la maggior parte dell'opera editoriale di Donato Carrisi si articola in due grandi cicli. Il primo è quello con al centro Mila Vasquez. Mila è un'investigatrice esperta di persone scomparse e, per questo, chiamata ad affiancare il criminologo Goran Gavila ne "Il suggeritore". Torna sulla scena del delitto sette anni dopo per "L'ipotesi del male" e poi, ancora, nei successivi "L'uomo del labirinto" e "Il gioco del suggeritore".

Il secondo ciclo, invece, è quello che ha per protagonisti Marcus e Sandra Vega. La trilogia che appartiene al sottogenere "thriller religioso", è ambientata fra Milano, Roma, Parigi e Città del Messico, Kiev e Praga e, in particolare, comprende "Il tribunale delle anime", "Il cacciatore del buio" e "Il maestro delle ombre".

Fuori da queste due collezioni, come detto, infine, "La donna dei fiori di carta" del 2012 e "La ragazza della nebbia" del 2015.

Carrisi vive a Roma dove lavora come autore a tutto tondo fra editoria, cinema e televisione. È inoltre presente fra le firme del Corriere della sera.

Nel 2018 è insegnante all'Università IULM, dove tiene il corso "Scrittura di genere: thriller, noir, giallo, mystery" nel master di Arti del racconto. Nel 2019 torna alla regia con il film "L'uomo del labirinto", con Dustin Hoffman e Toni Servillo. Nello stesso anno pubblico il suo nuovo thriller: "La casa delle voci". L'anno successivo - nel 2020 - dà alle stampe "Io sono l'abisso".