Biografia

Alessandra Ferri nasce il 6 maggio del 1963 a Milano. Dopo aver cominciato a studiare danza presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala della sua città, a quindici anni si aggiudica una borsa di studio proposta dal British Council, in virtù della quale si trasferisce a Londra dove prosegue gli studi alla Royal Ballet School.

Ad appena diciassette anni viene scelta per entrare nella compagnia del Royal Ballet, anche grazie alla conquista del concorso internazionale Prix de Lausanne. Nel 1983 giunge l'anno della sua consacrazione: non ancora ventenne, infatti, Alessandra Ferri viene promossa prima ballerina.

Alessandra Ferri

In breve tempo, viene nominata ballerina dell'anno dal "New York Times" e dalla rivista "Dance and Dancers", e in più ottiene il Sir Lawrence Olivier Award. Nel 1985 passa all'American Ballet Theatre, grazie all'invito di Mikhail Baryshnikov, e ne diventa prima ballerina. Oltre a intraprendere una tournée in tutto il mondo, nella seconda metà degli anni Ottanta la danzatrice milanese esordisce anche al cinema, nel film di Herbert Ross "Giselle (The Dancers)".

Alessandra Ferri negli anni '90

Nel 1992, anno in cui viene scelta come prima ballerina assoluta della compagnia di balletto del Teatro alla Scala, Alessandra Ferri diventa l'unica ballerina italiana invitata dall'esclusiva della compagnia di balletto dell'Opéra di Parigi, per "Carmen".

Ripete l'esperienza quattro anni più tardi con "Notre-Dame de Paris". Nel 1997 dà alle stampe il libro "Aria", che scrive con il fotografo Fabrizio Ferri (suo marito), dove è immortalata in foto realizzate con tecnica digitale a Pantelleria. L'anno seguente diventa mamma dando alla luce la figlia Matilde.

L'anno seguente recita, sempre per Fabrizio Ferri, nel cortometraggio "Prélude", che vede nel cast anche Sting e che viene presentato in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nel 2000 per "Manon" viene invitata a esibirsi con il Balletto Kirov al Teatro Marijnsskij di San Pietroburgo, in Russia.

Gli anni 2000

Diventa mamma per la seconda volta quando nasce Emma nel 2002. Un anno più tardi, nel 2003, Alessandra Ferri compare nel film di Tina Protasoni "Il pipistrello". Il 10 agosto del 2007, a 44 anni, è protagonista del suo ultimo spettacolo, a Taormina. Successivamente si ritira dalle scene e gestisce la programmazione della danza per il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Proprio nella cittadina umbra torna a calcare le scene con "The Piano Upstairs", un evento da lei stessa coreografato.

Nel 2013 si separa dal marito. Dopo aver intrapreso collaborazioni con Wayne MacGregor e Martha Clarke, nel 2015 si esibisce in "Woolf Works" alla Royal Opera House: si tratta di un balletto ispirato ai componimenti di Virginia Woolf che le permette di aggiudicarsi il Laurence Olivier Award per l'eccellenza nella danza e che viene riproposto due anni più tardi.

Tratto il mio corpo con rispetto e distacco, come se fosse un purosangue da tenere allenato.

Il 1° gennaio del 2019, si esibisce su Raiuno in prima serata con Roberto Bolle nello spettacolo "Danza con me".