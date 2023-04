Biografia

Einar Ortiz nasce il 22 maggio del 1993 a Santiago de Cuba. All'età di nove anni insieme con la madre e la sorella abbandona Cuba per trasferirsi in Italia, andando a vivere a Prevalle, in provincia di Brescia.

Ancora giovane, trova lavoro come operaio all'interno di una fabbrica che produce filo diamantato per il taglio del marmo, dopo essere stato anche tornitore.

Nel frattempo Einar Ortiz si avvicina alla musica, pur non studiando canto, e inizia a comporre i primi pezzi, ispirato da artisti come Marco Mengoni, Justin Bieber, Bruno Mars e Shawn Mendes.

Nel 2017 prende parte ad "Amici", il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in cui si classifica al terzo posto.

In questo periodo la sua fidanzata è Valentina Ragnoli.

Einar Ortiz è su Instagram con l'account @einarmusic

Einar Ortiz a Sanremo 2019

Nel dicembre del 2018 Einar viene scelto per fare parte del novero dei finalisti di "Sanremo Giovani", kermesse condotta su Raiuno da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, in cui porta il brano "Centomila volte".

Il pezzo, prodotto da Kikko Palmosi e scritto da Ivan Bentivoglio e Tony Maiello, pochi giorni prima della manifestazione viene accusato di non essere inedito (circostanza che determinerebbe l'esclusione di Einar Ortiz dalla gara): in particolare, il titolo "Centomila volte" è già stato impiegato per una canzone dei Vanima, una band di cui fa parte lo stesso Bentivoglio, uscita nel 2016 anche con un video pubblicato su YouTube.

La stessa band aveva presentato il brano per l'edizione 2017 di Sanremo, e lo aveva proposto in pubblico in occasione del Carnevale di Ivrea. Nonostante ciò, Einar Ortiz viene ammesso a "Sanremo Giovani", scelto direttamente da Claudio Baglioni, direttore artistico della manifestazione sanremese. Einar vince la prima puntata, conquistando il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2019 tra i Big.