Biografia

Youma Diakite nasce a Mali il giorno 1º maggio dell'anno 1971. La sua popolarità è esplosa in Italia negli anni '90 e 2000 come modella, attrice e personaggio televisivo.

Vive in Africa nel suo paese natale per i primi sette anni di vita, poi si trasferisce a Parigi con la famiglia. Nella capitale francese consegue il diploma al liceo poi prosegue gli studi universitari presso la facoltà di economia.

Gli anni '90

Quando è maggiorenne un talent scout dell'azienda italiana Benetton la sceglie per una celebri campagne del brand. E' questa esperienza a fare da trampolino per l'ingresso nel mondo della moda di Youma Diakite. Negli anni '90 ottiene sempre più visibilità e il grande successo internazionale non tarda ad arrivare. Con le sue perfette misure (88-61-91) viene considerata una figura analoga o alternativa a quella della Venere Nera Naomi Campbell.

In breve tempo Youma sfila per brand prestigiosi quali Armani, Donna Karan, Dolce & Gabbana e Versace. Verso la fine degli anni '90 vive viaggiando tra Parigi, New York e Milano, ma è nella città lombarda che principalmente sposta il suo domicilio.

Il paragone con Naomi Campbell mi allieta dal momento che è bellissima, ma ritengo che questo elemento non abbia influito sul mio successo, perché prima di venire in Italia ho girato tutto il mondo facendo carriera come modella. Una volta arrivata qui ero già conosciuta e non mi è servito nient'altro se non la mia competenza e determinazione.

La notorietà acquisita la porta a essere chiamata per progetti sia televisivi che cinematografici, persino a produzioni made in Hollywood.

Youma Diakite in televisione

Dal 1999, in Italia, è nel cast di Buona Domenica programma pomeridiano settimanale di Canale 5, diretto e gestito in questi anni da Maurizio Costanzo. In seguito Youma Diakite conduce "Barbarella" una produzione Sky dedicata alla moda e al costume. Tra le partecipazioni alle fiction la più importante è quella del quarto e ultimo episodio della prima stagione de "L'ispettore Coliandro" (Magia nera): Youma qui ha un ruolo da coprotagonista.

Gli anni 2000 e 2010

Al cinema interpreta Brigitte nel film di Carlo Vanzina "E adesso sesso", del 2001. L'anno successivo appare in "Fratella e sorello", di Sergio Citti. Nel 2004 partecipa nella produzione hollywoodiana "Ocean's Twelve". Affianca poi Enrico Papi nella stagione autunnale dello stesso anno, nel quiz televisivo "Il gioco dei 9" in onda su Italia 1. Nel 2005 partecipa come concorrente al talent show "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci su Rai 1, in coppia con il maestro di ballo Giuseppe Albanese.

Dal 24 marzo 2010 è protagonista di sei puntate del format televisivo "Sailing Woman", in onda sul canale televisivo Yacht & Sail (canale 430 Sky). L'anno seguente Youma affianca Checco Zalone nel varietà di Canale 5, "Resto Umile World Show".

Youma con il marito Fabrizio Ragone

Nel 2014 diventa mamma di Mattia, avuto dal marito Fabrizio Ragone.

Nell'inverno 2019 partecipa come concorrente all'edizione N.14 dell'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5.