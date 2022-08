Biografia

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, nasce a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda e padre egiziano. Inizia a studiare canto fin da piccolo. Nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show "X Factor". E' inserito nella categoria Under Uomini capitanata da Simona Ventura. Viene inizialmente scartato agli Homevisit, poi ripescato dal televoto e infine eliminato nel corso della terza puntata. Dopo l'esperienza televisiva comincia a scrivere e produrre suoi pezzi.

Nel 2015 vince il concorso canoro Area Sanremo guadagnando così il diritto di partecipare, nella sezione "Nuove Proposte", al Festival di Sanremo dell'anno seguente: presenta il brano "Dimentica", che si classific al quarto posto.

Mahmood è presente su Instagram con l'account @mahmoodworld

Partecipa alla quinta edizione del Summer Festival nel 2017 presentando il singolo da poco pubblicato Pesos. Vince la gara tra gli artisti della sezione Giovani che si esibiscono nella seconda puntata.

Nel frattempo Mahmood svolge anche l'attività di autore per altri artisti, partecipando alla composizione di brani come: "Nero Bali" di Elodie con Michele Bravi e Gué Pequeno, certificato disco di platino; Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker. Collabora inoltre con Fabri Fibra scrivendo e duettando con lui nella canzone "Luna".

Mahmood e il trionfo a Sanremo

A settembre 2018 viene pubblicato il suo primo EP "Gioventù bruciata" e nel dicembre dello stesso anno è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani 2018 con il brano omonimo. Questa vittoria gli concede il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2019 con il brano "Soldi", da lui scritto insieme a Dardust e Charlie Charles.

Tu dimmi se / Volevi solo soldi soldi / Come se avessi avuto soldi / Lasci la città ma nessuno lo sa / Ieri eri qua ora dove sei papà / Mi chiedi come va come va come va / Sai già come va come va come va (da: Soldi)

Il brano abbastanza inaspettatamente trionfa sul palco dell'Ariston. Il suo primo album di canzoni inedite, intitolato come l'EP "Gioventù bruciata" è annunciato per l'inizio del mese di marzo successivo. Grazie alla sua vittoria sanremese, all'Eurovision Song Contest 2019 rappresenta l'Italia: giunge secondo a un soffio dalla vittoria. Il 2019 si conferma un anno d'oro per il cantante milanese: agli MTV Europe Music Awards, il 3 novembre, Mahmood vince il Best Italian Act.

Nel giugno 2021 esce il suo secondo album in studio, dal titolo Ghettolimpo.

Nel 2022 torna sul palco del Festival di Sanremo: questa volta in coppia, con Blanco. La canzone che presentano si intitola "Brividi". Sono loro a vincere la 72ª edizione. E' la seconda vittoria per Mahmood.