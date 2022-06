Biografia

Rocco Casalino nasce il 1° luglio del 1972 a Franenthal, città extracircondariale nel Land della Renania-Palatinato, in Germania. Trascorre una travagliata infanzia e buona parte dell'adolescenza in Germania fino al rientro a 16 anni, con la madre, nella città d'origine della sua famiglia, Ceglie Messapica in provincia di Brindisi.

In questa cittadina pugliese consegue il diploma tecnico commerciale, nonostante i precedenti studi classici in Germania. Successivamente, si laurea in Ingegneria elettronica all'Università di Bologna.

Rocco Casalino e la fama televisiva

La notorietà di Rocco Casalino è legata alla partecipazione, nel 2000, alla prima edizione del "Grande Fratello". Il reality show, al suo esordio, vede Casalino lasciare la casa ad un passo dal podio (il terzo posto, fra l'altro, gli è soffiato dallo scomparso prematuramente Pietro Taricone).

Esce dalla trasmissione con un quarto posto di fatto e si aggiunge alle file dei personaggi gestiti dal noto agente dello spettacolo Lele Mora. Questa scelta gli vale numerose "ospitate" in tante trasmissioni televisive Mediaset in qualità di opinionista.

Rocco Casalino con Marina La Rosa nei primi anni 2000

Dopo il Grande Fratello

Nel 2004 inizia una nuova fase della carriera collaborando con TeleLombardia come giornalista in "Buongiorno Lombardia". Nel 2008, divenuto giornalista professionista iscritto all'Ordine della Lombardia, è inviato speciale di "Versus" di Lamberto Sposini sulla rete pugliese TeleNorba.

Successivamente, passa al canale 847 di Sky, Betting channel. Nella programmazione della tv dedicata al gioco d'azzardo conduce "Betting blog" affiancando i giornalisti Giovanni Gentili e Dario Martucci.

In questi anni divengono celebri alcune sue focose liti televisive contro personaggi quali Solange, Platinette e Tina Cipollari. I motivi si riconducono perlopiù al rinfacciargli di non avere il coraggio di dichiarare la propria omosessualità; successivamente dichiarerà invece di essere bisex.

L'impegno politico con il Movimento 5 Stelle

La terza fase della biografia di Rocco Casalino è quella legata al Movimento Cinque Stelle. Dal 2011, infatti, milita nel partito scalando molto velocemente le gerarchie e conquistandosi la fiducia di Gianroberto Casaleggio, fondatore del movimento con Beppe Grillo, prima, e di Luigi Di Maio, poi.

L'anno dopo Rocco si candida alle regionali in Lombardia, ma si ritira prima della corsa del 2013. In quest'anno diventa vice di Claudio Messora, responsabile della comunicazione del gruppo parlamentare M5S al Senato. Nel 2014, sempre restando in tema di incarichi in casa M5S, Casalino è responsabile della comunicazione al Senato della Repubblica e, via via, "portavoce e capocomunicazione" e "coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale".

Nel 2017 veste ancora il ruolo di responsabile della comunicazione del gruppo M5S, ma al Parlamento europeo.

Dal 2018 è portavoce e capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Nel febbraio 2021, dopo pochi giorni dalla fine del Governo Conte II, esce il suo libro biografico "Il portavoce".