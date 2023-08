Biografia

Corrado Maria Daclon nasce a Milano l'8 settembre 1963. Il suo bisavolo era il generale Antoine Daclon, ufficiale dell'esercito napoleonico entrato in Italia all'inizio dell'800. Accademico e saggista, dagli inizi degli anni Novanta è docente di geopolitica presso diverse università italiane ed europee e presso la Società Italiana di Organizzazione Internazionale.

Daclon ha ideato e fondato la Fondazione Italia USA, di cui è segretario generale: si tratta del più importante organismo in Italia per l'amicizia tra i due Paesi, di cui fanno parte decine di alte personalità della politica, del giornalismo, della scienza, della cultura.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua attività internazionale; tra gli altri il Premio Speciale Europa dell'Unione Europea, e il Diploma Meritorium della Commissione Europea attribuitogli a Bruxelles dal commissario europeo Stanley Clinton Davis. Corrado Maria Daclon è stato advisor di alte autorità istituzionali tra cui il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro degli Affari esteri, il Ministro delle Politiche agricole, il Ministro dell'Ambiente, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e come esperto consulente del Committee on the Challenges of Modern Society della NATO a Bruxelles.

Corrado Maria Daclon

Negli anni Novanta fa parte del Governing Council del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), a Nairobi, partecipando ai lavori della Conferenza mondiale di Rio de Janeiro "Summit della Terra". In quella sede viene varata la campagna mondiale della Carta della Terra: Daclon è focal point per l'Italia.

È anche giornalista pubblicista, autore di numerosi libri, collaboratore della rivista Gnosis edita dalla Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) del governo italiano e blogger su Huffington Post.

[Riferendosi ai pacifisti e alle guerre africane]Si potrebbe azzardare di scrivere in un dizionario "dicesi guerra il conflitto armato in cui sono impegnati almeno uno o più soldati degli Stati Uniti". Tutto il resto sembra non sia guerra, se non c'è almeno una bandiera a stelle e strisce.



[da: Per un rinnovato sapere delle scienze ambientali, 2005]

Viaggiatore, Corrado Maria Daclon ha al suo attivo attività ed esperienze in oltre sessanta Paesi del mondo. Ha partecipato a spedizioni con cui ha attraversato deserti come il Kalahari e il Chalbi, o catene di vulcani come i Virunga. Sciatore agonista, è stato abilmente ricucito da un provetto chirurgo plastico dopo una caduta con gli sci a quasi cento chilometri orari sulla pista del Ventina presso il Cervino.

Alan Friedman in suo libro lo ha definito Daclon "valdostano con un fare da funzionario sabaudo, conoscitore della vita del Transatlantico del Parlamento italiano, un docente universitario innamorato dell'America".