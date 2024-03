Ha scritto anche per il Corriere della Sera , La Stampa, Libero, Gazzetta dello Sport , Il Tempo, e a lungo per Il Giornale . Su Panorama ha tenuto la rubrica "The Other Place".

