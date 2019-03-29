Pablo Osvaldo
Biografia
Pablo Daniel Osvaldo è un ex calciatore che ha animato i cuori delle tifose per lungo tempo. Nato a Lanús, in Argentina, il 12 gennaio 1986, cresce con la grande passione per il calcio come molti bambini con il mito del connazionale Maradona. Con quest'ultimo, Osvaldo condivide anche la città di nascita.
A soli nove anni Pablo Osvaldo comincia la sua scalata verso il successo: entra infatti nella squadra locale giovanile per poi trasferirsi al Banfield e allo Huracán. Il suo vero debutto in prima squadra avviene a 17 anni, dando prova del suo talento grazie a 11 gol collezionati in 33 gare.
Pablo Osvaldo in Italia
L'anno successivo rappresenta una tappa importante per la sua carriera: si trasferisce in Italia per giocare nell'Atalanta, in serie B. Anche se presenzia solo in tre partite, offre un contributo importantissimo. Sigla infatti il gol che porta l'intera squadra alla vittoria del campionato.
Passa poi al Lecce, alla Fiorentina, al Bologna, all'Espanyol, alla Roma per poi essere prestato alla Juventus, all'Inter e al Boca Juniors. Insomma, una carriera fatta di continui trasferimenti e corse in campo che cessa nel 2016, anno in cui annuncia il suo ritiro.
La cittadinanza italiana
Anche se argentino, Pablo Osvaldo riesce a ottenere la cittadinanza italiana grazie a degli antenati italiani che dalla provincia di Ancona si trasferirono in Argentina.
Grazie a questa mossa arriva la concessione per giocare nella nazionale italiana. Debutta nel 2007 nel campionato Under 21. Fa anche parte della squadra olimpica che l'anno successivo vede l'Italia vincere contro il Cile grazi: il gol decisivo è proprio suo.
Gli anni 2010
La parentesi della nazionale giovanile è molto breve: Pablo Osvaldo passa a quella maggiore nel 2011, grazie a Cesare Prandelli che scorge un talento meritevole di giocare in un contesto importante. Pablo Gioca due partite agli Europei 2012 come sostituto, ma diventa titolare qualche mese dopo giocando la partita contro l'Uruguay a Roma.
Osvaldo però non riesce a finalizzare spesso i gol e ciò gli preclude la maglia per i Mondiali del 2014.
L'amore per le donne e per la musica
Pablo Daniel Osvaldo è sempre stato notato dalle donne per la sua bellezza; non sorprende che l'argentino abbia avuto molte donne. Dal suo matrimonio con la prima moglie Ana è nato il figlio Gianluca, seguito da Victoria e Maria Helena dall'italiana Elena. In seguito, dall'attrice e cantante argentina Jimena Barón ha avuto Morrison, il suo quarto figlio.
Dopo essersi ritirato dal calcio a soli 30 anni, Pablo Osvaldo ha deciso di seguire la sua passione per la musica fondando il gruppo Barrio Viejo, una sorta di rock 'n'roll argentino.
La band ha anche pubblicato l'album "Liberaçion" per l'etichetta Sony Argentina, riscuotendo un discreto successo, anche in Italia dove la band ha fatto un piccolo tour promozionale.
Un altro progetto di Pablo Daniel Osvaldo è quello di cimentarsi nel ballo: viene arruolato infatti come concorrente di Ballando con le Stelle, per l'edizione del 2019. Dopo un passato fatto di scatti in campo con le sue agili gambe, diviene interessante vederlo all'opera con balli di coppia e piroette, prestando inoltre la sua verve rock'n'roll al rigore della danza.
Frasi di Pablo Osvaldo
Questa vita da zingaro mi piace da morire, tra trasferimenti in pulmino e orari un po' sballati. Non è che perché un calciatore guadagna bene ed è un personaggio pubblico gli puoi dire di tutto. Se mi incontri per strada e mi insulti, io ti meno.
Se non ci fosse stato Guarin a fermarmi probabilmente a Mauro [Icardi] davo un cazzotto in mondovisione. In quel momento ci stava. Poi Mancini fu costretto a chiedere la mia cessione, altrimenti avrebbe perso il controllo del gruppo.
Giocare? Non faccio più un cazzo. Gioco di rado con gli amici. In tv guardo ogni tanto solo il Boca. Io alla Juve sono stato bene, è normale che ti venga richiesto di rispettare certe regole anche per una questione d’immagine del club. Se non lo capisci, il problema sei tu.
Vieri è un fenomeno. Totti, Buffon, De Rossi e Messi mi hanno insegnato tanto. Allenatori? Zeman, Pochettino e Conte. Antonio è il più grande. E' uno che ti dice le cose in faccia, ma che sa anche ascoltare. Sarebbe stupendo se diventasse l’allenatore dell’Argentina. Almeno con lui torneremmo a vincere il Mondiale!
Sono orgoglioso della carriera che ho fatto, ho giocato in grandi squadre. E poi ci sono anche uomini veri. Penso a Tevez, De Rossi e Heinze con le quali ho stretto molto. Poi ci sono i campioni in campo e fuori come Pirlo, Buffon e Totti. Ecco l’addio di Francesco è quello che di bello dovremmo prendere dal calcio. Chi mi ha deluso? Penso a Prandelli che mi ha escluso dal mondiale solo perché glielo dicevano i giornalisti, convocò Cassano quando invece lo meritavo io.
Alla Juventus ho avuto l'onore di essere allenato da Antonio Conte. Un grande, come Pochettino che però pensa troppo al calcio. A Milano ho litigato con Roberto Mancini, ma i media ingigantirono la cosa.
Se ti piace la mia musica vieni al mio concerto, se no stai a casa, non vieni a insultarmi. I tifosi nel calcio spesso non capiscono che in campo stai lavorando. Il mondo della musica, come lo vivo io, mi pare più sano.
Nel calcio sei solo un numero. È un mondo un po’ frivolo e freddo, dove se giochi bene sei un dio e se giochi male uno zero.
Le scelte che diventano più facili quando fai quello che ti dice il cuore... solo così non si hanno rimpianti.
