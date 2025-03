Biografia

Milena Vukotic è un'attrice italiana, figlia di padre montenegrino e madre italiana. Nata a Roma il 23 aprile 1935, i genitori sono artisti: il padre è un commediografo mentre la madre una pianista, ed è in questo clima che cresce la piccola Milena. Non sorprende che sviluppi molte passioni come la recitazione e la danza.

Come ballerina classica riesce anche a lavorare in Italia e in Francia, nel "Grand Ballet du Marquis de Cuevas". Il suo fisico è davvero minuto, caratterizzato da una grande magrezza e una propensione naturale all'eleganza. Le riesce quindi semplice ballare sulle punte; bastano però pochi anni per lei per appendere le scarpe al chiodo e dedicarsi esclusivamente alla recitazione.

Milena Vukotic

Milena Vukotic e il debutto artistico

Il suo debutto avviene nel 1960, recitando nel film "Il sicario" del regista Damiano Damiani. È la prima tappa di una lunga parentesi da commediante. Nonostante la sua gavetta in diversi film di prestigio come "Giulietta degli spiriti" di Federico Fellini e "Amici Miei" di Mario Monicelli, Milena Vukotic non riesce a farsi notare con un ruolo da protagonista.

A causa del suo carattere mite è spesso scelta più come presenza caratterista di contorno, finendo con l'interpretare ruoli da cameriera o da aristocratica.

Gli anni '70

Negli anni '70 si distanzia da questo genere, riscoprendo quello per bambini. È una delle sorelle in "Gian Burrasca", l'indovina ne "Nel mondo di Alice" e conduttrice in diversi programmi Rai per i più piccoli.

La sua presenza dolce e materna è in netto contrasto con quella della femme fatale; nonostante ciò Milena Vukotic riesce a posare nuda per Playboy Italia di quegli anni.

Milena Vukotic in una foto per PlayBoy

Il successo

Gli anni '80 si rivelano i più importanti per l'attrice romana. Chiusa la parentesi dei film d'autore, delle commedie, dei programmi per bambini e anche del teatro dei grandi autori come Zeffirelli e Cocteau, Milena Vukotic riesce a trovare il grande successo grazie a Paolo Villaggio che la sceglie come sostituta di Liù Bosisio.

Per gli italiani è Pina, la moglie bruttina e accondiscendente del ragionier Ugo Fantozzi. La coppia firma la storia del cinema italiano grazie anche a una serie di film di successo che cementano l'idea di Pina sul volto di Milena.

Milena Vukotic nei panni di Pina

È difficile nel tempo per l'attrice riuscire a scrollarsi di dosso questo personaggio, fenomeno che colpisce tutti i grandi attori soggetti all'interpretazione di un ruolo iconico. Eppure Milena Vukotic ci riesce dopo moltissimi anni, grazie alla serie televisiva "Un medico in famiglia" (10 stagioni: dal 1998 al 2016) e alla parte della snob Nonna Enrica. Anche in questo caso, divide il set con un altro mostro sacro delle commedie, Lino Banfi, che le dà la giusta luce affinché venga notata dal pubblico.

La carriera di Milena Vukotic è stata anche onorata con una serie di premi come il Nastro d'Argento come attrice non protagonista - per "Fantozzi in Paradiso" - e il Ciak d'Oro alla carriera.

Altri progetti

Milena Vukotic negli anni lavora come attrice nel panorama italiano e non solo: partecipa anche a doppiaggi e cortometraggi.

Nel 2014 recita in "La sedia della felicità", per cui riceve una nomination al David di Donatello, la terza nella sua vita.

Nello stesso anno è a teatro con "Regina Madre", opera seguita da "Sorelle Materassi" nel 2016 e "Un autunno di fuoco" nel 2018.

Il 2019 la rivede nuovamente nella sua antica passione della danza: è infatti una concorrente di "Ballando con le stelle", su Rai Uno. In questo contesto, a suon di passi a due, Milena Vukotic ha modo di provare ancora la sua eleganza innata, ammaliando il pubblico con la sua ironia e la sua bravura. Tra le altre concorrenti con cui si confronta in gara c'è anche Suor Cristina.