Biografia

Antonio Razzi è uno dei volti noti della politica italiana. Nasce a Giuliano Teatino, in provincia di Chieti (in Abruzzo) il 22 febbraio 1948. Lascia presto la sua regione natia per trasferirsi in Svizzera alla ricerca di un lavoro migliore. Approda nel Cantone Lucerna, dove trova lavoro come operaio in un'industria tessile.

Nonostante la lontananza dalla sua patria, riesce a stabilirsi in maniera ottimale seppur con uno sguardo sempre rivolto all'Abruzzo. Proprio in Svizzera Antonio Razzi trova l'amore della sua vita, Maria Jesús Fernàndez, un'operaia spagnola emigrata anche lei in Svizzera. La donna gli darà due figli e un matrimonio longevo.

In Svizzera Antonio Razzi non rimane con le mani in mano ma cerca di farsi strada nel sociale, fondando il Centro Regionale Abruzzese del suo cantone (1977). In questo modo incontra molti connazionali e prova l'ebbrezza di coordinare e dirigere le persone, esperienza che duplica per la "Federazione emigranti abruzzesi in Svizzera"; ricopre il ruolo di direttore fino al 2007.

In merito al Centro Regionale Abruzzese del Lucerna, Antonio Razzi ha subìto un'accusa di appropriazione indebita in merito a dei fondi dell'associazione proveniente dall'Abruzzo e destinato agli italiani alluvionati del Cantone; tale fatto sarebbe avvenuto nel 2005 e corrisponderebbe alla somma di 200.000 franchi.

Antonio Razzi in politica

È il 2006 quando Razzi viene eletto alla Camera dei Deputati con "Italia dei Valori", partito fondato e guidato da Antonio Di Pietro. Viene rieletto anche per il 2008; tuttavia in seguito Antonio Razzi cambia partito durante il rocambolesco governo Berlusconi del 2010, optando per un altro partito:"Noi Sud". Questo atto viene duramente criticato da Di Pietro, ma Antonio Razzi fa forza negli attacchi, giustificando tutto come semplice aspirazione personale.

Antonio Razzi

Dopo una breve parentesi come consigliere del Ministro dell'Agricoltura Francesco Saverio Romano, viene eletto nel 2013 nelle liste del "Popolo della Libertà" proprio nella sua regione, Abruzzo. Il suo compito dura però molto poco perché il partito sospende nello stesso anno le sue attività, costringendo Antonio Razzi ad approdare in "Forza Italia" dove rimane fino al 2018.

Proprio con Silvio Berlusconi crea un legame speciale, oggetto di critiche e articoli giornalistici. Antonio Razzi dice molto spesso di fare qualsiasi cosa il Cavaliere gli chieda, dando prova della sua fiducia ad occhi chiusi.

Gli altri progetti

Antonio Razzi è un personaggio eclettico e che si è fatto notare fin da subito nel panorama italiano. Famose sono le sue gaffe, costantemente riprese dal comico Maurizio Crozza, e diverse controversie che si è trascinato negli anni.

Dopo l'esperienza politica, l'ex senatore ha deciso di cimentarsi in un programma sul canale Nove, "I Razzi Vostri", in cui parla di fenomeni italiani e argomenti di interesse comune, senza dimenticare le canoniche rubriche fisse e la sua comicità unica.

L'obiettivo di Razzi è offrire una valida controproposta alla satira pungente di Crozza, liberandosi dei panni del politico per vestire solamente quelli personali di Antonio.

Un nuovo progetto per lui entusiasmante è quello che lo vede protagonista di "Ballando con le stelle" con la ballerina Ornella Boccafoschi.