Biografia

Silvano Albanese, più conosciuto dai suoi numerosi fan come Coez, nasce a Nocera Inferiore l'11 luglio del 1983. È un rapper e cantautore che è riuscito ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano. Con il suo primo album, uscito nel 2013, si è posizionato nella top ten della classifica GFK, restando in questa posizione per un mese.

La musica di Coez ha conquistato subito radio, tv, social e carta stampata, tanto da meritare numerosi articoli su autorevoli testate come il Corriere della Sera, Vanity Fair, Repubblica e Rolling Stone. È arrivato in finale al Music Summer Festival 2013 ed è stato scelto come artista del mese da MTV. Da quel momento in poi la sua carriera di cantautore è stata un vero successo.

Coez e gli esordi

Campano di nascita ma romano di adozione, Coez si trasferisce a soli tre anni nella capitale insieme alla mamma, dopo essere stato abbandonato dal padre. È proprio a lei che Silvano dedicherà la canzone "Yo Mamma", anni dopo. Bambino vivace e non troppo incline allo studio, preferisce trascorrere le sue giornate nella realizzazione di graffiti.

I suoi esordi musicali iniziano nel 2001, ma è grazie al suo passato di writer che sceglie lo pseudonimo Coez: con esso firmava le sue opere. A 19 anni, con i suoi compagni della Scuola di Cinematografia Franz e Nicco, Silvano fonda il gruppo musicale Circolo Vizioso, creando il primo lavoro che porta lo stesso nome della band. Dopo un paio di anni esce il loro primo disco ufficiale "Terapia" prodotto da Sine e Ford 78.

Nel 2007 il gruppo entra in contatto con gli Unabombers nella persona di Lucci ed i quattro formano i Brokenspeakers. Parallelamente, però, Coez comincia la sua carriera da solista scrivendo testi nei quali evidenzia tematiche relative al disagio giovanile, ad amori difficili e a situazioni complicate che rispecchiano la sua generazione. Tale percorso culmina nel 2009 con l'uscita del suo primo lavoro da solista: "Figli di Nessuno". Le sue preferenze musicali cadono su Oasis e Blur, anche se il suo genere musicale affonda le radici nell'hip hop e nel rap.

Coez solista

Al successo del suo primo progetto se ne aggiungono ben presto molti altri e la sua evoluzione artistica lo porta ad avvicinarsi all'elettronica con il "Fenomeno Mixtape" e la realizzazione, nel 2011, di una collaborazione artistica con Sine. Con lui incide il brano "E invece no", che in pochissime settimane conquista tutti i social network e YouTube, con migliaia di visualizzazioni.

Solo un anno dopo, nel 2012 Coez inizia a collaborare con Riccardo Sinigallia dando vita ad un nuovo progetto discografico che esce nel 2013: l'album "Non erano fiori". Grazie all'unione di queste due professionalità ed esperienze differenti nasce un lavoro importante, che regala intense emozioni e sa coniugare perfettamente musica e parole, lanciando un artista rap in un contesto molto più ampio, permettendogli di crescere personalmente ed artisticamente.

Coez

Nel 2014 collabora con MadMan e Gemitaiz alla realizzazione di "Instagrammo", che diventa un successo estivo. Lavora poi al brano "A volte esagero" con Marracash; tutto ciò contribuisce all'organizzazione di un grande concerto alla fine dell'anno che registra subito il sold out.

La seconda metà degli anni 2010

Il successo di Coez è solo agli inizi. Nel 2015, infatti, con l'album "Niente che non va" per la Carosello Records/Undamento, balza subito al secondo posto dei dischi più venduti. Il brano "La rabbia dei secondi" è fra quelli più mandati in onda dalle principali radio italiane. Naturalmente cresce parallelamente anche la sua popolarità sui social con numeri da capogiro: i suoi video totalizzano oltre 30 milioni di visualizzazioni, senza considerare i migliaia di ascolti tramite Spotify ed i follower in continua crescita.

Nel 2017 Coez porta in giro per l'Italia il concerto "From the Rooftop" con ben 17 date in un solo mese. Nel maggio dello stesso anno esce il suo quarto album: "Faccio un Casino". Realizzato con Niccolò Contessa e Sine, gli vale un disco di platino per il brano omonimo e tre dischi d'oro per altri tre brani contenuti nell'album.

Questi successi hanno consacrato Coez fra gli artisti più interessanti della musica italiana del momento, soprattutto grazie alla sua grande capacità di spaziare fra varie sonorità e generi senza perdere la propria identità.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Silvano è piuttosto riservato. Pochissimo trapela sui suoi amori e sulle possibili fidanzate. Per qualcuno, una sua ex fiamma potrebbe essere la protagonista del video "La musica che non c'è" ma a questo proposito non c'è alcuna certezza.