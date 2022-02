Biografia

Amato dal pubblico per la sua simpatia e per il sorriso contagioso, Alessandro Greco è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. La vita di Alessandro Greco è stata costellata da diversi successi e da numerose esperienze nel mondo dello spettacolo. Dagli esordi fino al periodo attuale, ecco tutto quello che c'è da sapere su questo affascinante e travolgente personaggio.

Alessandro Greco nasce a Taranto sotto il segno dei pesci, il 7 marzo del 1972. Il suo nome di battesimo completo è Alessandro Antonio Giuseppe Greco. La mamma e il papà svolgono la professione di pasticceri; hanno sempre appoggiato la carriera di conduttore del figlio.

Alessandro inizia a muovere i primi passi nel mondo del varietà con le imitazioni. Lavora in diverse radio locali, partecipa agli spettacoli di piazza e inizia a riscuotere i primi successi per le sue abilità da intrattenitore. Nel 1992 prende parte al concorso per nuovi talenti, dal titolo Stasera mi butto, facendosi notare positivamente, pur senza risultarne il vincitore. Nel 1995 viene selezionato per prendere parte al cast di Unomattina estate e del programma Seven Show, trasmesso su Italia 7.

Il vero punto di svolta per Alessandro Greco risale al 1999, anno in cui viene trasmesso il celebre programma Furore. Nell'occasione Greco riveste il ruolo di brillante conduttore, raggiungendo il positivo consenso dal pubblico e alti picchi di ascolto.

Successivamente compare al fianco di Laura Freddi in "Portami al mare, fammi sognare", trasmesso su Rai Due.

Nel 1998 partecipa come concorrente all'ultima puntata del programma di Canale 5 "Beato tra le donne"; si tratta di una puntata dedicata a soli concorrenti VIP. Alessandro vince il titolo di "Beato vip tra le donne 1998".

Alessandro Greco negli anni 2000 e 2010

Nel corso del 2005 partecipa assieme alla compagna Beatrice Bocci al reality tv "La Talpa"; a distanza di tre anni riprende a lavorare alla Rai per condurre le tre edizioni de "Il gran concerto" (programma educativo per i giovani, curato da Raffaella Carrà e Sergio Japino). Sempre nel 2008 inizia a lavorare come speaker in alcune trasmissioni della radio RTL 102.5.

Nell'estate 2011 conduce insieme a Lorena Bianchetti il "Derby del cuore". Durante il 2012 Alessandro è impegnato con "Il Festival di Castrocaro". Dopo due anni presenta "Tale e Quale Show".

Vita sentimentale

Il promettente conduttore tarantino conosce Beatrice Bocci due anni prima della conduzione di "Furore", nel settembre del 1997. I due si incontrano mentre Beatrice prende parte dal concorso di Miss Italia.

Scatta subito un vero e proprio colpo di fulmine che sfocia in un forte legame e porta alla nascita del figlio Lorenzo Greco nel 1999. Alessandro e Beatrice si sposano con il rito civile il 29 settembre del 2008. Il 6 aprile 2014 si tengono invece le nozze religiose presso la chiesa di Sant'Andrea Corsini a Montevarchi.

Beatrice era già mamma di Alessandra, nata nel 1992 durante il precedente matrimonio, avuto - curiosamente - con un omonimo Alessandro Greco. Ha ottenuto l'annullamento del primo matrimonio dopo tante difficoltà e impedimenti, come più volte dichiarato e spiegato ai media.

Alessandro e Beatrice hanno dovuto affrontare un momento travagliato, specialmente dal punto di vista sentimentale, che li ha spinti ad intraprendere un viaggio spirituale a Medjugorje. I due hanno inoltre deciso di compiere un voto di castità assoluta che li ha portati a non avere rapporti intimi per tre anni, ovvero fino all'arrivo dell'annullamento del primo matrimonio di Beatrice e alla celebrazione ecclesiastica del 2014. La cerimonia si è svolta con la presenza di ben dodici sacerdoti, come il numero degli apostoli.

La seconda metà degli anni 2010

Assieme a Rita Forte Alessandro Greco conduce nel 2015 Unomattina Estate - Effetto Estate, fino a ritornare nel 2017 a riprendere le redini di Furore, ma stavolta in collaborazione del duo Gigi e Ross. Nel corso del 2017 si è anche occupato della presentazione del gioco "Zero e Lode!", ancora una volta andando in onda su Rai 1 subito dopo il notiziario.

Per le finali dell'edizione degli 80 anni di Miss Italia - che torna su Rai 1 dopo sette anni - a settembre del 2019 è Alessandro Greco a venire scelto come conduttore.