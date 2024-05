Biografia

Stefano Patuanelli nasce a Trieste, l'8 giugno 1974. Si laurea con lode in ingegneria edile e si iscrive all'Ordine degli Ingegneri, dove assume, per un biennio, il ruolo di Consigliere e Tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste. È sposato e ha tre figli. È appassionato di sport, in particolare pallacanestro e atletica. Suona il pianoforte da autodidatta.

Stefano Patuanelli e l'ingresso nel Movimento 5 Stelle

Inizia il suo attivismo nel M5S già nel 2005 con i primi gruppi "Amici di Beppe Grillo". Si iscrive alla piattaforma Meetup il 17 luglio 2005, costituendo il Gruppo Beppe Grillo Trieste, del quale è organizer per diverso tempo.

Dal 2011 al 2016 Stefano Patuanelli è consigliere comunale a Trieste. È considerato preparato e molto competente ed è molto stimato da Davide Casaleggio. Si ritiene sia molto vicino a Luigi Di Maio.

Anche in campo politico, Patuanelli ha sempre svolta la sua attività con particolare attenzione alle opere pubbliche. Riguardo alla sicurezza nei cantieri ha avuto modo di dichiarare:

Ho potuto verificare direttamente le enormi problematiche che ancora sussistono.

Riguardo al Codice dei contratti pubblici, il cosiddetto codice degli appalti, ha sostenuto che, dopo un anno e mezzo di applicazione, mostra alcune criticità che andranno superate.

Stefano Patuanelli

Stefano Patuanelli in Senato

Il suo primo mandato in Parlamento consegue alle elezioni al Senato del marzo 2018. Stefano Patuanelli viene eletto nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Ottiene la carica di capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle e la mantiene per tutto il periodo di permanenza in carica del primo governo di Giuseppe Conte.

Si ritiene che Patuanelli sia fra i principali artefici del Conte bis, per l'importante ruolo svolto nelle trattative tra il Movimento e il Partito Democratico, trattative che portano all'accordo di governo.

Nel nuovo governo Stefano Patuanelli viene nominato Ministro dello Sviluppo Economico, dove succede al leader del M5S, Luigi Di Maio, passato al Ministero degli Affari Esteri. Nel primo Consiglio dei ministri del Conte bis, il governo approva, su iniziativa di Patuanelli, un decreto che affida alle autorità statali il golden power nelle operazioni concernenti i rami strategici del settore tecnologico.

È attivo su Twitter con l'account @spatua.

Gli anni 2020

Nel febbraio 2021, con la nascita del governo Mario Draghi, Stefano Patuanelli continua ad essere titolare di un Ministero: questa volta è quello delle Politiche agricole alimentari e forestali.