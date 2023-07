Biografia

Il vero nome dell'artista Bugo è Cristian Bugatti. È considerato uno dei pionieri del nuovo cantautorato italiano che è riuscito a rivoluzionare il mondo della musica italiana degli anni Duemila. Per questo motivo è stato definito il Fantautore della musica italiana. Nonostante abbia ottenuto un successo fluttuante, ad oggi Bugo è ritenuto un artista rispettato e conosciuto da tutti.

Andiamo a scoprire di seguito la biografia di Bugo, la carriera musicale e qualche altra curiosità.

Bugo: biografia

Cristian Bugatti, nasce a Rho in provincia di Milano il 2 agosto 1973. Trascorre gran parte della sua adolescenza a Cerano. Gli anni del liceo sono molto difficili a causa del suo disinteresse verso il mondo scolastico e anche per il cattivo rapporto instaurato con i professori.

In quegli stessi anni però si appassiona alla letteratura in particolar modo alla poesia, tant'è vero che il suo idolo diventa Arthur Rimbaud. Oltre alla letteratura, anche la musica comincia ad assumere un'importanza nota nella sua vita. Comincia a suonare la batteria ma è costretto a smettere a causa del servizio militare.

La carriera musicale di Bugo

Proprio negli anni del militare inizia a suonare la chitarra e comporre le prime canzoni. Agli inizi degli anni Novanta, fonda un gruppo musicale, i Quaxo, dove diventa solista e chitarrista. Il gruppo è ispirato alla musica punk e ai Nirvana (sono gli anni del boom di Nevermind).

Purtroppo l'esperienza di cantante di Bugo non ha il successo sperato; infatti in questi anni Cristian comprende che non è fatto per cantare all'interno di una band. Alla fine degli anni Novanta, pubblica il suo primo disco in vinile, pubblicando il singolo "Questione d'eternità".

Bugo (Cristian Bugatti)

Gli anni 2000

Negli anni 2000 riesce a far pubblicare il suo primo album intitolato "La prima gratta". Ma il successo maggiore lo ottiene grazie al suo secondo album "Sentimento Westernato", che lo fa diventare molto famoso. Infatti, grazie a questo album riesce ad avere il suo primo contratto con la Universal.

Nel 2002 pubblica un terzo album: il titolo è "Dal lo fai al ci sei". Proprio per la Universal pubblica "Golia & Melchiorre" e quattro anni dopo "Sguardo Contemporaneo".

Nel 2006 collabora con lo scrittore Aldo Nove: scrive una canzone intitolata "Amore mio infinito", chiaro tributo a un libro di Nove. Due anni più tardi lo scrittore scrive per lui il testo di "Balliamo un altro mese", pubblicata nel disco di Bugo intitolato "Contatti".

Gli anni 2010

Dopo un periodo di pausa, torna nel 2015 con un altro disco: "Nessuna scala da salire". Firma con l'etichetta Carosello il suo ritorno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, purtroppo non si hanno molte notizie di Bugo: sappiamo che nel 2011 si è sposato con Elisabetta e il loro matrimonio è stato celebrato in India; poco dopo hanno avuto un bambino. La coppia ha vissuto a New Delhi dal 2010 al 2014.

In questo periodo Bugo si dedica anche alle arti visive, realizzando varie opere, sia in Italia che in India. La sua arte si avvicina alle ricerche dell'arte concettuale. Collabora infine saltuariamente con riviste d'arte contemporanea.

Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo - Sanremo 2020: in coppia con Morgan porta in gara la canzone dal titolo "Sincero".

Bugo con Morgan

Torna a Sanremo 2021, questa volta da solo, presentando il brano "E invece sì".

Qualche curiosità su Bugo