Biografia

Bella, sexy e desiderata, Georgina Rodriguez è celebre per essere la compagna di vita di Cristiano Ronaldo, il bomber del calcio mondiale. Georgina è spagnola: è nata il 27 gennaio 1994 nella piccola città di Jaca, ai piedi dei Pirenei, situata nella comunità autonoma dell'Aragona. È alta 1 metro e 68 cm; il suo peso non è pervenuto.

Georgina Rodriguez: la sua storia

Sin da piccola coltiva la passione per la danza classica, che studia per molti anni. Georgina è anche molto bella e quindi decide di tentare la carriera di modella. Non passa inosservata ai talent scout spagnoli e riesce ad entrare nel jet set della moda.

Georgina Rodriguez

Il nome di Georgina Rodriguez diventa in breve molto conosciuto anche a livello internazionale, più o meno dal 2016, quando diventa la fidanzata di Cristiano Ronaldo. La relazione va subito a gonfie vele e dalla loro unione nasce una splendida bambina, Alana Martina. Il giorno in cui Geo - come la chiama lui - diventa mamma è il 12 novembre 2017. Per Cristiano è il quarto figlio (i primi 3 sono nati da 2 madri surrogate distinte).

Come è iniziata la storia tra Cristiano Ronaldo e Georgina

La storia tra Geo e Cristiano inizia proprio come una favola: si incontrano a Madrid nella boutique di Gucci, dove lei in quel periodo lavorava come commessa; lui si era recato lì per fare shopping. Da un gioco di sguardi e qualche parolina è nato l'amore vero: da allora non si sono più lasciati.

Il giorno dopo il loro primo incontro si sono ritrovati di nuovo ad un evento importante della nota griffe italiana Dolce & Gabbana; è proprio da quel momento che i due giovani innamorati diventano inseparabili. È il 2016 quando i giornali pubblicano le prime foto di loro due insieme.

Il negozio in cui Georgina lavora diventa un via vai di fan di Ronaldo, i quali e le quali entrano per interrogare Georgina sul pluripremiato Pallone D'oro.

Georgina con Ronaldo

La loro relazione in breve tempo viene finalmente ufficializzata e dopo nemmeno un anno di amore Georgina Rodriguez annuncia di essere incinta di una splendida femminuccia. Geo diventa una madre perfetta anche per gli altri tre figli di Ronaldo: in un'intervista ha dichiarato di essere grata a Dio per la sua meravigliosa e numerosa famiglia.

Georgina Rodriguez nel 2019

La morte dell'amato papà

Il 2019 per Georgina Rodriguez è un anno molto infelice infatti: dopo una lunga malattia e un'ischemia che l'aveva colpito due anni prima, muore il suo papà a cui era molto legata. È un lutto che comunque dà la forza alla bellissima modella spagnola di rialzarsi e di continuare a sorridere soprattutto per i suoi quattro figli.

La nuova vita a Torino

Georgina ha sempre vissuto in Spagna e in particolare a Madrid; quando era giovanissima ha vissuto per poco tempo a Londra. Da quando il suo compagno è passato a giocare con la Juventus, tutta la famiglia Ronaldo si è spostata a Torino. Vivono in una lussuosa villa dove lei ha dichiarato di trovarsi molto a suo agio.

Sul suo profilo Instagram Georgina pubblica spesso foto o brevi video in cui mette in evidenza la sua vita da mamma; non manca di mostrare anche i lati simpatici del suo carattere.

Il Festival di Sanremo

Negli ultimi giorni dell'anno 2019, in atmosfera pre Sanremo, si vociferava sui giornali che Georgina Rodriguez sarebbe stata valletta dell'evento televisivo canoro più importante d'Italia. All'inizio del nuovo anno arriva poi la notizia ufficiale: Georgina sarà una delle "bellissime" a calcare il palco dell'Ariston per affiancare il conduttore Amadeus durante Sanremo 2020.

Georgina Rodriguez e il rapporto con i social

Georgina conta su Instagram un numero di follower che supera i 15 milioni e mezzo (a gennaio 2020). Pare che guadagni più di 8.000 dollari per ogni suo post su Instagram sponsorizzato dai brand di moda o sportivi. In una intervista ha dichiarato che tuttavia si sente più a suo agio in un vestito economico che in uno firmato Chanel.

Per ringraziare i suoi fan del grande affetto, spesso si fa ritrarre in foto sexy ma sempre molto professionali. Non mancano tra i suoi post le foto con i figli e quelle molto dolci, da veri innamorati, con l'amato Cristiano.

Gli anni 2020

Nel 2020 secondo i media portoghesi - ma non solo - il matrimonio con il bel campione non è lontano: si ipotizza che la proposta sia già arrivata e che l'affascinante modella spagnola abbia detto sì. I suoi fan ora aspettano solo la notizia ufficiale e soprattutto di vederla con un'incantevole e meraviglioso abito bianco.

La coppia nel 2022 aspetta due gemelli: il parto arriva nel mese di aprile; purtroppo il piccolo non supera le complicazioni del parto. Georgina e Ronaldo annunciano:

È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza.