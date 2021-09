Biografia

Inizialmente si è reso celebre grazie a una maschera antigas sul volto, poi con dei pixel: Junior Cally è uno dei rapper italiani più noti dell'ultimo periodo degli anni 2010. Ma chi è in realtà questo rapper, apparentemente anonimo? Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità sulla sua carriera musicale leggendo di seguito la sua biografia.

Junior Cally: biografia e vita privata

Il suo vero nome è Antonio Signore, in arte Junior Cally, nato a Roma il 10 ottobre 1991. Con la pubblicazione del suo secondo album, dal titolo "Ricercato", ha deciso finalmente di togliersi la maschera facendo vedere chi è veramente.

Junior Cally con una delle sue maschere

Della sua storia si sa ben poco. Si sa che è cresciuto a Roma, sua città natale, e che sin da bambino ha sempre avuto una particolare dedizione verso la musica. Poche sono le informazioni sulla vita privata di Junior Cally, scritte all'interno del suo libro: "Il Principe. Il principe. È meglio essere temuto che amato".

In questo libro il rapper racconta di aver sofferto per circa quattro anni di una probabile leucemia che poi non si rivelò certa. Ma ciò lo portò a soffrire, negli anni a seguire, di un disturbo ossessivo compulsivo.

Come già accennato della sua vita privata non si sa molto, ma dalle sue foto su Instagram e Facebook si può vedere che il rapper italiano è stato innamorato di una ragazza; anche di lei non si conosce il volto: ella appare in molte foto con una maschera. Junior Cally ha avuto modo di pubblicare numerosi post con frasi nelle quali descrive la sua ragazza come una persona d'oro.

La carriera musicale di Junior Cally

Grazie al concorso Honiro Label, etichetta discografica di altri artisti italiani quali Ultimo, Gemitaiz o Briga, Antonio Signore è riuscito ad entrare nel mondo della musica. Purtroppo con il concorso Honiro Label non ha avuto molta fortuna; ha così deciso di ritirarsi, tornando solo pochi anni dopo, nel gennaio del 2017, con un nome d'arte e con un personaggio che porta una maschera antigas sul viso.

All'inizio del 2017 Junior Cally pubblica il suo primo singolo dal titolo "Alcatraz" e sin da subito ottiene moltissime visualizzazioni sul suo canale YouTube; viene notato anche da Gianni Bismark, rapper della scena Romana.

Il mese successivo pubblica il suo secondo singolo "Guantanamo", in cui afferma che lui è l'unico volto fra le maschere. Questa frase si rivela senz'altro coerente ma sta a indicare che rispetto a tutti gli altri cantanti rapper, lui è l'unico ad essere sincero.

Continua a pubblicare altri singoli come "Pussy" e "Regola 1"; quest'ultimo titolo fa riferimento alla prima regola della Blue Whale, un "gioco" dell'orrore, fenomeno mondiale, basato su regole per le quali diversi giovani hanno perso la vita. Uno dei pezzi che ha aperto a Junior Cally la via verso il successo è "Regola 50", pezzo caratterizzato dal sound trap/dance. Replica questo sound anche nei singoli successivi, quali "Magicabula" e "Auto Blu".

L'anno d'oro: 2019

Il suo album di esordio si intitola "Ci entro dentro" (2018). Il talento del rapper romano lo porta a essere contattato dalla casa discografica Sony Music Italia, che gli fa firmare un contratto per un nuovo disco per il 2019, il già citato "Ricercato".

Il salto di qualità che fa moltiplicare i numeri del suo pubblico arriva alla fine del mese di agosto del 2019 con il successo del nuovo video "Tutti con me" in cui Junior Cally mostra il proprio volto.

Junior Cally

L'album "Ricercato" esce pochi giorni dopo il video di "Tutti con me". Il disco raggiunge il 1° posto nella classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana); la visualizzazioni e le condivisioni dei suoi video si moltiplicano.

L'anno d'oro si conclude con l'annuncio, proprio il 31 dicembre, che il rapper romano sarà tra i concorrenti in gara del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. La canzone che porta a Sanremo si intitola "No grazie".

Alcune curiosità sul rapper Junior Cally