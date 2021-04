Biografia

Rami Said Malek è un attore statunitense nato a Los Angeles sotto il segno del toro il 12 maggio 1981. Rami ha origini egiziane e ha un fratello gemello - Sami Malek - che lavora come insegnante; ha anche una sorella maggiore, Yasmine, di professione medico di pronto soccorso. In giovane età Rami intraprende gli studi universitari a Evansville; qui ottiene il Bachelor of Fine Arts, titolo che gli permette di conseguire una formazione professionale nelle arti visive e dello spettacolo.

Rami Malek: gli inizi della carriera

Inizia l'esplicazione della sua grande passione poco alla volta interpretando ruoli marginali e secondari come Kenny nella sit com The war at home, come comparsa in qualche episodio di Medium, un episodio del romantico telefilm Una mamma per amica e due episodi di Over There.

Come doppiatore Rami Malek ha prestato la voce anche ad alcuni personaggi del videogioco Halo 2.

Il cinema

Il vero approdo nel mondo del cinema arriva a 25 anni (nel 2006) interpretando il faraone Ahkmenrah nella famosissima e delirante commedia Una notte al museo che vanta come protagonista principale il divertente Ben Stiller.

Lo stesso ruolo verrà mantenuto nei sequel del film, che nello specifico sono: Una notte al museo 2 - La fuga nel 2009 e Notte al museo - Il segreto del faraone nel 2014.

Nel 2007 fa una comparsa nella rappresentazione teatrale Vitality Productions di Keith Bunin. Poco dopo appare nell'ottava stagione del telefilm 24 interpretando l'attentatore suicida Marcos Al-Zacar.

Rami Malek negli anni 2010

Nel 2010 conquista il ruolo del caporale Merriell "Snafu" Shelton nella miniserie The Pacific prodotta con l'aiuto di una coppia d'eccezione: Steven Spielberg e Tom Hanks.

Sempre nel 2010 Malek viene scelto un'altra volta da Tom Hanks per partecipare al suo film L'amore all'improvviso - Larry Crowne.

Sempre parlando di film viene ingaggiato per interpretare Benjamin in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2; nel 2012 compare nel film Battleship. Nello stesso anno lavora anche a "The Master", per la di Paul Thomas Anderson, regista che ammira molto.

Partecipa al film Need for Speed, di Scott Waugh, nel 2014. L'anno seguente concede la propria voce ed il proprio viso a Josh, personaggio principale del videogioco horror Until Dawn. Lo stesso anno lo vede protagonista assoluto della serie tv Mr. Robot.

Questo ruolo lo pone in modo positivo all'attenzione di tutti, pubblico e critica, tanto che gli fa vincere l'anno successivo il premio Emmy Award come migliore attore protagonista; per lo stesso ruolo arriva anche una nomination al prestigioso premio Golden Globe.

Rami Malek nelle vesti di Freddie Mercury

E' il 2018, l'anno della vera svolta della carriera di Rami Malek: l'attore viene ingaggiato per interpretare il leggendario Freddie Mercury - leader vocalist degli inglesi Queen - nel film biografico Bohemian Rhapsody.

L'interpretazione di questo ruolo è una vera e propria sfida , che di fatto Rami Malek vince: grazie alla sua interpretazione vince il Golden Globe come migliore attore protagonista; dopodiché è un crescendo di premi conquistati: BAFTA (acronimo di British Academy of Film and Television Arts), SAG (acronimo di Screen Actors Guild Award), Satellite Award, fino al sogno della vita di ogni attore, la statuetta d'oro dell'Oscar.

Ho cercato un punto in comune con cui identificarmi con Freddie, pensando a questo giovane nato a Zanzibar, andato a scuola in India, poi tornato a Zanzibar da dove poi è fuggito insieme alla famiglia a causa di una rivoluzione e quindi approdato in Inghilterra. L'ho considerato come una persona alla ricerca di un'identità, come me che sono americano di prima generazione con una famiglia che viene dall'Egitto. L'idea di cercare di capire un essere umano alla ricerca della sua identità, anche come identità sessuale. Insomma ho cercato di comprendere tutti quegli elementi che lo riportano sulla terra.

Vita Privata e curiosità

Sul set di Bohemian Rhapsody conosce l'attrice britannica Lucy Boynton - la quale nel film interpreta Mary Austin (l'"amore della vita" di Freddie Mercury) - con cui inizia una relazione sentimentale.

La famiglia di Rami Malek all'inizio non era d'accordo che il figlio intraprendesse la carriera di attore; avrebbero voluto invece che studiasse qualcosa che loro definivano più "concreto e continuativo" come Giurisprudenza o Medicina (al pari dei suoi fratelli). Tuttavia Rami è sempre stato uno spirito libero ed anticonformista ed alla poca fiducia dei genitori ha risposto con queste parole:

"proprio perché sono pazzo e ostinato, come dicono, ho scelto di studiare arte e teatro".

Prima di diventare un attore affermato Rami ha sbarcato il lunario intraprendendo moltissimi lavori stagionali e saltuari; di ciò non si pente: ha avuto modo di raccontare che per lui il valore dell'umiltà è fondante e particolarmente sentito.

Come attore è protagonista di una serie di record nell'impervio universo dei Premi: è stato il primo attore di origini arabe a vincere un Emmy Award (grazie a Mr. Robot) ed il primo attore di origini africane a vincere l'Academy Award come Miglior attore protagonista; è stato inoltre il secondo attore nato dagli anni '80 in poi (prima di lui c'è Eddie Redmayne) ad aver vinto l'agognato premio Oscar come migliore attore protagonista.

Sembra che in qualche modo l'onda positiva delle stelle di Hollywood seguisse Rami Malek già da ragazzo, perché si è diplomato nel 1999 nella stessa classe della già famosa Rachel Bilson (che interpretò Summer Roberts nel telefilm adolescenziale The O.C.) e ha frequentato un corso di teatro nella stessa scuola con l'attrice Kirsten Dunst; quest'ultima ha confidato in un'intervista che Rami è stata la sua prima cotta giovanile.

Nel 2020 torna a lavorare come doppiatore, prestando la voce a Chee-Chee, il gorilla del film Dolittle. L'interpretazione più importante di questo periodo è quella di Safin, antagonista principale nell'ultimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond, "No Time To Die". Nel 2021 recita nel film "Fino all'ultimo indizio", assieme ad altri due Premi Oscar: Denzel Washington e Jared Leto.