Biografia

Giovanni Rezza nasce a Roma il 6 maggio 1954. Il suo nome e il suo volto sono divenuti celebri nel 2020, durante il difficile periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus Covid-19. In qualità di dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, nel primo periodo di pandemia è apparso in tv quotidianamente, al fianco del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, per dare informazioni, dati e rispondere alle domande degli organi di informazioni.

Scopriamo di seguito, in questa breve biografia di Giovanni Rezza, un po' di più sul percorso professionale e sulla sua vita.

Giovanni Rezza: studi e carriera scientifica

Compie gli studi accademici presso la sua città natale, conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma La Sapienza, nel 1978.

Perfeziona poi gli studi medici specializzandosi in Igiene e Medicina Preventiva nel 1982, e in Malattie Infettive nel 1986.

Giovanni Rezza

Gli anni '90 e 2000

Dal 1991 Giovanni Rezza è Dirigente di Ricerca presso l'Istituto Superiore di Sanità di Roma.

All'interno dell'ISS l'epidemiologo romano nel 2009 diviene Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate.

In questi anni è riconosciuto come esperto di HIV ed infezioni emergenti quali Chikungunya, West Nile virus, influenza, febbre emorragica Congo-Crimea e febbre Q. Rezza è noto anche a livello internazionale: nella sua lunga e densa carriera svolge indagini epidemiologiche sia in Italia che all'estero, lavorando anche per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Cooperazione Italiana e dell'Unione Europea. Tra i progetti principali a cui ha partecipato vi sono quelli di ricerca su AIDS e altre malattie infettive.

Pubblicazioni scientifiche di Giovanni Rezza

Giovanni Rezza è autore di oltre 400 articoli che hanno trovato pubblicazione ufficiale su riviste scientifiche.

Di seguito elenchiamo alcune delle principali e più importanti pubblicazioni a cui ha collaborato negli anni: