1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Andrea Pucci

Andrea Pucci

Andrea Pucci

Biografia

Volto noto agli appassionati di comicità, Andrea Pucci è uno dei nomi più prestigiosi emersi da Colorado Café, programma di cabaret in onda su Italia 1 negli anni 2000 e 2010. Nato a Milano il 23 agosto del 1965, il suo vero nome è Andrea Baccan, in arte (solo) Pucci. Affermato anche come scrittore e mattatore in grado di condurre spettacoli solisti, Pucci è uno dei più stimati e versatili comici italiani. Vediamo nella sua biografia quale percorso lo ha portato ad abbracciare la professione di comico e qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Andrea Pucci: gli esordi

I genitori sono di provenienza veneta. Il padre è originario di un piccolo paesino nella provincia di Padova, Stanghella, mentre la madre è di Pressana, in provincia di Verona. Già dalla tenera età, Andrea capisce che la sua vera passione è quella di far divertire la gente: ama sin da piccolo stare al centro dell'attenzione e strappare un sorriso alle persone che conosce.

Prima di raggiungere il successo e affermarsi sui palchi di cabaret live, Andrea lavora presso la tabaccheria dei genitori a Milano e, sempre nel periodo in cui fatica ad emergere, decide per breve tempo di dedicarsi alla professione di gioielliere. Si tratta solo di una parentesi non destinata a durare molto, poiché nel contempo Andrea inizia a farsi notare partecipando come concorrente barzellettiere all'interno della trasmissione televisiva La sai l'ultima, nella stagione 1993-94.

Questo momento segna l'inizio di una gavetta difficile, durante la quale il futuro Andrea Pucci si esibisce con i suoi monologhi satirici che prendono di mira usi e costumi, e quasi mai la politica.

La particolarità delle sue esibizioni, visibile sin dall'inizio della carriera, si ritrova in una capacità notevole di riuscire a coinvolgere il pubblico, in virtù del fatto che i testi scritti da lui stesso sono centrati sulla rivisitazione in chiave comica di verità che le persone toccano con mano nel corso della propria quotidianità.

Andrea Pucci: l'approdo in Mediaset, il successo e i libri

La vera svolta professionale arriva nel momento in cui Andrea Baccan si approccia alle reti televisive Mediaset, in particolar modo con il programma di cabaret Colorado. Sul palco di quest'ultimo riesce a riscuotere un enorme successo grazie ai suoi monologhi trasversali, imponendosi con alcune espressioni che si convertono in veri e propri tormentoni, mirati a ironizzare su problemi di coppia e situazioni al limite dell'assurdo, nelle quali lui si trova in prima persona.

Sul palco di Colorado, Andrea assume definitivamente come nome d'arte Pucci, dal nome del suo personaggio più famoso. Particolarmente memorabile rimane lo sketch del 2010 presentato a Colorado in coppia con Felipe, altro comico della trasmissione, che puntualmente lo interrompe durante una serie di approcci sentimentali prendendolo in giro.

Andrea Pucci

Andrea Pucci

Nello stesso anno debutta nelle librerie il libro d'esordio di Andrea Pucci, dal titolo Ho sposato l'esorcista, che punta a esplorare i temi che rendono la comicità di Pucci così efficace, nonché in grado di arrivare a un pubblico molto variegato.

Grazie alla propria fama e soprattutto alla fede calcistica dichiarata - per l'Inter - viene invitato come ospite ricorrente della trasmissione Quelli che il calcio.

Nel 2016 esce un altro libro: C'è solo da ridere (per non piangere).

Nel 2017 viene scelto per condurre su Italia 1 un nuovo programma televisivo, Big Show, che prevede anche la partecipazione della comica Katia Follesa. A partire dall'anno successivo diventa il testimonial ufficiale dell'associazione onlus a carattere laico nota come City Angels.

Negli anni seguenti partecipa come ospite fisso ad alcuni programmi tv, come "Tika Taka" (condotto da Pierluigi Pardo), "Maurizio Costanzo Show", "Amici Celebrities".

Andrea Pucci al cinema

Tra i film a cui Pucci partecipa negli anni 2000 e 2010 ci sono:

Vita privata e curiosità

Non molti sanno che Andrea Pucci è un grandissimo amico del calciatore ed ex bomber nazionale Bobo Vieri. All'inizio della propria carriera Pucci si impegna molto per entrare in contatto con quello che rappresenta un suo mito: ben presto tra i due nasce un legame forte, testimoniato dal fatto che Vieri si reca spesso a vederne gli show di cabaret. Non stupisce che Andrea Pucci sia un grandissimo tifoso dell'Inter, squadra nella quale Vieri milita durante la propria carriera con successo.

Per quel che riguarda la sua vita privata, Andrea Pucci ha una figlia, Rachele Baccan, con la quale ha un rapporto meraviglioso, come testimoniato dalla lettera toccante dedicata alla propria bambina durante uno spettacolo. La bimba è il frutto di un legame terminato: Pucci risulta separato eppure in ottimi rapporti con la propria ex, con la quale mantiene la custodia della figlia. Andrea sceglie di legarsi successivamente con Priscila Prado, manager di origine brasiliana che lavora come consulente di stile e immagine.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Andrea Pucci ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Andrea Pucci

8 fotografie

Foto e immagini di Andrea Pucci

Foto di Andrea Pucci
Foto di Andrea Pucci
Foto di Andrea Pucci
Foto di Andrea Pucci
Foto di Andrea Pucci
Foto di Andrea Pucci
Foto di Andrea Pucci
Foto di Andrea Pucci

Video Andrea Pucci

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Andrea Pucci. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Andrea Pucci.

Domenica 23 agosto 2020 07:28:03

L’inciso “in arte Pucci” è in più, è pleonastico.

Da: Aldo Iacobini

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Inter Katia Follesa Pierluigi Pardo Maurizio Costanzo Carlo Vanzina Diego Abatantuono Sabrina Impacciatore Lino Banfi Biagio Izzo Anna Falchi Giorgio Panariello Angela Finocchiaro Vincenzo Salemme Nancy Brilli Serena Autieri Martina Stella Giorgio Pasotti Bobo Vieri Conduttori TV TV

Andrea Pucci nelle opere letterarie

Luigi XVI di Francia

Luigi XVI di Francia

Monarca francese
α 23 agosto 1754
ω 21 gennaio 1793
Mannarino

Mannarino

Cantautore italiano
α 23 agosto 1979
Alex Britti

Alex Britti

Cantautore e musicista italiano
α 23 agosto 1968
Dean Karnazes

Dean Karnazes

Atleta statunitense, ultra-maratoneta
α 23 agosto 1962
Demetrio Albertini

Demetrio Albertini

Dirigente sportivo, ex calciatore
α 23 agosto 1971
Edgar Lee Masters

Edgar Lee Masters

Poeta e scrittore statunitense
α 23 agosto 1868
ω 5 marzo 1950
Gene Kelly

Gene Kelly

Attore e ballerino statunitense
α 23 agosto 1912
ω 2 febbraio 1996
Giovanni Vernia

Giovanni Vernia

Comico italiano
α 23 agosto 1973
Giuseppe Meazza

Giuseppe Meazza

Calciatore italiano
α 23 agosto 1910
ω 21 agosto 1979
Kenneth Arrow

Kenneth Arrow

Economista statunitense, Premio Nobel
α 23 agosto 1921
ω 21 febbraio 2017
Kobe Bryant

Kobe Bryant

Atleta, campione di pallacanestro statunitense
α 23 agosto 1978
ω 26 gennaio 2020
Rita Pavone

Rita Pavone

Cantante italiana
α 23 agosto 1945
River Phoenix

River Phoenix

Attore statunitense
α 23 agosto 1970
ω 31 ottobre 1993
Rocky Roberts

Rocky Roberts

Cantante statunitense
α 23 agosto 1941
ω 14 gennaio 2005
William Ernest Henley

William Ernest Henley

Poeta inglese
α 23 agosto 1849
ω 11 luglio 1903
Alain Ducasse

Alain Ducasse

Chef francese
α 13 settembre 1956
Alan Friedman

Alan Friedman

Giornalista economico e conduttore tv statunitense
α 30 aprile 1956
Andrea Pazienza

Andrea Pazienza

Fumettista italiano
α 23 maggio 1956
ω 16 giugno 1988
Andy Garcia

Andy Garcia

Attore cubano
α 12 aprile 1956
Anthony Bourdain

Anthony Bourdain

Cuoco, gastronomo e scrittore statunitense
α 25 giugno 1956
ω 8 giugno 2018
Antonello Colonna

Antonello Colonna

Chef italiano
α 1 gennaio 1956
Beppe Severgnini

Beppe Severgnini

Giornalista e scrittore italiano
α 26 dicembre 1956
Bjorn Borg

Bjorn Borg

Tennista svedese
α 6 giugno 1956
Carlo Urbani

Carlo Urbani

Medico italiano
α 19 ottobre 1956
ω 29 marzo 2003
Carrie Fisher

Carrie Fisher

Attrice statunitense
α 21 ottobre 1956
ω 27 dicembre 2016
Christoph Waltz

Christoph Waltz

Attore austriaco
α 4 ottobre 1956
Cristina Comencini

Cristina Comencini

Regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana
α 8 maggio 1956
Danny Boyle

Danny Boyle

Regista inglese
α 20 ottobre 1956
David Copperfield

David Copperfield

Illusionista statunitense
α 16 settembre 1956
David Sassoli

David Sassoli

Politico italiano, giornalista e conduttore tv
α 30 maggio 1956
ω 11 gennaio 2022
Eric Roberts

Eric Roberts

Attore statunitense
α 18 aprile 1956
Federico Rampini

Federico Rampini

Giornalista e saggista italiano naturalizzato statunitense
α 25 marzo 1956
Fulvio Abbate

Fulvio Abbate

Scrittore italiano
α 20 dicembre 1956
Gerry Scotti

Gerry Scotti

Presentatore TV e attore italiano
α 7 agosto 1956
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

Attore e comico italiano
α 26 aprile 1956
Giobbe Covatta

Giobbe Covatta

Attore e comico italiano
α 11 giugno 1956
Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore

Regista italiano
α 27 maggio 1956
Joe Satriani

Joe Satriani

Chitarrista statunitense
α 15 luglio 1956
Larry Bird

Larry Bird

Giocatore di basket statunitense
α 7 dicembre 1956
Lars von Trier

Lars von Trier

Regista danese
α 30 aprile 1956
Laura Morante

Laura Morante

Attrice italiana
α 21 agosto 1956
Liam Brady

Liam Brady

Ex calciatore irlandese
α 13 febbraio 1956
Lorenzo Bini Smaghi

Lorenzo Bini Smaghi

Economista e manager italiano
α 29 novembre 1956
Luca Barbareschi

Luca Barbareschi

Attore, regista, produtttore, presentatore tv ed ex politico italiano
α 28 luglio 1956
Mahmoud Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad

Leader politico iraniano
α 28 ottobre 1956
ω 28 febbraio 2026
Marco Minniti

Marco Minniti

Politico italiano
α 6 giugno 1956
Marina Fiordaliso

Marina Fiordaliso

Cantante italiana
α 19 febbraio 1956
Martina Navratilova

Martina Navratilova

Tennista ceca
α 18 ottobre 1956
Massimo Carlotto

Massimo Carlotto

Scrittore italiano
α 22 luglio 1956
Maurizio Gasparri

Maurizio Gasparri

Politico italiano
α 18 luglio 1956
Mel Gibson

Mel Gibson

Attore e regista statunitense naturalizzato australiano
α 3 gennaio 1956
Michael Connelly

Michael Connelly

Giornalista e scrittore statunitense
α 21 luglio 1956
Michele Alboreto

Michele Alboreto

Pilota F1 italiano
α 23 dicembre 1956
ω 25 aprile 2001
Miguel Bosé

Miguel Bosé

Cantante, attore, compositore ed ex ballerino spagnolo naturalizzato italiano
α 3 aprile 1956
Paolo Rossi

Paolo Rossi

Calciatore italiano
α 23 settembre 1956
ω 9 dicembre 2020
Paolo Brosio

Paolo Brosio

Giornalista e conduttore tv italiano
α 27 settembre 1956
Patricia Cornwell

Patricia Cornwell

Scrittrice statunitense
α 9 giugno 1956
Piero Chiambretti

Piero Chiambretti

Presentatore tv italiano
α 30 maggio 1956
Roberto Calderoli

Roberto Calderoli

Politico italiano
α 18 aprile 1956
Stefano Parisi

Stefano Parisi

Politico italiano
α 12 novembre 1956
Sugar Ray Leonard

Sugar Ray Leonard

Pugile statunitense
α 17 maggio 1956
Theresa May

Theresa May

Politica inglese
α 1 ottobre 1956
Tom Hanks

Tom Hanks

Attore statunitense
α 9 luglio 1956
Veronica Lario

Veronica Lario

Attrice italiana
α 19 luglio 1956

Chi l'ha detto?

Nessuno sa abbastanza, ed abbastanza presto.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail