Biografia

Carlos Sainz Vázquez de Castro, è il nome completo del giovane pilota di Formula 1 noto con l'abbreviativo Carlos Sainz Jr.. Nato l'1 settembre 1994 a Madrid, Carlos Sainz è una figura di spicco del mondo delle quattro ruote degli anni 2020, nonostante la giovane età. Figlio d'arte e grande sportivo, lo spagnolo approda in Ferrari proprio nel 2020. In questa breve biografia di Carlos Sainz, scopriamo di più sulla carriera del ragazzo erede dell'ottima tradizione iberica dei motori, senza dimenticare qualche curiosità che lo riguarda.

Carlos Sainz Jr. e gli esordi nel karting

Nella sua città natale, Madrid, Carlos inizia la propria carriera nel mondo del karting con discreto successo. La passione gli viene trasmessa dal padre Carlos Sainz, due volte campione del mondo di rally, nonché dallo zio, a sua volta affermato pilota.

Carlos Sainz Jr. con il padre Carlos Sainz

A soli quattordici anni, nel 2008, Carlos Sainz Jr. si aggiudica il titolo Asia-Pacifico KF3 mentre l'anno successivo vince la Junior Monaco Kart Cup. Debutta in Formula BMW come ospite a Sepang e, nonostante non possa aggiudicarsi punti, le gare in Malesia si dimostrano fondamentali per suscitare un’impressione favorevole agli occhi degli addetti ai lavori.

In virtù dei suoi primi successi viene incluso nel programma Red Bull Junior Team. La prima stagione di Carlos Sainz Jr nella coppa, si conclude con ben 227 punti, nonostante qualche incidente di percorso. Nel frattempo gareggia nella UK Formula Renault Winter Cup, nei campionati di Formula 3 britannici e in quelli europei.

Il debutto in Formula Uno di Carlos Sainz Jr.

Carlos approda in Formula 1 con la scuderia Toro Rosso nel corso della stagione 2015, correndo assieme all'olandese Max Verstappen. Nel corso della sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, Sainz perde il controllo del veicolo schiantandosi contro le barriere protettive. Trascorre una notte in ospedale e, il giorno successivo, gareggia senza concludere la corsa.

Conclude l’anno del suo esordio in quindicesima posizione.

Carlos Sainz

Nella stagione 2016 colleziona una serie di gradini più bassi del podio durante svariati Gran Premi, ma non sufficienti a fargli fare davvero il salto di qualità. Alla fine della stagione conclude al dodicesimo posto, migliorando di tre posizioni rispetto all’anno precedente.

Sempre con la Toro Rosso nel 2017 Carlos Sainz riesce a farsi notare nel circuito cinese, con la mossa più coraggiosa dei box: sceglie di correre con gomme da asciutto, una decisione che si rivela vincente. Verso la fine della stagione, la Toro Rosso richiama il pilota Kvyat e Sainz Jr. approda in Renault a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti di ottobre. Grazie ai punti combinati tra Toro Rosso e Renault si classifica al nono posto.

Nel 2018 la stagione, sempre con Renault, si dimostra meno discontinua ma in classifica piloti scende di un posto.

McLaren e Ferrari: la consacrazione di Carlos Sainz Jr.

Nell'agosto 2018, viene reso pubblico l’annuncio della nuova collaborazione di Carlos Sainz Jr. con la McLaren per la stagione 2019; Carlos prende il posto del connazionale Fernando Alonso. Nonostante un inizio poco promettente, dovuto all'affidabilità del veicolo e ad alcune collisioni nelle quali si trova coinvolto, Sainz Jr. si distingue in molti Gran Premi, in particolar modo in quello del Brasile, nel quale recupera ben sedici posizioni nel corso della gara.

Al termine del campionato piloti 2019 si classifica sesto: è un buon risultato, considerata la stagione spesso altalenante.

Viene annunciato nel 2020 che Sainz, a partire dalla stagione successiva, si legherà alla scuderia Ferrari, gareggiando assieme al monegasco Charles Leclerc. Carlos prende così il posto di Sebastian Vettel, che lascia la squadra di Maranello: si preannuncia una sfida interessante per il giovane pilota spagnolo.

Carlos Sainz Jr., curiosità

Dei suoi legami sentimentali non è dato sapere molto, poiché il pilota, per il resto molto socievole, mantiene un elegante riserbo riguardo alla sua vita privata. Ad ogni modo, anche grazie alla gestione molto attiva dei suoi account social (su Instagram: @carlossainz55), i follower possono sapere di più sulle sue passioni.

Tra quelle che emergono maggiormente vi sono i legami con gli altri piloti, come Alonso, del quale rimane un grande fan, e del compagno McLaren, il britannico Lando Norris.

Carlos Sainz Jr. è tifosissimo del Real Madrid; il pilota spagnolo non perde inoltre occasione per ribadire l'amore fortissimo per la sua patria; viene spesso ritratto con la famiglia reale o altre personalità di spicco. Carlos si considera uno sportivo a tutto tondo: tra le sue attività preferite, infatti, quando non corre, vi sono la bici e il surf.