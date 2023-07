Biografia

Barbël Gutscher - questo il vero nome di Barbara Bouchet - nasce in Germania, a Reichenberg, nella zona del Sudetenland il 15 agosto 1943. Attrice simbolo del filone della commedia sexy all'italiana, Barbara Bouchet è nota al grande pubblico da tantissimi anni. Le vicissitudini personali che l'hanno portata ad approcciare il mondo dello spettacolo prima in America, giungendo poi alla consacrazione in Italia, sono davvero particolari: scopriamole di seguito nella biografia di approfondimento.

Barbara Bouchet

I primi anni di vita

La sua città di nascita rientra nella parte della Cecoslovacchia occupata dalla Germania nazista. A seguito della conferenza di Potsdam, la popolazione tedesca insediata viene espulsa: è così che a soli due anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la famiglia Gutscher, che oltre a Barbara conta altri tre figli, viene spostata in un campo di reinsediamento nella zona occupata dalle truppe militari americane.

Qui ottengono il permesso di emigrare negli Stati Uniti, grazie all'operazione umanitaria inaugurata nel 1948, Displaced Persons Act. Nella seconda metà degli anni Cinquanta i Gutscher si stabiliscono a Five Points e poi a San Francisco, dove la giovane Barbara cresce.

Barbara Bouchet: gli esordi e l'approdo a Hollywood

Nella città californiana entra a far parte di un gruppo di danza, con il quale partecipa regolarmente a show televisivi dal 1959 al 1962. In quest'ultimo anno sceglie di perseguire il proprio sogno cinematografico, trasferendosi a Hollywood. Per rendere il proprio cognome più pronunciabile e soprattutto meno legato alle origini tedesche, Barbara assume il nome d'arte dal suono francese Bouchet.

Per circa dieci anni collabora sia con il cinema che con la televisione statunitense.

I lavori in questo periodo includono alcune apparizioni sporadiche, tra cui una particolarmente notevole in Casino Royale del 1967, capitolo cinematografico di James Bond, nel quale Barbara Bouchet interpreta il ruolo di Miss Moneypenny. Partecipa poi l'anno seguente ad un episodio della serie Star Trek; appare nel musical Sweet Charity nei panni di Ursula. Barbara si rende conto che in America non ha molto futuro e sceglie perciò di tentare la fortuna nel fiorente cinema italiano.

Barbara Bouchet icona della commedia sexy

Nei primi anni Settanta, Barbara Bouchet fa ritorno in Europa stabilendosi in Italia dove, grazie alla propria bella presenza si consacra in pochissimo tempo come una delle attrici più amate di tutta la prima ondata del filone della commedia sexy all'italiana. Barbara Bouchet non riesce a liberarsi di quelli che sono vantaggi e svantaggi legati al suo aspetto avvenente, come del resto accaduto già in America. Tuttavia, in Italia non sembra essere per lei un problema.

Nel 1969 il mio agente mi aveva messo in contatto con i produttori di "Colpo rovente". Cercavano un’attrice americana per un thriller: era il momento perfetto. Avevo dovuto lasciare Hollywood dopo che un avvocato degli studios, per un rifiuto, mi aveva minacciato: «Distruggerò la tua carriera». [...] In Italia ho ricevuto un’offerta dietro l’altra.

Nel solo 1972 gira ben 11 film! Alcuni dei film più noti ai quali prende parte sono "Milano calibro 9", "Sabato, domenica e Venerdì" e "Spaghetti a mezzanotte". Il successo della Bouchet è tale che viene chiamata ad apparire sulla copertine delle neonate riviste soft-erotiche, tra cui ad esempio Playmen Italia, che chiaramente si ispira alla molto più famosa versione americana.

Nonostante l'exploit della commedia sexy, con le evoluzioni della società inizia a venir meno l'interesse per questo tipo di prodotti: è in questo momento che Barbara sceglie di reinventarsi come personaggio televisivo. Inoltre, seguendo una delle mode più in voga negli anni Ottanta, sfrutta la popolarità per lanciare una serie di videocassette di aerobica.

Come molti attori un tempo legati al cinema, quando Barbara raggiunge la maturità, presta il volto anche alla fiction: dal 2008 al 2010 appare infatti nel cast di "Ho sposato uno sbirro". Non abbandona l'amore per il cinema, riuscendo a collezionare anche delle piccole apparizioni in grandi kolossal come "Gangs of New York" di Martin Scorsese. Viene particolarmente apprezzata nel film di Checco Zalone del 2020, "Tolo Tolo".

Vita privata di Barbara Bouchet e curiosità

Uno dei motivi per i quali Barbara sceglie di non abbandonare l'Italia, oltre al successo professionale che conosce nel momento in cui si sviluppa e il suo nome si lega al filone della commedia sexy, è l'incontro con l'imprenditore Luigi Borghese. Con quest'ultimo, di origini napoletane, rimane sposata fino al 2006, anno in cui i due si separano adducendo tra le motivazioni alla base della scelta delle sopraggiunte diverse aspirazioni.

Barbara Bouchet con il marito Luigi Borghese nel 1980

Dall'unione nascono due figli, Alessandro e Massimiliano. Il primo altri non è che il famoso Alessandro Borghese, chef e personalità della televisione italiana, che dalla madre eredita la forte attinenza con il mondo dello spettacolo.

Nell'estate del 2020 Barbara Bouchet torna sugli schermi della tv italiana come concorrente del programma "Ballando con le stelle". Balla in coppia con Stefano Oradei.

Sul suo profilo Instagram sono pubblicate numerose foto con celebri attori e attrici conosciuti e incontrati durante la sua lunga carriera.

Come icona del cinema è stata più volte evocata da Quentin Tarantino.

Barbara Bouchet con il figlio Alessandro nel 2019