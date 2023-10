Biografia

Nata l’11 Novembre 1983 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Vittoria Schisano (all’anagrafe Giuseppe Schisano) è originaria di Pomigliano D’Arco (Napoli). In molti la conoscono per la sua partecipazione alla fiction televisiva “Un posto al sole”. Conosciamola di più con questa breve biografia di Vittoria Schisano che ripercorre la sua carriera e la sua vita privata.

L'amore per la recitazione e il cambio di genere

Giuseppe trascorre la sua infanzia a Pomigliano, poi si trasferisce a Roma ancora quindicenne per studiare e approfondire la recitazione, che è la sua passione più forte. Giunto nella Capitale, si iscrive all’Accademia di Arte Drammatica e la frequenta con impegno e soddisfazione. Ma Giuseppe non è pienamente felice, comincia a non sentirsi più a suo agio in un genere sessuale che non gli appartiene.

Tale consapevolezza, sicuramente difficile da vivere, conduce Giuseppe nel 2011 a cominciare un percorso di transizione per arrivare definitivamente al cambio di sesso.

Prima di diventare donna a tutti gli effetti, si sottopone a diversi interventi chirurgici, rischiando anche la vita. Il coronamento del suo sogno, quello di essere donna, arriva due anni dopo. Nel 2013 Giuseppe affronta con coraggio e determinazione anche l’ultimo delicato intervento, quello di vaginoplastica, in una clinica di Barcellona.

Dopo di che Giuseppe cambia finalmente il suo nome, scegliendo quello di Vittoria Schisano.

Il debutto televisivo e i primi riconoscimenti

La passione per il teatro ha sempre animato Giuseppe, fin da piccolo. Mentre frequentava l’Accademia studiando le tecniche di recitazione, si è esibito sui palcoscenici della Capitale. Nei primi anni 2000 partecipa alla miniserie televisiva “Mio Figlio”, insieme a Caterina Vertova e Lando Buzzanca.

E’ stato quello il suo esordio in tv, seguito poi - solo quattro anni dopo - dal riconoscimento come “Miglior attore esordiente”.

Da allora la sua è stata una escalation di successi televisivi e meritati riconoscimenti per la sua bravura. Per l’interpretazione del personaggio di Damien Crescenzi nella serie “Io e mio figlio - nuove storie per il commissario Vivaldi” ha ottenuto l’ambito premio di “Attore rivelazione in Campidoglio”.

Vittoria Schisano: l'esordio al cinema

Il 2012 è invece l’anno dell’esordio sul grande schermo, con il film “Tutto tutto niente niente” di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio.

Quattro anni dopo, nel 2016, dopo aver finalmente completato il passaggio verso il genere femminile, Vittoria Schisano posa sulla rivista “Playboy”: è la prima donna transgender a fare la sua comparsa su un giornale a luci rosse.

Vittoria Schisano

Vittoria, lo stesso anno, partecipa anche alla Mostra del Cinema di Venezia, sfilando sul red carpet della kermesse con un abito assai provocante che suscita scalpore.

Nel 2017 Vittoria Schisano esordisce anche come autrice: pubblica la sua biografia, intitolata “La Vittoria che nessuno sa - Storia di una donna nata nel corpo sbagliato”.

Ad una nota rivista a cui ha rilasciato un’intervista, l’attrice ha rivelato alcuni particolari della sua vita:

“La maternità è un desiderio che sento preciso. Forse anche per quello mi sono tagliata il pisello”.

Chissà, forse tra qualche tempo riuscirà a realizzare anche quest’altro suo grande desiderio.

Nel 2020 è tra le concorrenti protagoniste di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai Uno. Vittoria partecipa in coppia con il ballerino Marco De Angelis.