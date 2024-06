Biografia

E’ considerata una delle migliori ballerine del mondo, e i numerosi e prestigiosi premi vinti ne sono la prova. Maria Ermachkova, di origini russe, nasce a Mosca il 4 luglio 1984. Comincia a ballare da piccola, tanto è vero che lei stessa non ricorda il momento preciso della vita in cui è nata la forte passione per la danza.

Diventa insegnante di ballo latino-americano nel 2000. Trascorre la sua vita dedicandosi anima e corpo al ballo.

Questa bravissima danzatrice russa ha già al suo attivo numerosi riconoscimenti e premi vinti in tutto il mondo: Cina, Usa, Canada, Olanda. Nel Regno Unito è riuscita a vincere una competizione ritenuta tra le più prestigiose a livello mondiale, ossia il Blackpool Festival, nel 2014.

Un’altra importante esperienza nel campo del ballo è quella del Dance Council, l’evento di danza al quale Maria Ermachkova ha partecipato con il ruolo di giudice di gara.

Maria Ermachkova

Avendo cominciato a gareggiare in età giovanile (la prima competizione cui partecipa risale al lontano 1999) Maria ha già accumulato un’esperienza tale da essere considerata, in coppia con Mirco Risi, la quarta ballerina più brava del mondo (secondo la World Dance Sport Federation). Dopo 8 anni di gare in coppia con Risi, termina il sodalizio nel 2015.

Maria con Mirco Risi

Oltre ad essere una ballerina di grande talento, la russa Ermachkova è anche una bravissima coreografa. La sua avvenenza fisica è palese: ha un fisico statuario, occhi azzurri e capelli biondi.

Vita privata e curiosità

Circa la biografia di Maria Ermachkova, abbiamo poche informazioni personali al riguardo. Non abbiamo notizie circa i suoi genitori e la famiglia in generale, ma si sa che ha una sorella e dei nipoti a cui è molto legata.

E’ possibile seguire la ballerina sui social: su Instagram Maria Ermachkova conta cicra 7 mila follower (settembre 2020). Le foto postate riguardano soprattutto amici, colleghi, allievi della scuola di ballo, qualche selfie e scatti professionali.

Anche lei, come altre sue “colleghe” ci tiene molto alla privacy, e non ama postare immagini della sua vita privata, né tanto meno parlarne su Facebook o Twitter. Non vi sono elementi che possano far pensare che abbia una relazione stabile, né tanto meno che sia una single convinta e felice di esserlo. Nel 2019 ha un compagno che si chiama Emiliano Biagetti.

Maria Ermachkova e Ballando con le stelle

Nel 2020 è tra le ballerine protagoniste della trasmissione “Ballando con le stelle 2020” condotta da Milly Carlucci su Rai Uno; in questa edizione balla in coppia con il comico Tullio Solenghi.

Maria Ermachkova con Tullio Solenghi

La sua prima partecipazione alla trasmissione come ballerina professionista risale al 2016 (era in coppia con Pierre Cosso). Nelle edizioni 2018 e 2019 ha poi ballato solo in accompagnamento agli ospiti Vip, tra cui Alessandro Del Piero.