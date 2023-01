Biografia

Enock Barwuah nasce a Brescia il 20 febbraio del 1993. È divenuto celebre a livello televisivo nel 2020 grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP 5.

Prima della fama mediatica era conosciuto come calciatore, ma soprattutto per essere il fratello biologico di Mario Balotelli. I genitori diedero in affidamento Mario alla famiglia italiana Balotelli quando lui era ancora piccolo.

Per Enock invece è stato diverso: ha vissuto con i suoi genitori biologici e le due sorelle Abigail e la più giovane Angel. I coniugi Barwuah, originari del Ghana, sono arrivati nel Belpaese nel 1988, prima a Palermo, poi a Brescia (dove Enock è nato e cresciuto assieme alle due sorelle). Tutti hanno mantenuto un ottimo rapporto con “Super Mario” che intanto in poco tempo è diventato il campione di calcio che l'Italia ha conosciuto.

In particolare, Abigail è un volto noto al pubblico per la sua particolare avvenenza. Ha anche partecipato all’ottava edizione del reality tv “L’Isola dei famosi”, ed è legata sentimentalmente al giocatore di calcio Obafemi Martins (nigeriano con cittadinanza italiana).

I genitori di Enock Barwuah e Mario Balotelli non hanno rilasciato molte interviste riguardanti Super Mario, ma hanno reagito all’accusa di essersi disfatti del figlio rilasciando queste dichiarazioni nel 2008 al Corriere:

“Vivevamo con un'altra famiglia africana in un monolocale umido e pieno di muffa. Andai dagli assistenti sociali, feci presente che avevo un bimbo malato. Case per noi non ce n'erano; in compenso, avendo saputo che avevo un bimbo malato (Mario soffriva di problemi intestinali), ci dissero che sarebbe stato meglio affidare Mario a qualche famiglia della zona. Furono gli assistenti stessi a indicarci i signori Balotelli”.

Sicuramente non è stata una decisione facile, quella presa dai coniugi Barwuah all’epoca, quando Mario aveva soltanto tre anni di vita.

Enock con Mario Balotelli

Per quanto riguarda Enock Barwuah, anche lui è un bravo calciatore, pur non essendo arrivato ai livelli del più celebre fratello.

La carriera di calciatore professionista di Enock è cominciata nella stagione 2011/2012, con la squadra del RapalloBogliasco. Oltre al talento nel gioco del calcio, Enock condivide con il fratello Mario un carattere piuttosto impulsivo che spesso lo ha condotto nei guai. Sul campo di gioco, ad esempio, durante la partita giocata contro l'ASD Fanfulla, nel campionato minore di serie D, ha subito una squalifica dopo appena sette minuti che era sceso in campo. Nel 2012 è invece finito in manette per aver aggredito due carabinieri. Per sua fortuna l’episodio si è risolto con un breve periodo trascorso agli arresti domiciliari.

Enock Barwuah

Nel 2020 gioca con l’USD Caravaggio (in serie D) e il suo stipendio ammonterebbe a circa 17.500 euro annui.

Enock ha dichiarato in questo periodo di essere impegnato sentimentalmente, ma non ha rivelato l’identità della sua compagna. Il calciatore vive a Brescia in compagnia di un amico. Attraverso la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 si augura di poter dare voce alla comunità dei ragazzi afroitaliani.